Les principaux titres du Telegraph du jour

Bienvenue à votre point de presse tôt le matin du Telegraph – un tour d'horizon des principales histoires que nous couvrons mardi.

1. Les plans visant à faciliter le verrouillage de Covid plus tôt ont été annulés après l’avertissement de Sage

Les propositions pour un assouplissement majeur du verrouillage avant Pâques ont été abandonnées après que des scientifiques ont averti le gouvernement que cela pourrait entraîner 55 000 morts supplémentaires, a-t-il émergé lundi.

Dans un scénario initial, les pubs et restaurants en plein air, les attractions de plein air et les magasins non essentiels auraient rouvert à temps pour le week-end de Pâques – mais des articles publiés par le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) ont montré que les experts ont déclaré que les plans pourraient alimenter des milliers de morts supplémentaires et submergent les hôpitaux. Lire l’histoire complète.

2. Dates clés de la feuille de route révélées

Boris Johnson a annoncé une feuille de route progressive pour la réouverture qui verra les restrictions de Covid-19 assouplies en quatre étapes réparties sur au moins quatre mois.

La feuille de route sera étayée par quatre «tests» clés liés aux données, qui agiront comme une liste de contrôle à respecter avant de passer à la prochaine étape de réouverture. Lire l’histoire complète.

3. Masques faciaux pour les élèves du secondaire

Les masques doivent être portés dans la salle de classe où il est impossible pour les élèves du secondaire de se tenir à deux mètres l’un de l’autre, a déclaré le gouvernement.

Les ministres recommandent l’utilisation de masques faciaux dans «tous les environnements intérieurs» dans les écoles secondaires, les collèges et les universités – y compris pendant les cours – où la distanciation sociale ne peut être maintenue. Boris Johnson a déclaré que la mesure serait en place pour les élèves du secondaire pour le reste de ce trimestre pour offrir « une assurance encore plus grande » que l’enseignement en face à face est sûr. Lire l’histoire complète.

4. Lockdown l’un des plus difficiles au monde

Le Royaume-Uni a fait face à un verrouillage plus strict des coronavirus que la France, l’Allemagne et les États-Unis, selon une analyse de l’Université d’Oxford. Des chercheurs de l’école Blavatnik de l’université ont compilé un outil de suivi de la réponse du gouvernement Covid-19, qui enregistre les politiques appliquées dans plus de 180 pays depuis le début de la pandémie.

L’approche du Royaume-Uni a été si stricte que seuls deux autres pays ont enregistré un score plus élevé – le Venezuela et le Liban. Lire l’histoire complète.

5. Nouvelles images étonnantes de Mars

La Nasa a dévoilé une première vidéo « incroyable » capturée par le rover Mars Perseverance et a publié le premier son enregistré à la surface de Mars.

La séquence d’une minute est celle du rover enregistrant lui-même l’atterrissage le 18 février, la première fois qu’une telle vidéo a été capturée. L’agence a également publié l’audio des premiers sons enregistrés depuis la surface de Mars dans lequel un microphone sur le rover a capturé une rafale de vent sur la planète rouge, et les sons de Persévérance elle-même. Lire l’histoire complète.

