Les principaux suspects condamnés lors du procès pour attentat de Bruxelles en 2016

Un tribunal de Bruxelles a condamné mardi le citoyen français Salah Abdeslam et le belgo-marocain Mohamed Abrini pour les attentats djihadistes de 2016 dans la capitale belge qui ont tué 32 personnes à l’issue du plus grand procès pénal jamais organisé dans le pays.

Le couple de haut niveau – déjà condamné à la prison à vie par la France pour un massacre à Paris en 2015 – faisait partie des six accusés reconnus coupables de « meurtre lié au terrorisme » pour le plus grand attentat en temps de paix en Belgique.

Les attentats-suicides du 22 mars 2016 au principal aéroport de la capitale belge et dans le métro ont été revendiqués par le groupe Etat islamique.

Des centaines de voyageurs et de personnel de transport ont été mutilés dans les explosions, et sept ans plus tard, de nombreuses victimes, proches et sauveteurs restent traumatisés.

Les condamnations pour meurtre exposent les personnes reconnues coupables à une peine d’emprisonnement à perpétuité en Belgique. La condamnation est attendue après la fin des vacances d’été en septembre.

Abdeslam, 33 ans, était le seul auteur survivant de l’attentat de Paris de 2015 qui avait tué 130 personnes.

Il s’était enfui à Bruxelles après avoir participé aux attentats de Paris et s’était terré pendant quatre mois dans un appartement hébergeant des membres de la cellule locale.

Il a été arrêté quelques jours avant les attentats de Bruxelles.

Mais le jury – qui a passé plus de deux semaines à délibérer – a rejeté son affirmation selon laquelle il n’avait pas été impliqué dans la planification des violences.

Abrini a été reconnu coupable d’être l’une des équipes de kamikazes qui ont pris pour cible l’aéroport de Bruxelles et une station de métro.

Il a témoigné qu’il avait décidé à la dernière minute de ne pas se faire exploser à l’aéroport – comme l’a fait un autre accusé, Oussama Krayem, un Suédois d’origine syrienne.

Krayem a également été reconnu coupable de meurtre, avec les accusés Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi.

Deux autres suspects – le Tunisien Sofien Ayari et le Rwandais Hervé Bayingana Muhirwa – ont été acquittés du meurtre mais reconnus coupables de participation à un groupe terroriste.

Deux frères, Smail et Ibrahim Farisiwere, ont été acquittés de leurs charges.

Le procès a commencé à la fin de l’année dernière et s’est déroulé sous haute sécurité dans l’ancien quartier général reconverti de l’alliance militaire de l’OTAN.