Les principaux procureurs de 14 États soutiennent l’indemnisation des personnes écoeurées par les essais nucléaires américains

ALBUQUERQUE, NM (AP) — Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, et les principaux procureurs de 13 autres États apportent leur soutien aux efforts visant à indemniser les personnes rendues malades par l’exposition aux radiations lors des essais d’armes nucléaires.

Les responsables démocrates ont envoyé mercredi une lettre au chef du Congrès, affirmant qu’« il est temps pour le gouvernement fédéral de redonner à ceux qui ont tant sacrifié ».

La lettre fait référence au demi-million de personnes qui vivaient dans un rayon de 240 kilomètres autour du site d’essai de Trinity, dans le sud du Nouveau-Mexique, où la première bombe atomique au monde a explosé en 1945. Elle fait également référence à des milliers de personnes. les personnes de l’Idaho, du Colorado, du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona, du Montana et de Guam qui ne sont actuellement pas éligibles au programme d’indemnisation existant.

Le Sénat américain a récemment voté l’extension de la loi sur l’indemnisation des expositions aux radiations dans le cadre d’un projet de loi massif sur les dépenses de défense. Les partisans espèrent que la Chambre des représentants inclura ces dispositions dans sa version du projet de loi, et le président Joe Biden a indiqué son soutien.

« Nous avons enfin l’opportunité de réparer ce tort historique », a déclaré Torrez dans un communiqué.

Le film d’été à succès « Oppenheimer » sur le projet top-secret Manhattan et l’aube de l’ère nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale a attiré une nouvelle attention sur des efforts déployés depuis des décennies pour étendre l’indemnisation aux familles qui ont été exposées aux retombées et qui sont toujours aux prises avec des maladies liées à ce phénomène.

Cela touche de près Torrez, qui a passé ses étés à rendre visite à sa grand-mère dans le sud du Nouveau-Mexique, qui vivait à environ 110 kilomètres de l’endroit où le test Trinity a été effectué. Elle a utilisé l’eau de pluie de sa citerne pour cuisiner et nettoyer, ignorant qu’elle était probablement contaminée par la détonation.

Les avocats dans leur lettre mentionnent le travail d’une équipe de chercheurs qui a cartographié les retombées radioactives des essais d’armes nucléaires aux États-Unis, en commençant par le test Trinity en 1945. Le modèle montre les explosions réalisées au Nouveau-Mexique et au Nevada entre 1945 et 1962. à une contamination radioactive généralisée, Trinity apportant une contribution significative à l’exposition au Nouveau-Mexique. Fallout a atteint 46 États ainsi que certaines parties du Canada et du Mexique.

« Sans aucun avertissement ni notification, ce seul test a fait pleuvoir des matières radioactives sur les maisons, l’eau et la nourriture de milliers de Néo-Mexicains », indique la lettre. « Ces communautés ont connu les mêmes symptômes de maladies cardiaques, de leucémie et d’autres cancers que les habitants du Nevada. »

La lettre fait également référence à une évaluation des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, qui ont reconnu que les taux d’exposition dans les lieux publics suite à l’explosion de Trinity avaient été mesurés à des niveaux 10 000 fois supérieurs à ceux actuellement autorisés.

Le sénateur américain Ben Ray Luján, démocrate du Nouveau-Mexique qui a dirigé les efforts visant à élargir le programme d’indemnisation pour inclure les downwinders du Nouveau-Mexique et d’autres dans l’Ouest, a tenu une séance d’écoute à Albuquerque jeudi dernier. Les personnes exposées aux radiations alors qu’elles travaillaient dans les mines et usines de concentration d’uranium ont parlé lors de la réunion de leurs expériences.

Luján, dans une interview, a qualifié cette question de difficile, citant les inquiétudes de certains législateurs concernant les coûts et les larmes souvent partagées par les familles qui ont dû lutter contre le cancer et d’autres problèmes de santé à la suite de l’exposition.

« Il est important que tout le monde apprenne ces histoires et accepte ce qui s’est passé », a-t-il déclaré, « afin que nous puissions tous améliorer les choses. »

Susan Montoya Bryan, Associated Press