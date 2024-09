Les principaux sujets de la semaine 2 de la NFL : le prochain chapitre du match Bengals-Chiefs ; CJ Stroud, Caleb Williams sur SNF

Suivez en direct la diffusion du Sunday Night Football entre les Bears et les Texans aujourd’hui

La NFL a lancé la saison 2024 en grande pompe, en proposant une série de compétitions pleines d’action comprenant des rivalités renouvelées, de nouveaux visages, des performances de retour et 10 matchs décidés par un touchdown ou moins.

La semaine 2 peut-elle offrir un rappel digne de ce nom ? L’action a commencé jeudi soir entre les rivaux divisionnaires Buffalo et Miami, avec une victoire des Bills 31-10 – et les Dolphins se demandent ce qui les attend après que Tua Tagovailoa a subi une nouvelle commotion cérébrale. La semaine se poursuivra avec 14 autres matchs dimanche avant de se conclure à Philadelphie lundi soir pour les Falcons-Eagles.

Voici six intrigues captivantes de la NFL à suivre au cours de la semaine 2. (Retrouvez le programme ici.)

1. Quelles équipes 0-1 vont rebondir ?

Les 16 équipes qui ont perdu la semaine dernière espèrent rebondir avec des performances qui reflètent une amélioration et des promesses. Un déficit de 0-2 n’est pas souhaitable, car les chances de se qualifier pour les playoffs après un tel départ ne sont pas grandes. (Depuis 2002, environ 90 % des équipes 0-2 ont raté les playoffs.)

Dimanche ne peut probablement pas arriver assez vite pour Aaron Rodgers et les Jets, qui ont commencé la saison avec des attentes pour le Super Bowl mais qui ont semblé extrêmement dépassés face à un véritable prétendant à San Francisco. Rodgers est revenu d’une rupture du tendon d’Achille et s’est sorti indemne du match de dimanche soir. Mais l’attaque de New York a eu des ratés. Rodgers a complété 13 de ses 21 passes pour 167 yards, un touchdown et une interception, et les Jets n’ont réussi que 68 yards au sol. L’effort défensif a également été cruellement insuffisant.

Prochain match : un match à l’extérieur contre les Titans du Tennessee, qui ont également perdu lors de la première semaine. Nous verrons si ce match d’ouverture de la saison a suffi à faire tomber la rouille pour Rodgers et ses coéquipiers offensifs encore assez nouveaux, ou si les choses prendront encore plus de temps à se mettre en place. En attendant, les Titans espèrent que le jeune Will Levis pourra améliorer les problèmes de sécurité du ballon qui ont déstabilisé le Tennessee contre les Bears de Chicago.

Les Ravens, les Packers, les Bengals, les Jaguars, les Browns et les Rams, dont beaucoup prédisent qu’ils participeront aux séries éliminatoires, tentent également de rebondir après les défaites de la semaine 1. (Jets contre Titans, 13h HE dimanche.)

2. Malik Willis peut-il maintenir les Packers à flot ?

La saison dernière, le quarterback Jordan Love a mené les Packers sur un parcours impressionnant en playoffs, au cours duquel il a notamment battu les Cowboys et presque battu les 49ers, avant de transformer cela en une prolongation de contrat massive. L’entorse au ligament collatéral médial qu’il a subie dans les dernières secondes de la défaite des Packers contre les Eagles au Brésil pourrait cependant entraver les chances de Green Bay de dépasser les Lions de Détroit pour la NFC North.

L’avenir de Love est incertain pour dimanche, mais il est probable qu’il revienne au plus tôt la semaine 4. L’entraîneur Matt LaFleur doit se tourner vers Willis, l’ancienne star de Liberty University et choix de troisième tour des Titans en 2022.

Green Bay a acquis Willis via un échange le 27 août, il travaille donc encore à acquérir une bonne maîtrise du manuel de jeu. Et Willis reste un prospect vierge, n’ayant participé qu’à 11 matchs avant cette saison. Il a eu un bilan de 1-2 en tant que titulaire tout en lançant trois interceptions et aucun touchdown en 2022 et n’a tenté que cinq passes en trois matchs la saison dernière. LaFleur est un excellent entraîneur de quarts-arrière, un architecte offensif et un appelant de jeu. Mais peut-il vraiment positionner Willis pour réussir si tôt dans le mandat du quart-arrière à Green Bay ? LaFleur pense que la réponse est oui.

Les Packers ont besoin de Willis pour gérer le jeu et prendre soin du ballon pour les maintenir à flot pendant que Love récupère. Son premier test aura lieu contre une équipe des Indianapolis Colts au Lambeau Field. (Colts contre Packers, 13h HE dimanche.)



Patrick Mahomes et les Chiefs affronteront les Bengals dimanche. (Denny Medley / USA Today)

3. Bengals-Chiefs : aperçu du titre AFC ?

Les responsables de la NFL ont refusé d’aider les Chiefs à se lancer dans la défense de leur titre. Après un combat de poids lourds contre les Ravens lors de la première semaine, les Chiefs accueillent les Bengals, une autre équipe créée pour les défier pour la suprématie de l’AFC.

Patrick Mahomes est la référence absolue de cette génération de quarterbacks, mais Joe Burrow possède un bilan de 3-1 contre son homologue des Chiefs. Il a battu Mahomes lors de leurs deux rencontres en saison régulière (une fusillade 34-31 lors de la semaine 17 en 2021 et un duel 27-24 lors de la semaine 13 en 2022). Ils ont un bilan de 1-1 en séries éliminatoires. Burrow a battu Mahomes 27-24 lors du match de championnat de l’AFC en janvier 2022 et Mahomes a vengé cette défaite avec une victoire 23-20 lors du prochain match pour le titre de conférence. Comment se déroulera cette rencontre ?

Au vu de la performance de la semaine dernière contre Baltimore, Mahomes et les Chiefs pourraient bien être encore plus dangereux en 2024 que lors de la défense du titre la saison dernière. Burrow, quant à lui, attend que son arsenal retrouve toute sa puissance. Les conflits contractuels entre les Bengals et ses deux meilleurs receveurs, Ja’Marr Chase et Tee Higgins, l’ont empêché de poser de bonnes bases pour la saison. Avec un Chase rouillé (qui a également déclaré qu’il se remettait d’une intoxication alimentaire) et Higgins mis à l’écart par une tension aux ischio-jambiers, Burrow n’a réussi que 164 yards de passe lors d’une défaite 16-10 contre New England la semaine dernière. Les Bengals peuvent-ils rebondir cette semaine et donner aux Chiefs un autre défi de taille ? (Bengals contre Chiefs, 16h25 HE dimanche.)

4. Match d’échecs entre les entraîneurs débutants Mayo et Macdonald

Deux des personnages les plus intrigants de la saison : l’entraîneur de la Nouvelle-Angleterre Jerod Mayo, l’ancien secondeur des Patriots devenu assistant de Bill Belichick ; et l’entraîneur de Seattle Mike Macdonald, l’ancien coordinateur défensif de Baltimore.

Macdonald, 37 ans, était l’un des entraîneurs les plus recherchés lors du dernier cycle d’embauche, tandis que les dirigeants des Patriots ont longtemps considéré Mayo, 38 ans, comme leur futur entraîneur-chef. La rencontre de dimanche à Foxboro entre ces jeunes entraîneurs n’est que la sixième fois dans l’histoire de la NFL qu’une paire d’entraîneurs de moins de 40 ans s’affrontent.

Les deux équipes ont mené leurs équipes vers la victoire lors de la première semaine. Les Patriots de Mayo ont surpris une équipe des Bengals en sous-effectif malgré une reconstruction en cours. Les Seahawks de Macdonald se sont ressaisis après un début de saison lent pour vaincre les Broncos à domicile. Les Patriots et les Seahawks sont encore en train d’établir leur identité, mais les deux entraîneurs veulent jouer un football physique tout en s’appuyant fortement sur leurs défenses pour donner le ton. C’est un contre-courant de la tendance des opérations à haut score et centrées sur l’offensive, donc le match de dimanche pourrait avoir un petit côté rétro.

Un point intéressant à noter dans cette rencontre : le poste de quarterback, qui présente également des similitudes. L’attaque des Seahawks est menée par Geno Smith, qui a relancé sa carrière après six ans en tant que remplaçant et entame sa troisième saison en tant que titulaire à Seattle. Pendant ce temps, le titulaire de New England est Jacoby Brissett, qui a passé la majorité de ses neuf ans de carrière en tant que remplaçant. Il veut prouver que, comme Smith, il peut fournir la force stabilisatrice et la capacité de jeu nécessaires pour guider une équipe gagnante. (Seahawks contre Patriots, 13h HE dimanche.)



Baker Mayfield et les Bucs sont sur la bonne voie après avoir battu les Commanders lors de la première semaine. (Nathan Ray Seebeck / USA Today)

5. Revanche des éliminatoires NFC entre les Bucs et les Lions

La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, lors du tour de division des éliminatoires, les Lions, hôtes de la rencontre, avaient battu les Buccaneers 31 à 23. Aujourd’hui, huit mois plus tard, ces équipes à 1 victoire contre 0 ont pour objectif de poser les bases d’une nouvelle série de playoffs.

Les deux équipes ont bien commencé la semaine 1. Baker Mayfield a mené les Buccaneers à une victoire écrasante contre Washington après avoir lancé quatre passes de touchdown, 289 yards, aucune interception et une note de passeur de 146,4. L’efficacité de Mayfield reflète son confort continu à Tampa. Lors de ses huit derniers départs, il a affiché une moyenne de 278,6 yards par match tout en enregistrant 20 passes de touchdown et seulement quatre interceptions. Il mènera les Buccaneers contre une défense de Détroit ancrée par Aidan Hutchinson, qui a enregistré 15 sacks en 20 matchs à domicile (playoffs inclus), et une attaque des Lions menée par Jared Goff. La semaine dernière, Goff a dirigé une attaque victorieuse de huit jeux et 70 yards en prolongation contre les Rams.

Nous devrions nous régaler entre ces deux tireurs d’élite et leurs équipes. Lors de la rencontre des playoffs de janvier, Goff a réussi 287 yards à la passe, deux touchdowns et aucune interception. Mais Mayfield a été très efficace. Il a accumulé 349 yards à la passe et trois touchdowns et a ramené son équipe à 8 points avec une passe de touchdown à Mike Evans à 4:37 de la fin. Mais le secondeur de Détroit Derrick Barnes a ensuite mis fin à la quête de remontée de Tampa Bay avec une interception à 1:35 de la fin. (Bucs contre Lions, 13h HE dimanche.)

6. Stroud contre Williams : la nouvelle génération

Le match de dimanche soir nous réserve un régal : une confrontation entre CJ Stroud de Houston, le meilleur quarterback de la draft de l’année dernière, et Caleb Williams de Chicago, le premier choix de la draft de cette année. Si les projections sont exactes, ces deux-là finiront par devenir les visages de la ligue.

Stroud semble bien se diriger dans cette direction après une saison record en tant que recrue. Désormais, lui et les Texans accueillent les Bears et tentent de capitaliser sur le succès surprenant de l’année dernière, suivi de la victoire de la semaine dernière contre son rival de l’AFC South, Indianapolis. Stroud a continué à impressionner lors de la première semaine, lançant pour 234 yards, deux touchdowns et aucune interception.

Williams a débuté sa carrière avec une victoire contre les Titans, mais a livré une performance à oublier (14 sur 29 pour 93 yards et aucun touchdown). La victoire de Chicago est en grande partie le résultat d’équipes spéciales et d’un jeu défensif robustes. En deuxième mi-temps, Chicago a marqué sur un punt bloqué que le safety Jonathan Owens a renvoyé sur 21 yards pour un touchdown et une interception de 43 yards par le cornerback Tyrique Stevenson. Le bon côté des choses, c’est que Williams n’a pas commis de turnover. Mais les Bears attendent plus de lui, et il le fait aussi. Après le match, Williams a juré : « Je serai meilleur. » Exceller contre une défense talentueuse des Texans, cependant, pourrait s’avérer difficile. (Bears contre Texans, 20h20 HE dimanche.)

(Photo du haut de Joe Burrow et Patrick Mahomes : Kevin C. Cox / Getty Images)