Les principaux républicains de la Chambre examinent l’enquête de la SEC sur l’échec de l’échange de crypto

Vendredi, les principaux républicains de la Chambre ont envoyé une lettre à la Securities and Exchange Commission alors que le Congrès examine les actions de l’agence contre Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX.

Dans une lettre adressée au président de la SEC, Gary Gensler, les représentants Patrick McHenry, RN.C., président du comité des services financiers de la Chambre, et Bill Huizenga, président du sous-comité de surveillance et d’enquête, ont exigé des enregistrements et des communications entre et entre les forces de l’ordre de la SEC. division, le ministère de la Justice et le bureau de Gensler sur le moment des accusations portées contre Bankman-Fried pour frauder ses investisseurs et autres contraventions.

Sam Bankman-Fried devait témoigner devant le comité en décembre un jour avant son arrestation par des responsables bahamiens.

“Vraisemblablement, la division de l’application de la SEC a mené une enquête complète sur les actions de Sam Bankman-Fried et a présenté les conclusions à la Commission pour examen et autorisation des accusations”, indique la lettre. “Pourtant, le moment des accusations et son arrestation soulèvent de sérieuses questions sur le processus de la SEC et sa coopération avec le ministère de la Justice.”

Le comité des services financiers a émis une date limite pour les dossiers demandés avant 17 heures le 23 février.