Les principaux sujets de la semaine 1 de la NFL : Caleb Williams peut-il sauver les Bears ? Les Lions et les Texans vont-ils franchir une nouvelle étape ?

La NFL a lancé la saison régulière 2024 de manière spectaculaire, les Chiefs de Kansas City ayant battu les Ravens de Baltimore d’un pied jeudi soir lors d’un match revanche du match de championnat de l’AFC. Vendredi, les Packers de Green Bay et les Eagles de Philadelphie se sont rencontrés lors du premier match de la NFL au Brésil. Les Eagles ont gagné, mais pire pour les Packers, le quart-arrière Jordan Love a subi une blessure au ligament croisé antérieur qui le mettra probablement à l’écart pendant plusieurs semaines.

L’action se poursuit dimanche avec 13 autres matchs avant la confrontation de lundi soir entre les 49ers de San Francisco et les Jets de New York.

L’un des plus grands atouts de la National Football League est son caractère imprévisible. Beaucoup de choses peuvent changer d’une année à l’autre, et les saisons elles-mêmes peuvent ressembler à des montagnes russes pour certaines équipes et certains fans. C’est pourquoi chaque semaine et chaque match présentent des enjeux aussi élevés.

Les intrigues captivantes ne manquent pas au cours de la première semaine de la saison de la NFL. En voici cinq que nous suivons particulièrement. (Retrouvez le programme de la semaine 1 de la NFL ici.)

ALLER PLUS LOIN Table ronde de la semaine 1 de la NFL : le QB titulaire des Patriots, le contrat de Dak Prescott et le retour d’Aaron Rodgers

1. Le coup d’envoi dynamique

Le coup d’envoi de chaque match sera radicalement différent dimanche grâce aux changements apportés par la NFL cet intersaison à cette vieille pièce de théâtre.

La nouvelle configuration de la NFL a été conçue pour éliminer les collisions violentes à grande vitesse qui ont entraîné des commotions cérébrales et d’autres blessures graves, et aussi pour redonner de la pertinence à cet élément du jeu. Désormais, les 10 membres de l’unité de couverture de l’équipe qui botte se placeront sur la ligne des 40 verges de l’équipe adverse, tandis qu’au moins neuf membres de l’équipe qui reçoit se placeront entre leur ligne des 30 et 35 verges et que deux hommes se placeront dans l’ombre de leur ligne de but en tant que retourneurs. Le coup de pied doit atterrir dans la « zone d’atterrissage » (entre la ligne de but de l’équipe qui reçoit et la ligne des 20 verges), ou le ballon sera placé sur la ligne des 40 verges. Si le ballon atterrit dans la zone d’en-but pour un touchback, le ballon sera désormais placé sur la ligne des 30 verges plutôt que sur la ligne des 25 verges.

Nous avons eu un aperçu des changements pendant la pré-saison, lorsque seulement un peu plus de 70 % des coups de pied ont été retournés (un pic par rapport aux 54 % de la pré-saison 2023). Les responsables de la NFL espèrent que l’augmentation des retours se poursuivra pendant la saison régulière. Certains pensent que ce nouveau format pourrait également conduire à des retours plus longs. Mais personne ne le sait vraiment.

Certains membres de la ligue pensent que les équipes considéreront le risque de concéder de longs retours dans le cadre des nouveaux formats de couverture comme trop grand et opteront donc pour l’approche conservatrice consistant à botter le ballon hors de la zone d’en-but, même si cela signifie concéder 5 yards supplémentaires.

Cela semble être le cas, vu ce que nous avons vu lors des deux premiers matchs de la semaine. Kansas City s’est contenté de touchbacks sur les six coups d’envoi jeudi soir, ne laissant jamais Baltimore tenter un retour. Les Ravens, quant à eux, ont botté trois touchbacks et deux coups de pied plus courts, ce qui a conduit les Chiefs à des retours de 29 et 28 yards. Vendredi soir, les Eagles se sont contentés de touchbacks sur cinq de leurs sept coups d’envoi. Le ratio touchback/retour des Packers était identique.

Cette tendance va-t-elle perdurer ? Nous sommes sur le point de le découvrir.

2. Des attentes élevées pour les Lions et les Texans

À cette époque de l’année, presque toutes les équipes sont optimistes. Elles sont toutes invaincues. Et beaucoup d’entre elles croient que si les choses se passent bien, elles se retrouveront en séries éliminatoires en janvier. Puis la réalité s’impose. Les équipes doivent alors prouver qu’elles sont capables de répondre efficacement à la pression.

Les équipes comme les Chiefs, les Ravens, les 49ers et les Bengals de Cincinnati ne sont pas étrangères à cette pression et à la façon dont le succès peut augmenter ce poids. Il y a aussi les nouvelles recrues, des équipes qui ont finalement atteint leur objectif après de longs efforts, ou qui semblent être arrivées plus tôt que prévu. Les Lions de Détroit, les Texans de Houston et les Buccaneers de Tampa Bay entrent tous dans cette catégorie à un certain degré.

En trois saisons sous la direction du directeur général Brad Holmes et de l’entraîneur Dan Campbell, les Lions sont passés de pitoyables à dangereux. Les Texans ont connu un succès instantané grâce à l’entraîneur de première année DeMeco Ryans et au quart-arrière recrue CJ Stroud. Les Buccaneers ont testé Baker Mayfield comme successeur de Tom Brady la saison dernière et le choix n°1 de 2018 les a aidés à remporter un titre de division et les séries éliminatoires.

Les performances de la saison dernière ont été bonnes, mais on attend désormais plus de ces équipes. Elles doivent prouver que 2023 n’était pas un hasard et qu’elles sont faites pour se battre, réaliser de bons parcours en séries éliminatoires et avoir de bonnes chances de remporter le trophée Lombardi.



Jim Harbaugh entraînera un match de saison régulière de la NFL dimanche pour la première fois depuis 2014. (Kirby Lee / USA Today)

3. Nouvelles ères du coaching

Certaines équipes n’ont pas eu cette chance en 2023, et leurs lacunes ont conduit à un hiver de licenciements, d’embauches et de changements de régime.

Dimanche, sept équipes auront de nouveaux entraîneurs principaux à leurs côtés : les Falcons d’Atlanta (Raheem Morris), les Panthers de la Caroline (Dave Canales), les Chargers de Los Angeles (Jim Harbaugh), les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (Jerod Mayo), les Seahawks de Seattle (Mike Macdonald), les Titans du Tennessee (Brian Callahan) et les Commanders de Washington (Dan Quinn). Leurs propriétaires et leurs fans espèrent que ces nouveaux dirigeants pourront redresser leur franchise et la faire entrer dans une ère de succès durable. Les Raiders de Las Vegas, qui ont retiré le titre intérimaire à Antonio Pierce après neuf matchs, espèrent la même chose.

Certaines équipes, comme les Falcons, pourraient rapidement rebondir. Atlanta disposait déjà d’un effectif rempli de jeunes joueurs coriaces, et elle a ensuite signé l’un des meilleurs agents libres, le quarterback Kirk Cousins. L’arrivée de Cousins, ainsi que les atouts de Morris en tant que leader, motivateur et professeur, pourraient propulser les Falcons vers la compétition en NFC South. Les Titans pensent que Callahan – l’ancien coordinateur offensif des Bengals – et une série de mouvements agressifs hors saison pourraient les positionner pour faire un bond similaire à celui de Houston en 2023. D’autres équipes, comme les Panthers, les Raiders, les Patriots, les Seahawks et les Commanders, pourraient être confrontées à des processus de rebond sur plusieurs années.

Les matchs de dimanche pourraient donner un aperçu de la distance (ou du chemin) qu’il reste à parcourir à ces nouveaux entraîneurs et à leurs équipes.

4. Les débuts de Caleb Williams

En parlant de nouvelles ères, les Bears de Chicago se préparent dimanche à un nouveau départ alors que la recrue vedette Caleb Williams fait ses débuts officiels en tant que sauveur de la franchise. L’ancienne star de l’USC hérite d’une équipe que le directeur général Ryan Poles a travaillé d’arrache-pied pour améliorer cette intersaison. S’il est aussi bon qu’annoncé, Williams pourrait rendre les Bears plutôt intéressants.

ALLER PLUS LOIN Qu’est-ce qui rend le QB des Bears Caleb Williams différent ? « Il est né pour lancer »

De lourdes attentes attendent Williams. Les Bears ont utilisé 36 quarterbacks différents depuis 1992 et espèrent qu’il mettra un terme à cette série. Considéré comme l’un des meilleurs espoirs de quarterback à intégrer la ligue depuis un certain temps, Williams s’est comporté avec assurance et confiance pendant la pré-saison et a été très efficace pour apprendre et diriger l’attaque des Bears. Est-ce que tout cela se traduira sans problème lors des matchs de saison régulière ?

En 2011, le premier choix des Panthers, Cam Newton, a établi le record du plus grand nombre de yards gagnés par la passe (422) lors des débuts d’un joueur dans la NFL, en réussissant deux touchdowns à la passe et un autre à la course. Il y a trois ans, le premier choix des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, est arrivé sur la scène avec un premier match de 332 yards, trois touchdowns et trois interceptions. Comment s’en sortira Williams ? (Titans contre Bears, 13h HE dimanche.)

5. La réponse des 49ers après le Super Bowl

Les Chiefs ont donné le coup d’envoi de la semaine 1, et les 49ers, leurs dernières victimes du Super Bowl, l’ont conclu avec un match à domicile contre les très médiatisés Jets.

Les Niners ont connu un début de saison difficile, le receveur Brandon Aiyuk et le plaqueur gauche Trent Williams ayant tous deux refusé de signer un nouveau contrat jusqu’à récemment. Pendant ce temps, le receveur recrue Ricky Pearsall, qui avait été ralenti par une blessure, a été placé sur la liste des blessés non liés au football après avoir été blessé par balle lors d’une tentative de vol. Il manquera au moins les quatre premiers matchs. Le porteur de ballon Christian McCaffrey a lutté contre une blessure au mollet, et le secondeur Dre Greenlaw est sur la liste des blessés physiques alors qu’il se remet encore d’une rupture du tendon d’Achille subie lors du Super Bowl.

ALLER PLUS LOIN À la veille de la semaine 1, les 49ers sortent d’un été de crises

Les 49ers restent l’une des équipes les plus talentueuses de la ligue, mais rebondir après une défaite au Super Bowl s’avère traditionnellement difficile. Depuis les trois retours infructueux des Buffalo Bills au Super Bowl de 1991 à 1993, seuls les Patriots de 2018 ont réussi à revenir au jeu (et à le gagner) après l’avoir perdu l’année précédente. Compte tenu des obstacles déjà rencontrés cette pré-saison, les 49ers pourraient connaître un début de saison lent. Brock Purdy et ses coéquipiers tenteront de prouver le contraire lorsqu’ils affronteront Aaron Rodgers et les Jets sur la scène nationale. (Jets contre 49ers, 20h15 HE lundi.)

(Photo du haut : Michael Reaves / Getty Images)