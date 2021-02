Les principaux titres du Telegraph du jour

Bienvenue à votre point de presse tôt le matin du Telegraph – un tour d’horizon des principales histoires que nous couvrons dimanche. Pour recevoir des briefings deux fois par jour par e-mail, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter Front Page.

1. Sunak prépare un raid fiscal sur les colis et les travailleurs indépendants

Rishi Sunak prépare une nouvelle taxe sur les livraisons en ligne le mois prochain et un raid contre les travailleurs indépendants plus tard cette année, peut révéler The Telegraph.

La chancelière utilisera le budget de mercredi pour annoncer un fonds de 5 milliards de livres sterling pour aider les pubs, les restaurants et les magasins non essentiels qui sont restés fermés à la suite du verrouillage de Covid. Lire l’histoire complète

2. Le vaccin Covid à injection unique pourrait être dans des semaines

Un vaccin à injection unique pour lutter contre Covid en Grande-Bretagne pourrait être dans quelques semaines, les régulateurs étant prêts à commencer le processus d’approbation cette semaine.

Les ministres s’attendent à ce que le jab Johnson & Johnson – qui a été autorisé aux États-Unis pour une utilisation d’urgence – commence une approbation réglementaire formelle dans les prochains jours. Le Royaume-Uni a commandé 30 millions de doses, les États-Unis 100 millions et le Canada 38 millions. Lire l’histoire complète

3. Abonnements de train flexibles pour accélérer le retour des travailleurs au bureau

Les navetteurs doivent se voir offrir des abonnements flexibles d’ici juin au plus tard dans le cadre du plan du gouvernement visant à ramener les travailleurs aux bureaux.

Les nouveaux flexi-tickets – qui permettront aux travailleurs d’économiser des centaines de livres sterling – seront introduits à temps pour le 21 juin, date à laquelle le gouvernement doit relâcher son message «travailler à domicile». Lire l’histoire complète

4. Le Premier ministre est instamment invité à soutenir le plan de boycott du référendum écossais par les unionistes

Boris Johnson est exhorté par le chef des conservateurs en Écosse à soutenir un plan pour que les syndicalistes boycottent un deuxième référendum non officiel sur l’indépendance de l’Écosse.

Un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise ne peut être organisé que s’il est soutenu par le gouvernement britannique et que les hauts conservateurs sont déterminés à le rejeter au motif que le vote de 2014 a été déclaré par le SNP comme un événement unique. Lire l’histoire complète

5. Les universités « soviétiques » fictionnalisent l’histoire

Les universités qui autorisent la censure des livres sur les listes de lecture risquent une fictionnalisation de l’histoire à la soviétique, a averti le gouvernement dans le dernier front des soi-disant guerres culturelles.

Michelle Donelan, la ministre des Universités, a déclaré que la suppression des textes clés des listes de lecture était « une voie très dangereuse et étrange à emprunter, et elle n’a certainement pas sa place dans nos universités ». Lire l’histoire complète

