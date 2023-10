Les principaux sénateurs républicains présenteront un projet de loi visant à recongeler immédiatement le transfert de 6 milliards de dollars de l’administrateur Biden vers l’Iran

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell et le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas présenteront un projet de loi visant à recongeler le transfert de 6 milliards de dollars de l’administration Biden vers l’Iran, selon un communiqué de presse publié mercredi.

L’administration Biden a conclu un accord pour transférer 6 milliards de dollars d’actifs précédemment gelés vers l’Iran en échange de cinq prisonniers américains dans le cadre d’un accord conclu en septembre. McConnell et Cotton présenteront une législation visant à recongeler le transfert après que le Hamas a lancé des attaques terroristes brutales contre Israël à partir de samedi. (EN RELATION : Les démocrates vulnérables se joignent à l’appel des collègues du GOP pour que Biden regele 6 milliards de dollars pour l’Iran)

« L’Iran est le pire État qui parraine le terrorisme au monde. En plus de financer les attaques terroristes dévastatrices du Hamas contre Israël, les mandataires du régime ont attaqué des dizaines de cibles américaines dans la région ces dernières années », a déclaré Cotton. dit dans un communiqué mercredi. « La décision de l’administration Biden de permettre à l’Iran d’accéder aux 6 milliards de dollars a immédiatement libéré d’autres fonds pour que le régime puisse financer ses attaques en Israël. L’administration Biden devrait immédiatement recongeler les fonds.»

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré que pas un centime des 6 milliards de dollars que nous avons débloqués en Iran n’avait été dépensé. Bien. Maintenant, gelez à nouveau ces fonds afin que l’Iran ne puisse plus continuer à financer le terrorisme. pic.twitter.com/zw1BlFs4Y8 – Tom Coton (@SenTomCotton) 11 octobre 2023

Le Hamas a assassiné plus de 1 200 Israéliens depuis samedi et en a pris des centaines en otages, dont certains ont été torturés ou violés. L’Iran, pays notoirement antisémite, soutient le Hamas depuis des décennies.

Bien que les 6 milliards de dollars soient uniquement destinés à des « fins humanitaires », selon l’administration Biden, le transfert libérera des fonds sans restriction que l’Iran a déjà dans ses réserves, lui permettant éventuellement de financer de futures opérations terroristes, ont déclaré des experts à la Daily Caller News Foundation. .

« Le monde civilisé doit réimposer de graves conséquences au régime qui aide et encourage le mal meurtrier contre des Israéliens innocents », a déclaré McConnell dans un communiqué mercredi. « Les États-Unis doivent montrer l’exemple dans cet effort, et le gel des avoirs iraniens est une première étape importante. »

McConnell et Cotton chercheront un soutien unanime pour leur projet de loi, et ils ont déjà un soutien, puisque près de deux douzaines de sénateurs républicains ont signé lundi une lettre exigeant que l’administration Biden recongele immédiatement le transfert de 6 milliards de dollars. Les sénateurs démocrates Joe Manchin, Bob Casey, Jon Tester, Tammy Baldwin et Jacky Rosen se sont également joints à l’appel à un regel.

L’administration Biden ne s’est pas engagée à recongeler le transfert de 6 milliards de dollars. Lorsqu’on lui a demandé si l’administration envisagerait un recongelement, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a simplement répondu que « pas un dollar de cet argent n’a été dépensé », Fox News signalé mardi.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

