Les principaux sujets du camp d’entraînement discutés par les rédacteurs de NHL.com

Seattle accueille un entraîneur familier

Parmi les huit nouveaux entraîneurs à la tête des équipes de la LNH cette saison, celui qui m’intrigue le plus est Dan Bylsma, du Kraken. L’homme de 53 ans, qui a guidé les Penguins de Pittsburgh vers la Coupe Stanley en 2009 et a dirigé les Sabres de Buffalo pendant deux saisons (2015-2017), est de retour dans la Ligue pour la première fois depuis 2017. Il prend les rênes d’une équipe de Seattle qu’il a contribué à façonner en tant qu’entraîneur de sa filiale de la Ligue américaine de hockey à Coachella Valley, où il avait des joueurs comme Shane Wright, Joey Daccord, Tye Kartye et Ryker Evans. Ils ont connu la victoire sous Bylsma, qui a guidé Coachella Valley vers deux finales consécutives de la Coupe Calder (2022-2023, 2023-2024). Il sera intéressant de voir comment sa familiarité avec les jeunes joueurs du Kraken se traduira par du succès pour Seattle, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley la saison dernière après avoir été à un match d’atteindre la finale de la Conférence Ouest en 2023. –William Douglas, rédacteur en chef

Les Capitals recherchent les bons candidats pour leurs nouveaux joueurs

Après avoir remanié près d’un tiers de leur alignement pendant l’entre-saison, notamment en effectuant des échanges importants pour le centre Pierre-Luc Dubois (Kings de Los Angeles) et le défenseur Jakob Chychrun (Sénateurs d’Ottawa), les Capitals de Washington profiteront du camp d’entraînement et de la pré-saison pour expérimenter de nouvelles combinaisons de trios et de paires défensives. L’entraîneur Spencer Carbery a dit qu’il aimerait faire jouer Dubois avec Tom Wilson à l’aile droite, mais il reste à déterminer quel ailier gauche s’harmonisera le mieux avec ces deux-là – que ce soit Alex Ovechkin ou le nouveau venu Andrew Mangiapane (transféré avec les Flames de Calgary) ou le déplacement de Connor McMichael du centre. Et le plan initial est de voir comment Chychrun se comporte avec John Carlson, mais Washington a également ajouté Matt Roy (signé comme agent libre sans restriction), qui, comme Carlson, joue sur le côté droit. Il pourrait y avoir des changements de personnel intéressants dans les prochaines semaines. — Tom Gulitti, rédacteur en chef

Philadelphie accueille un prospect prometteur dans son équipe

Matvei Michkov est l’espoir le plus attendu des Flyers depuis l’arrivée d’Eric Lindros en 1992. Après plus d’un an d’attente depuis que le joueur de 19 ans a été sélectionné au 7e rang du repêchage de la LNH en 2023 – et deux ans plus tôt que prévu après la résiliation de son contrat avec la Kontinental Hockey League en juin – il aura la chance de montrer comment il gère la compétition dans la LNH. Michkov a donné un avant-goût la semaine dernière, marquant un but en avantage numérique lors d’un match de recrue contre les Rangers de New York, et il a impressionné certains de ses coéquipiers de Philadelphie lors des séances d’entraînement avant le camp d’entraînement. Mais maintenant, il sera sur la glace quand cela comptera, et avec l’entraîneur John Tortorella. La direction des Flyers a tenté de minimiser les attentes pour l’espoir, mais les partisans ont fait la queue plus de 30 minutes plus tôt pour le voir pendant le camp des recrues, et le buzz sera encore plus fort une fois le camp d’entraînement commencé. Cela devrait être très intéressant. — Adam Kimelman, rédacteur en chef adjoint

Les Devils pleins d’espoir recherchent la bonne combinaison en défense

En ce qui concerne les Devils du New Jersey, tous les regards seront rivés sur la façon dont cette défense remaniée fonctionnera sous la direction du nouvel entraîneur Sheldon Keefe. Après avoir fait l’acquisition du gardien Jacob Markstrom, l’équipe a ajouté quelques pièces clés à sa ligne bleue pendant l’intersaison, notamment les défenseurs Brett Pesce et Brenden Dillon. On s’attend à ce que le club rebondisse après avoir affiché une moyenne de 3,43 buts encaissés en 2023-24, ce qui était à égalité au cinquième rang des pires de la LNH. Le New Jersey a signé le défenseur Jakub Zboril, choisi au 13e rang par les Bruins de Boston lors du repêchage de la LNH en 2015, pour un contrat d’essai professionnel après avoir appris que Luke Hughes serait absent de 6 à 8 semaines en raison d’une blessure à l’épaule gauche subie plus tôt ce mois-ci. Il sera intéressant de voir si un joueur prendra la relève en l’absence de Hughes, ou si ce sera par comité. — Mike G. Morreale, rédacteur principal de la version préliminaire

Le temps de bégaiement devrait être agréable à Music City

Bon, j’avoue que je vais devoir me frotter les yeux et cligner des yeux plusieurs fois pour être sûr de voir ce que je vois quand Steven Stamkos enfile ce maillot des Predators de Nashville à leur camp d’entraînement. Stamkos a passé les 16 premières saisons de sa carrière avec le Lightning de Tampa Bay, qui l’a sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH en 2008 avant de devenir agent libre sans restriction et de signer un contrat de quatre ans de 32 millions de dollars avec les Predators le 1er juillet. Le joueur de 34 ans, si familier dans le bleu et blanc de Tampa Bay, porte maintenant de l’or, du bleu marine et du blanc et devrait donner à l’attaque de Nashville un fabuleux coup de fouet. Je veux dire, il sort d’une saison de 40 buts. Il a récolté 106 points (42 buts, 64 passes) en 2021-22. Il reste tellement de potentiel pour Stamkos. C’est une aubaine pour les Predators, qui n’ont pas dépassé le premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley depuis 2017-2018. — Tracey Myers, rédactrice

Les Panthers tentent de revenir en arrière

Pour la première fois en 31 ans d’histoire, les Panthers de la Floride entament leur camp d’entraînement en tant que champions en titre de la Coupe Stanley. Une bonne partie de l’équipe qui a tout gagné la saison dernière est de retour, mais des questions demeurent : comment réagiront-ils à une courte intersaison remplie de journées de Coupe Stanley ? Qui remplacera le défenseur Brandon Montour et l’attaquant Vladimir Tarasenko, des pièces maîtresses de la saison dernière qui ont quitté l’équipe en tant qu’agent libre ? Le gardien Sergei Bobrovsky, qui aura 36 ans vendredi, pourra-t-il récidiver ? Les Panthers sont les cibles de choix cette saison. L’entraîneur Paul Maurice voudra donner le ton dès le début. Ce sera amusant. — Bill Price, rédacteur en chef