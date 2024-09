Les principaux scénarios de la semaine 3 de la NFL : les Vikings ou les Texans vont-ils remporter 3 victoires et 0 défaite ? Andy Dalton peut-il aider les Panthers ?

Une autre semaine, une autre série de matchs remplis d’action à travers la NFL.

La liste de cette semaine offre un peu de tout : une collection d’équipes invaincues essayant de s’appuyer sur des débuts impressionnants, un casting d’équipes désespérées toujours à la recherche de leurs premières victoires, des joueurs en quête de rédemption et plus encore.

La semaine 3 a débuté jeudi avec une victoire des Jets sur les Patriots. Dimanche, 13 matchs sont prévus avant que le week-end ne se termine par un double match de « Monday Night Football » : Jacksonville (0-2) visite Buffalo (2-0) à 19h30 HE, suivi de Washington (1-1) à Cincinnati (2-2) à 20h15 HE.

Voici cinq histoires captivantes à suivre au cours de la semaine 3. (Retrouvez le programme ici.)

1. Qui améliore son score à 3-0 ?

Neuf des 32 équipes restent invaincues à l’entame de la semaine 3. Le groupe estimé : les Bills, les Buccaneers, les Chargers, les Chiefs, les Saints, les Seahawks, les Steelers, les Texans et les Vikings.

Au moins deux de ces équipes verront leur bilan parfait terni ce week-end, car le calendrier comprend deux matchs entre des équipes invaincues : les Texans contre les Vikings et les Chargers contre les Steelers.

Les Texans, menés par le quarterback de deuxième année CJ Stroud et l’entraîneur DeMeco Ryans, ont fait preuve de courage et de résilience lors de leurs deux premiers matchs de la saison. Ils ont tenu tête aux Colts pour une victoire à l’extérieur 29-27 lors de la première semaine, puis ont résisté aux défis d’une solide défense des Bears à domicile dimanche soir dernier. Ils affrontent maintenant une équipe des Vikings qui a été l’une des surprises du début de saison.

Beaucoup s’attendaient à ce que l’équipe de Kevin O’Connell fasse quelques pas en arrière après le départ de Kirk Cousins ​​pour les Falcons. Au lieu de cela, le nouveau quarterback titulaire Sam Darnold semble être un homme ressuscité. Considéré comme un échec après de terribles expériences avec les Jets et les Panthers, Darnold (le troisième choix de la draft 2018) a passé la saison dernière comme remplaçant à San Francisco, puis a été signé par le Minnesota comme une police d’assurance pour le quarterback recrue qu’il prévoyait de repêcher. Mais après que JJ McCarthy ait subi une blessure au genou mettant fin à sa saison en août, les Vikings se sont tournés vers Darnold, et il a réalisé deux bonnes performances pour aider le Minnesota à prendre une avance rapide dans la NFC North. Darnold peut-il continuer sa résurgence contre une défense des Texans qui se classe troisième la plus avare en yards concédés et deuxième en sacks après deux matchs ? (En parlant de sacks, le Minnesota en a 11, donc Stroud et la ligne de Houston feraient mieux de boucler leur ceinture.)

Pendant ce temps, le match Chargers-Steelers devrait avoir un côté rétro. Le nouvel entraîneur Jim Harbaugh a mené LA vers deux victoires consécutives tout en s’appuyant fortement sur un jeu de course solide (le running back JK Dobbins mène la NFL avec 266 yards au sol) et une défense dominante (227,5 yards et seulement 6,5 points encaissés). Les Chargers pourraient avoir plus que jamais besoin de cette attaque au sol et de cette défense solide dimanche, car le quart-arrière Justin Herbert (trois passes de touchdown, une interception en deux matchs) est incertain en raison d’une entorse à la cheville haute. Il est intéressant de noter que Pittsburgh utilise une approche similaire. Au cours des deux dernières semaines, la défense des Steelers de Mike Tomlin a également dominé, en accordant 260,5 yards et seulement 8,0 points par match. Cette défense et une attaque au sol qui totalise en moyenne 139 yards par match ont contribué à alléger la pression sur Justin Fields, qui devrait débuter son troisième match à la place d’un Russell Wilson handicapé.

Ce n’est peut-être pas très sexy, mais cette approche a bien servi les deux équipes. Quelle équipe va rester invaincue ? (Texans contre Vikings et Chargers contre Steelers, 13h HE dimanche.)



Lamar Jackson et les Ravens ont un bilan de 0-2 une saison après avoir participé au match de championnat de l’AFC. (Reggie Hildred / Imagn Images)

2. Le désespoir monte pour les équipes 0-2

Des équipes à 2 victoires et 0 défaite… à celles à 0 défaite et 2 défaites. Neuf de ces équipes – les Bengals, les Broncos, les Colts, les Giants, les Jaguars, les Panthers, les Rams, les Ravens et les Titans – sont toujours en quête de leur première victoire. Les Bengals et les Ravens n’ont pas à rester au fond du trou. Les deux équipes ont commencé la saison avec des attentes réalistes de défier Kansas City pour la suprématie de l’AFC, mais elles ont eu du mal à retrouver leur forme d’élite.

Il est encore tôt, mais la pression est forte. Au cours des 25 dernières années, seulement quatre équipes de la NFL ont rebondi après un départ de 0-3 pour atteindre les séries éliminatoires.

Les Ravens, qui ont subi une défaite cuisante contre les Raiders la semaine dernière, se rendent à Dallas, où les Cowboys sont sous le choc après avoir été écrasés par les Saints. Jusqu’à présent, la défense de Baltimore a connu des difficultés après une intersaison de changements (les meilleurs entraîneurs défensifs Mike Macdonald, Anthony Weaver et Dennard Wilson ainsi que les meneurs de jeu Patrick Queen et Jadeveon Clowney sont tous partis). L’unité habituellement solide a concédé 26,5 points par match (cinquième plus haut total de la NFL). Les frustrations minent également l’attaque. Lamar Jackson et compagnie mènent la ligue avec 417,5 yards par match. Mais les choses ne se passent pas comme prévu au moment le plus important, car les Ravens sont passés de 28,4 points par match en 2023 à 21,5 après deux semaines en 2024.

ALLER PLUS LOIN Quelles équipes de la NFL avec un bilan de 0-2 devraient paniquer ? Un modèle prévoit des chances de playoffs pour les Ravens, les Bengals et d’autres équipes

Pendant ce temps, Cincinnati a l’habitude de démarrer lentement, mais reste en quête de cohésion offensive après une pré-saison dominée par des conflits contractuels entre l’équipe et les meilleurs receveurs Ja’Marr Chase et Tee Higgins. Une défaite surprise face aux Patriots lors de la première semaine et une défaite d’un point face aux Chiefs ont placé les Bengals dans leur trou 0-2. Joe Burrow a semblé plus en forme la semaine dernière en lançant pour 258 yards et deux touchdowns, mais Chase n’a réussi que 35 yards sur quatre réceptions. Est-ce la semaine où, à domicile contre les Commanders, l’attaque des Bengals reviendra enfin à la vitesse supérieure ?

Laquelle de ces puissances projetées de l’AFC retrouvera son équilibre avant qu’il ne soit trop tard ? (Ravens contre Cowboys, 16h25 HE dimanche ; Commanders contre Bengals, 20h15 HE lundi.)

3. La légitimité des saints

Il semblait prématuré de s’enthousiasmer pour la victoire 47-10 des Saints sur les Panthers lors de la première semaine, compte tenu des problèmes de Carolina. Mais les Saints se sont rendus à Dallas et ont battu les Cowboys 44-19. Dallas est considéré comme l’une des meilleures équipes de la NFC. Alors, cette équipe de la Nouvelle-Orléans, jusqu’alors médiocre, pourrait-elle vraiment être une équipe sérieuse ? Le nouveau coordinateur offensif Klint Kubiak aurait-il vraiment pu faire une telle différence pour le quarterback Derek Carr et ses coéquipiers ? Et une défense des Saints qui a limité ses adversaires à seulement 14,5 points par match est-elle tout aussi légitime ? Quand le saurons-nous avec certitude ?

ALLER PLUS LOIN Pourquoi Derek Carr a peut-être trouvé la bonne place dans l’attaque des Saints de Klint Kubiak

Les Saints auront une nouvelle occasion de faire leurs preuves cette semaine en recevant les Eagles. Philadelphie vient de perdre 22-21 contre Atlanta après avoir laissé filer une avance au quatrième quart-temps. Les Eagles sont cependant toujours considérés comme un adversaire redoutable avec une attaque chargée et des pièces de qualité en défense. Il reste à voir si Jalen Hurts aura son meilleur receveur, AJ Brown (ischio-jambier), mais Saquon Barkley, DeVonta Smith et Dallas Goedert offrent toujours beaucoup de puissance de feu. Si les Saints peuvent contenir cette unité tout en continuant à illuminer le tableau d’affichage, il est peut-être temps de changer d’avis à leur sujet. (Eagles contre Saints, 13h HE dimanche.)

4. Le jeu de la vérité des Panthers

Après deux sorties atroces de Bryce Young et de l’attaque, l’entraîneur-chef recrue Dave Canales a mis sur le banc le quarterback de deuxième année de la franchise en faveur du vétéran de 14 ans Andy Dalton. Cette décision est plutôt déroutante étant donné que les Panthers ont sélectionné Young en premier au repêchage la saison dernière, ont renvoyé l’entraîneur Frank Reich après seulement 11 matchs et s’attendent maintenant à ce que Young dirige une nouvelle attaque à un niveau élevé malgré une action de pré-saison limitée.

ALLER PLUS LOIN Qu’est-il arrivé à Bryce Young ? Le manque de développement et la perte de confiance condamnent le QB de Carolina

Young a peut-être pris de mauvaises décisions lors de ses deux premiers matchs, en lançant trois interceptions et aucun touchdown. Il a également été sacké six fois. Mais il n’est certainement pas responsable de tous les autres problèmes liés au manque de talent. Canales, cependant, ne veut pas perdre le vestiaire et a déclaré que Dalton donne aux Panthers leur meilleure chance de gagner cette semaine contre les Raiders. Dalton peut-il aider à arrêter l’hémorragie, ou cette équipe est-elle aussi mauvaise qu’elle le semble, peu importe qui débutera au poste de quarterback ? (Panthers contre Raiders, 16h05 HE dimanche.)

5. Le dernier combat de Will Levis ?

En parlant de jeunes quarterbacks sous contrôle… Les frustrations de l’entraîneur des Titans Brian Callahan envers le quarterback de deuxième année Will Levis, sujet aux revirements, ont atteint un point d’ébullition la semaine dernière. Après avoir ouvert la saison avec un fumble et une interception retournés pour un touchdown lors d’une défaite de 24-17 contre les Bears, Levis a ajouté un fumble et deux interceptions lors d’une autre défaite de 24-17, cette fois contre les Jets. Callahan a réprimandé Levis sur la ligne de touche et n’a pas mâché ses mots lors de sa conférence de presse d’après-match lorsqu’on l’a interrogé sur les gaffes du quarterback.

Levis le retourne vers l’arrière et c’est un fumble récupéré par les Jets ! 📺: #NYJvsTEN sur CBS/Paramount+

📱: https://t.co/waVpO8ZBqG pic.twitter.com/nZ38jEOfOo — NFL (@NFL) 15 septembre 2024

Levis a reconnu qu’il devait faire mieux, mais combien de chances aura-t-il encore ? Callahan et le directeur général Ran Carthon croient qu’ils ont une équipe de qualité avec un mélange de vétérans confirmés et de jeunes contributeurs prometteurs. Ils croient que les Titans peuvent rivaliser au sein de l’AFC South. Il est cependant difficile de gagner des matchs lorsque votre quart-arrière est négligent et affiche de mauvaises décisions sous pression.

Tennessee est à 0-2 et aurait très bien pu se frayer un chemin vers deux victoires si Levis avait joué avec plus de sang-froid. Il aura l’occasion de montrer ses progrès cette semaine contre Green Bay. Si les problèmes de turnover de Levis continuent, pourrions-nous bientôt voir le vétéran de cinquième année Mason Rudolph ? (Packers contre Titans, 13h HE dimanche.)

(Photo du haut : Alex Slitz / Getty Images)