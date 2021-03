Les principaux titres du Telegraph du jour

Bienvenue à votre point de presse tôt le matin du Telegraph – un tour d’horizon des principaux articles que nous couvrons lundi. Pour recevoir des briefings deux fois par jour par e-mail, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter Front Page.

1. Brouillez-vous pour traquer un patient avec une variante brésilienne de Covid

Les responsables de la santé recherchent un patient mystérieux de Covid, considéré comme l’un des premiers au Royaume-Uni à avoir une variante brésilienne qui pourrait se propager plus rapidement et répondre moins bien aux vaccins.

Six personnes infectées par la «variante préoccupante» ont été détectées au Royaume-Uni, ont indiqué des responsables dimanche soir.

2. Le gouvernement envisage un plan de pubs qui verrait les droits sur l’alcool gelés

Le gouvernement a discuté d’un cadeau pour les pubs qui verrait les tarifs des vacances étendus et tous les droits sur l’alcool gelés.

Les responsables du Trésor ont été en pourparlers avec le secteur de l’hôtellerie pour continuer à alléger les tarifs des entreprises et à réduire la TVA pour les pubs, les restaurants et les clubs au-delà du 21 juin – lorsque les restrictions de verrouillage pourraient être entièrement levées – et potentiellement dans la nouvelle année, ont indiqué des sources. Le télégraphe.

3. Le prince Harry « craignait que l’histoire se répète » avec Meghan comme Diana, dit-il à Oprah

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey que sa plus grande crainte était « que l’histoire se répète », une référence à la mort de sa mère, alors qu’il expliquait sa décision de quitter la vie royale.

Pendant ce temps, sa femme, la duchesse de Sussex, a semblé suggérer que ses expériences en Grande-Bretagne avaient été «presque insurmontables».

4. Les écoles sont prêtes à réduire les cours en ligne «en direct» tandis que les tests Covid de masse des élèves sont effectués

Les écoles réduisent ou même abandonnent les cours en ligne «en direct» pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze jours en raison de la charge que représente la réalisation de tests de masse sur les élèves.

Les directeurs ont déclaré que la nécessité de détourner des ressources pour tester les élèves du secondaire réduirait les cours interactifs avant la réouverture des salles de classe à partir du 8 mars.

5. Sonja McLaughlan: la BBC condamne les fans de rugby qui ont conduit une journaliste aux larmes avec des abus en ligne

La BBC a condamné les trolls des médias sociaux qui ont abusé d’une de ses reporters de rugby pour ses interviews d’après-match à la suite de la défaite de l’Angleterre face au Pays de Galles.

Sonja McLaughlan s’est entretenue avec le capitaine anglais Owen Farrell et l’entraîneur-chef Eddie Jones après la défaite de samedi, où elle les a interrogés sur la controverse entourant les deux premiers essais du Pays de Galles, sur laquelle ils ont refusé de commenter. Elle a ensuite été critiquée en ligne où les gens l’ont accusée d’essayer de «pousser» le couple à critiquer les officiels.

