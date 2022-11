Les principaux républicains tentent d’ignorer le lancement de la campagne Trump

TALLAHASSEE, Floride (AP) – Mercredi, les principaux responsables républicains ont cherché à ignorer l’entrée officielle de Donald Trump dans la course présidentielle de 2024, insistant sur le fait qu’il y avait des priorités plus urgentes alors que les dirigeants du GOP étaient aux prises avec les retombées d’une déception majeure à mi-parcours.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il était beaucoup trop tôt pour que les républicains se concentrent sur la prochaine élection présidentielle lorsqu’ils ont été interrogés sur une division du GOP qui se préparait lors d’une conférence de presse le matin après l’annonce de Trump. Refusant de dire le nom de l’ancien président, DeSantis, un rival potentiel de Trump en 2024, a déclaré qu’il se concentrait plutôt sur le prochain second tour du Sénat de Géorgie et ses priorités de gouvernement en Floride.

« Nous venons de terminer cette élection. Les gens ont besoin de se détendre un peu sur certaines de ces choses, je veux dire sérieusement », a déclaré DeSantis. Le gouverneur républicain de 44 ans a poursuivi: “En fin de compte, les élections ont été longues, nous avons le second tour de la Géorgie, mais pour moi, c’est comme, OK, que devons-nous faire de plus pour continuer à faire de la Floride un chef de file ? Nous allons nous concentrer là-dessus. »

Le sentiment a été repris par les principaux républicains de l’Ohio, du New Hampshire et de Washington alors que le GOP était aux prises avec des tensions internes croissantes et des questions sur son avenir après un cycle de mi-mandat profondément décevant. L’histoire a suggéré que les républicains auraient dû célébrer des gains massifs la semaine dernière, mais la victoire radicale prédite par les dirigeants du parti ne s’est pas matérialisée car les loyalistes de Trump ont été vaincus dans plusieurs États swing.

Les démocrates ont occupé le Sénat, tandis que les républicains sont à un siège de gagner une majorité très mince à la Chambre.

Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a détourné une question sur l’annonce de Trump lors de la réunion de l’Association des gouverneurs républicains à Orlando mercredi.

“Il est un peu tôt pour commenter la course présidentielle”, a déclaré DeWine en entrant dans un forum sur “L’avenir du GOP”.

“Nous essayons toujours d’analyser ce qui s’est passé il y a une semaine”, a déclaré DeWine, qui a remporté sa réélection par 25 points après avoir refusé d’accepter les mensonges de Trump sur les élections de 2020.

Cependant, Trump ne permettra pas à son parti d’ignorer facilement 2024, même avec les concours d’ouverture de la prochaine saison primaire présidentielle probablement dans plus d’un an.

Trump a lancé sa troisième candidature présidentielle mardi soir devant un public de plusieurs centaines de supporters dans une salle de bal aux lustres de son club Mar-a-Lago. C’est même alors que les partis politiques n’ont pas encore établi leurs principaux calendriers de vote.

“Le retour de l’Amérique commence maintenant”, a déclaré Trump.

L’ancien président, qui a déclenché une insurrection meurtrière après avoir perdu sa candidature à la réélection de 2020, espérait lancer sa campagne de 2024 à la lueur des victoires retentissantes du GOP à mi-mandat. Au lieu de cela, il est entré dans la course dans un moment de profonde vulnérabilité politique à la suite d’une série de défaites consécutives que de nombreux chefs de parti lui ont imputées.

Les candidats républicains de haut niveau au Sénat et au gouverneur de l’Arizona, du Michigan, du Nevada, du New Hampshire, de la Pennsylvanie et du Wisconsin qui ont répété les théories du complot sans fondement de Trump sur les élections de 2020 ont été vaincus.

DeSantis, quant à lui, a remporté sa réélection de près de 20 points dans ce qui a toujours été un état swing. Alors que les militants du parti encouragent ouvertement DeSantis à briguer la présidence, Trump a de plus en plus critiqué le gouverneur de Floride ces dernières semaines – dévoilant même un nouveau surnom : Ron DeSanctimonious.

Interrogé sur les barbes de Trump lundi, DeSantis a plaisanté: “Consultez le tableau de bord.”

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, de plus en plus critique de Trump, a refusé de se prononcer sur le débat du début de 2024 lorsqu’on lui a demandé, bien qu’il ait reconnu que le GOP “avait éteint un grand nombre de ces électeurs centristes” à mi-parcours de 2022.

«La façon dont je vais entrer dans cette saison primaire présidentielle est de rester en dehors de ça. Je n’ai pas de chien dans ce combat », a déclaré McConnell.

De l’autre côté du Capitole, le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, un loyaliste de Trump qui espère devenir le président de la Chambre si le GOP s’emparait de la majorité de cette chambre, s’est éloigné des journalistes mercredi lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait la candidature de Trump en 2024.

Pourtant, une poignée d’élus républicains ont déjà approuvé la campagne naissante de Trump – la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, la représentante Elisa Stefanik, RN.Y., et la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Parmi eux.

Dans le New Hampshire, qui est en passe d’accueillir l’élection primaire présidentielle d’ouverture du GOP en 2024, le gouverneur Chris Sununu a prédit que peu de gens prêteraient attention à l’annonce de Trump à court terme.

“Il ne dégagera pas le terrain”, a déclaré Sununu à Fox News, refusant d’exclure sa propre course présidentielle en 2024.

Sununu, un républicain, a remporté sa réélection par plus de 15 points après avoir repoussé les mensonges électoraux de Trump. Dans le même temps, le candidat au Sénat républicain du New Hampshire, Don Bolduc, un loyaliste de Trump, a perdu par 9 points.

“Vous pourriez faire valoir qu’il n’a jamais été aussi faible politiquement”, a déclaré Sununu à propos de Trump. « C’est vraiment une annonce d’un poste défensif. Par conséquent, je pense que cela va faire un peu l’actualité et que nous allons tous passer à autre chose. Il y aura encore beaucoup de gens qui participeront à cette course – probablement pas avant la fin de 23. »

Les médias conservateurs ont également été froids avec les ambitions politiques de Trump en 2024.

Le New York Post, l’un des journaux locaux préférés de Trump, a marqué le lancement de la campagne de Trump avec seulement cette ligne tout en bas de la première page : “Un homme de Floride fait une annonce”.

___

Des gens ont rapporté de New York. Les écrivains AP Mike Schneider à Orlando, Farnoush Amiri et Lisa Mascaro à Washington ont contribué.

Steve Peoples et Brendan Farrington, Associated Press