Les principaux titres du Telegraph du jour

1. Budget de printemps: la durée de congé est prolongée à mesure que les appels augmentent pour une réouverture plus rapide

Rishi Sunak annoncera que le programme de congé se poursuivra jusqu’à l’automne, même si les données montrent que les efforts pour contrer Covid dépassent les attentes.

En dévoilant son budget mercredi, le chancelier ouvrira la voie à des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires en prolongeant les congés et l’augmentation du crédit universel jusqu’à fin septembre et en confirmant de nouvelles subventions importantes pour les indépendants. Lire l’histoire complète.

2. La duchesse de Sussex accusée d’avoir « intimidé le personnel du palais jusqu’aux larmes »

La duchesse de Sussex a fait face à plusieurs plaintes d’intimidation de la part de membres de son personnel alors qu’elle travaillait comme royale, a-t-on affirmé mardi soir, alors que les tensions entre le couple et le palais de Buckingham se creusaient.

Elle a été accusée d’avoir chassé deux assistants personnels de la maison et d’avoir porté atteinte à la confiance d’un troisième employé, a rapporté le Times. Lire l’histoire complète.

3. Nicola Sturgeon doit démissionner alors que les témoins soutiennent le témoignage d’Alex Salmond lors de réunions clés

Nicola Sturgeon fait face à des appels à démissionner après que deux témoins du scandale Alex Salmond ont corroboré sa version des événements clés et fourni des preuves accablantes qu’elle a induit le Parlement en erreur à plusieurs reprises.

Dans un développement potentiellement dévastateur pour la Première ministre, avant sa comparution devant une enquête sur Holyrood mercredi matin, deux anciens conseillers spéciaux ont contredit ses affirmations concernant deux réunions en 2018. Lire l’histoire complète.

4. « Chute importante » entre le chef de la marine et le chef des Marines

Il y a eu une «brouille significative» entre le chef de la Royal Navy et le chef des Royal Marines après que ce dernier ait résisté aux tentatives d’élargissement de son rôle.

Le secrétaire à la Défense a rejeté les plans visant à doubler le rôle de commandant général des Royal Marines (CGRM) avec un autre poste. Lire l’histoire complète.

5. Baisse des décès de Covid avant les estimations alors que les appels à mettre fin au verrouillage se multiplient

La baisse du nombre de décès de Covid en Angleterre court environ trois semaines avant les estimations de modélisation, selon les chiffres, alors que les experts ont appelé à un assouplissement plus rapide du verrouillage.

Boris Johnson a promis que le gouvernement lèvera les restrictions basées sur «des données et non des dates», et les chiffres montrent maintenant que la deuxième vague de virus britannique diminue beaucoup plus rapidement que prévu. Lire l’histoire complète.

