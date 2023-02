Les principaux suspects du meurtre du président haïtien Jovenel Moïse “envoyés aux États-Unis pour y être jugés”

Quatre suspects clés dans le meurtre du président haïtien Jovenel Moïse ont été transférés aux États-Unis pour y être poursuivis, selon des responsables, alors que l’affaire stagne en Haïti au milieu de menaces de mort contre des juges locaux.

Les suspects en garde à vue comprennent James Solages, 37 ans, et Joseph Vincent, 57 ans, deux Haïtiens-Américains qui ont été parmi les premiers arrêtés après que Moïse a été abattu 12 fois à son domicile privé près de la capitale Port-au-Prince le 7 juillet 2021.

Christian Emmanuel Sanon, un pasteur âgé, médecin et homme d’affaires que les autorités ont identifié comme un acteur clé, est également inculpé. Ses associés ont suggéré qu’il avait été dupé par les véritables – et toujours non identifiés – cerveaux derrière l’assassinat qui a plongé Haïti profondément dans le chaos politique et a déclenché un niveau de violence des gangs jamais vu depuis des décennies.

Le quatrième suspect a été identifié comme étant le citoyen colombien Germán Rivera García, 44 ans, qui fait partie des quelque deux douzaines d’anciens soldats colombiens inculpés dans cette affaire.

Rivera, ainsi que Solages et Vincent, font face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et de fournir un soutien matériel et des ressources entraînant la mort, a déclaré le ministère américain de la Justice.

Sanon est accusé de complot en vue de faire passer des marchandises en contrebande depuis les États-Unis et de fournir des informations sur les exportations illégales. Des documents judiciaires montrent qu’il aurait expédié 20 gilets pare-balles en Haïti, mais que les articles expédiés étaient décrits comme des “gilets médicaux à rayons X et des fournitures scolaires”.

On ne savait pas immédiatement si les quatre suspects avaient des avocats qui pourraient commenter le développement. Les hommes doivent comparaître devant un tribunal fédéral mercredi à Miami.

Au total, sept suspects dans l’affaire sont détenus aux États-Unis. Des dizaines d’autres, cependant, sont toujours dans la prison principale d’Haïti, qui serait gravement surpeuplée et manque souvent de nourriture et d’eau pour les détenus.

L’affaire est pratiquement au point mort en Haïti, les responsables locaux ayant nommé l’année dernière un cinquième juge pour enquêter sur le meurtre après que quatre autres ont été renvoyés ou ont démissionné pour des raisons personnelles.

Un juge a déclaré à l’Associated Press que sa famille lui avait demandé de ne pas prendre l’affaire parce qu’ils craignaient pour sa vie. Un autre juge a démissionné après la mort d’un de ses assistants dans des circonstances troubles.

La police haïtienne affirme que d’autres suspects de haut niveau sont toujours en fuite, y compris un ancien juge de la Cour suprême qui, selon les autorités, a été favorisé pour prendre le pouvoir à Moïse. Un autre fugitif est Joseph Badio, chef présumé du complot qui travaillait auparavant pour le ministère haïtien de la justice et l’unité anti-corruption du gouvernement jusqu’à ce qu’il soit licencié, selon la police.

Emmanuel Jeanty, avocat de la veuve du président, Martine Moïse, qui a été blessée dans l’attaque et transportée par avion aux États-Unis pour y être soigné, n’a pas renvoyé de message pour commentaire.

En décembre, Martine Moïse a tweeté que son mari – qui a également été accusé de corruption, ce qu’il a nié – avait lutté contre elle, ce qui a abouti à son assassinat.

“Malgré les blocages, 17 mois plus tard, le peuple réclame #Justice”, écrit-elle.