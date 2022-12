Les principaux points à retenir et les nouvelles découvertes du rapport du comité du 6 janvier

La publication très attendue jeudi du rapport du comité restreint chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier, ainsi qu’un certain nombre de dépositions qui l’accompagnent, nous ont donné un meilleur aperçu des efforts visant à renverser l’élection présidentielle de 2020 qui a abouti à l’attaque du Capitole.

Le rapport est tentaculaire, avec plus de 800 pages et des dizaines de transcriptions d’entretiens jointes, que vous pouvez trouver ici. Même si une grande partie de ce qu’il contenait a été révélée au cours des 10 audiences télévisées que le comité a tenues au cours de l’été et de l’automne, de nombreux éléments du rapport sont rendus publics pour la première fois.

Voici quelques-uns des plats à emporter, des révélations et des recommandations les plus intéressants du rapport et des dépositions qui l’accompagnent.

1) L’ampleur de l’effort pour renverser l’élection

Le comité a expliqué à quel point Trump et ses alliés ont déployé des efforts pour convaincre les autorités nationales et locales d’annuler les élections. Selon le rapport, “entre les élections de novembre et l’insurrection du 6 janvier, le président Trump ou son entourage se sont livrés à au moins 200 actes apparents de sensibilisation, de pression ou de condamnation publiques ou privées”.

Ce décompte ne compte pas les autres efforts déployés par les membres du personnel de la campagne Trump pour contacter les législateurs des États, notamment les efforts pour contacter 190 élus républicains uniquement en Arizona, en Géorgie et au Michigan. La campagne Trump a également mis en place une opération de whip à grande échelle pour organiser ses efforts pour sélectionner de faux électeurs et s’assurer qu’ils se réunissent le 14 décembre, lorsque le collège électoral s’est réuni, afin qu’ils aient un autre moyen de contester les résultats des élections.

Pour avoir une idée de l’investissement personnel de l’ancien président dans ses efforts, Trump avait essayé de parler avec Brad Raffensperger “au moins 18 fois” avant ce tristement célèbre appel téléphonique du 2 janvier où il avait demandé au secrétaire d’État géorgien “de trouver 11 780 votes, qui est un de plus que nous n’en avons.

2) Les extrémistes faisaient partie intégrante du 6 janvier

Le rapport indique clairement que les franges politiques ont joué un rôle déterminant à presque toutes les étapes précédant et pendant l’attaque du Capitole. Les membres des Proud Boys étaient à l’avant-garde de l’attaque et ont violé les clôtures de la police avant même que Trump ait fini de parler, garantissant que toute la foule marchant de l’Ellipse au Capitole serait déjà proche du bâtiment au moment de leur arrivée.

Cela montre également que les personnalités clés de droite pensaient que la marche vers le Capitole était un élément central du plan. Ali Alexander, militant d’extrême droite et organisateur du rassemblement ce jour-là, pensait que la Maison Blanche voulait qu’il marche vers le Capitole. La personnalité médiatique de droite Alex Jones a même demandé à Caroline Wren, une importante collectrice de fonds républicaine qui a aidé à organiser le rassemblement, quand il devrait quitter le discours de Trump et commencer la marche, selon le témoignage de Wren. Beaucoup de ces personnalités se sont connectées dans un chat Signal appelé “Friends of Stone”, du nom de l’allié de longue date de Trump, Roger Stone. Il comprenait Stone, Alexander, le chef des Proud Boys Enrique Tarrio et le chef des Oath Keepers Stewart Rhodes.

3) La pression pour annuler les élections a commencé tout de suite

Quelques jours après la perte de Trump, les principaux alliés l’encourageaient déjà à essayer de renverser le résultat. Ce n’était pas seulement Mark Meadows qui battait des idées sur la façon d’annuler les résultats des élections dans les messages texte. L’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, a envoyé un message à l’assistant de Trump le 10 novembre, deux jours après lui avoir rendu visite à la Maison Blanche, où il a suggéré que Trump exhorte “les législatures du GOP choisissent de ne pas envoyer d’électeurs” afin de lancer en quelque sorte l’élection à la Chambre en janvier. 6. Cleta Mitchell, une avocate électorale républicaine de longue date, a envoyé un e-mail à John Eastman le 5 novembre pour rédiger une note sur la manière dont les législatures des États pourraient « récupérer des électeurs ».

Vince Haley, un rédacteur de discours de la Maison Blanche, n’a même pas suggéré que prétendre que la fraude électorale était une feuille de vigne nécessaire, et a soutenu que les législatures des États “ont le droit constitutionnel de substituer leur jugement à une majorité certifiée de leurs électeurs” parce que “Harrisburg [Pennsylvania]Madison [Wisconsin]et Lansing [Michigan] ne doivent pas rester les bras croisés et se soumettre au gouvernement de Pékin et de Paris.

4) Trump n’a pas pris Sidney Powell au sérieux

Bien que l’ancien président ait proposé de nombreuses théories du complot que l’avocat conservateur Sidney Powell a vantées à propos des machines à voter du Dominion et de la fraude électorale de masse lors des élections de 2020, il ne les a pas au moins initialement prises au sérieux. Le lendemain de sa tristement célèbre conférence de presse au siège du RNC – où elle a désigné feu le dictateur vénézuélien Hugo Chávez comme l’un des principaux cerveaux de la fraude électorale tandis que la teinture capillaire de Rudy Giuliani dégoulinait de sa tête – Powell était en conférence téléphonique avec Trump. Pendant l’appel, l’ancien président l’a mise en sourdine et s’est moqué d’elle, ajoutant aux autres dans la salle que “cela semble fou”.

5) L’avocat de Cassidy Hutchinson représentait “Trump World”, pas elle

Dans une déposition en septembre devant le comité, Cassidy Hutchinson, l’ancienne assistante de Trump qui a fait un témoignage explosif lors d’une audience télévisée du comité en juin, a clairement indiqué que son avocat d’origine essayait seulement de protéger Trump. Hutchinson a finalement changé d’avocat avant son témoignage, et des détails ont été divulgués sur la façon dont Trump World avait fait pression sur elle avant sa comparution devant le comité, mais sa déposition en fournit le premier compte rendu complet.

Hutchinson décrit comment elle était liée à Stefan Passantino, l’ancien avocat en éthique de la Maison Blanche de Trump, pour la représenter bénévolement après que le comité l’ait initialement assignée à comparaître. Passantino l’a encouragée pour éviter de répondre aux questions à chaque tournant possible en disant : « Je ne me souviens pas ». Il a aussi rendu clair à elle, « Nous voulons juste nous concentrer sur la protection du président. Nous savons tous que vous êtes fidèle », et a évité de lui dire qui payait réellement sa représentation légale. Finalement, il a glissé que c’était “Trump World”. Entre-temps, Passantino contribuait aux efforts pour trouver un emploi à Hutchinson en travaillant ses relations autour de Trump. Finalement, Hutchinson l’a renvoyé lorsqu’il lui a conseillé de risquer d’être méprisée par le comité plutôt que de se conformer à leurs demandes.

6) Trump et ses alliés devraient subir des conséquences constitutionnelles

Dans ses recommandations, le comité déclare que Trump et ses alliés devraient être définitivement interdits d’exercer des fonctions gouvernementales en vertu de l’article 3 du 14e amendement, qui interdit à quiconque “s’est engagé dans une insurrection ou une rébellion contre” les États-Unis de détenir des fonctions “civiles ou militaires”. bureau s’ils ont déjà prêté un serment formel pour soutenir la Constitution des États-Unis.

Selon les termes du rapport, « le Comité estime que ceux qui ont prêté serment de protéger et de défendre la Constitution, puis, le 6 janvier, se sont engagés dans une insurrection peuvent à juste titre être disqualifiés et interdits d’exercer des fonctions gouvernementales, qu’elles soient fédérales ou étatiques, civiles. ou militaire ». Il recommande ensuite au Congrès d’adopter une législation sur ce sujet afin d’établir des procédures spécifiques de disqualification formelle.