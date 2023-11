Les principaux points à retenir des bénéfices technologiques de la mode – WWD

La dernière série de bénéfices technologiques n’est pas encore tout à fait terminée, mais avec les chiffres d’Apple ajoutés la semaine dernière, les plateformes les plus influentes de la mode, de la beauté et du commerce électronique ont toutes pesé – et dans l’ensemble, Big Tech semble Reviens. Sorte de.

Le chiffre d’affaires d’Apple au quatrième trimestre, de 89,5 milliards de dollars, a dépassé les attentes, tout comme d’autres chiffres importants des géants Google, Meta et Amazon. Mais cette fois, il en a fallu plus pour impressionner les investisseurs, qui se souciaient moins des chiffres bruts que des projets des entreprises, en particulier à l’ère de l’intelligence artificielle qui entraîne des changements radicaux dans des domaines comme le shopping et la mode.

Même un apparent rebond de la publicité en ligne semblait quelque peu décevant, alors qu’une nouvelle mesure du succès commençait à prendre forme. Dans la foulée immédiate des résultats dépassant les estimations, les actions ont encore trébuché ou sont restées stables lorsque les plateformes n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs qu’elles seraient à la hauteur de l’IA.

Les grands traits dressent le portrait d’un secteur technologique en pleine évolution, alors qu’il continue de faire face à une nouvelle réalité où la simple domination de la recherche, des logiciels informatiques, du commerce électronique, des médias sociaux, des appareils mobiles et bien plus encore ne suffit plus. Des entreprises comme Google, Amazon et Meta – qui ont toutes passé des années à vanter des avancées significatives en matière d’IA et d’apprentissage automatique – ont apparemment été prises au dépourvu lorsque l’explosion de l’IA s’est déclenchée au cours de l’année écoulée. Lancez-vous dans une course folle pour rattraper votre retard, avec une gamme furieuse de lancements et de mises à jour au milieu de changements organisationnels critiques.

Cela compte pour tous ceux qui s’appuient sur ces plateformes, y compris la mode, pour qui le point le plus important à retenir est peut-être le suivant : la course à l’IA, qui est déjà évidente dans les produits publicitaires et dans un éventail croissant d’autres outils, ne fait que commencer.

Prenez Google, par exemple.

Google contre Microsoft

La société mère Alphabet a connu un excellent trimestre dans l’ensemble, avec des revenus et des revenus en hausse de 11 pour cent à 76,7 milliards de dollars et de 25 pour cent à 21,3 milliards de dollars, respectivement. Google Cloud a atteint 8,4 milliards de dollars avec une croissance de 23 pour cent, tandis que les ventes publicitaires ont grimpé de 18 pour cent, atteignant près de 60 milliards de dollars de revenus. Cela inclut, comme l’a dit la directrice financière Ruth Porat, « une croissance significative de la recherche et de YouTube », avec respectivement 44 milliards de dollars et 7,95 milliards de dollars. Apparemment, les entreprises dépensent à nouveau de l’argent en publicités en ligne.

Wall Street aurait dû être euphorique. Au lieu de cela, les actions se sont effondrées. En effet, les attentes étaient élevées à l’égard de l’unité cloud basée sur l’IA et, malgré toute sa croissance, elle a toujours déçu.

Comparez cela à Microsoft. Son chiffre d’affaires global de 52,9 milliards de dollars et sa croissance de 7 pour cent sont pâles par rapport aux chiffres d’Alphabet, mais ses efforts en matière de cloud computing ont donné de meilleurs résultats. Les investisseurs ont été ravis de voir les revenus du Cloud intelligent augmenter de 16 % pour atteindre 22 milliards de dollars, dont une augmentation notable de 27 % dans Azure et d’autres services cloud, grâce à une consommation d’IA « plus élevée que prévu », selon la société.

Ce n’est que le dernier chapitre de la bataille entre Google et Microsoft pour la domination de l’IA dans une lutte conséquente, peut-être même existentielle, qui va au-delà des services cloud.

Google investit profondément dans l’IA et l’apprentissage automatique depuis des années pour tout perfectionner, des produits publicitaires et résultats de recherche à l’Assistant Google et aux caméras Android, ainsi que les nouveaux produits et fonctionnalités en développement. Cette année, il a également introduit de nouvelles fonctionnalités d’achat par l’IA, notamment une ouverture majeure vers l’industrie de la beauté avec l’expansion de la coloration des cheveux et des essais de maquillage en réalité augmentée dans Google Shopping. Le géant de la technologie pourrait désormais disposer d’une opportunité unique dans ce domaine, après que Snap Inc. se soit officiellement retiré de l’offre de RA d’entreprise.

Une autre fonctionnalité de Google pour l’essayage virtuel, cette fois pour les vêtements, utilise l’IA pour générer des photos de vrais modèles portant différents vêtements. Il s’agit d’un espace émergent qui est en préparation depuis des années par des géants du commerce en ligne comme Amazon et Walmart, mais le boom de l’IA semble avoir fait monter les enjeux, sans parler de l’intérêt : lundi, Sandy Sholl et Adam Freede de MadaLuxe Group a officiellement annoncé une plate-forme d’essai et de coiffage virtuel alimentée par l’IA appelée Zelig et un financement de série A de 15 millions de dollars de Hilco Global, Bezikian Zareh et d’autres.

L’outil d’essai virtuel AR de Google pour Pat McGrath Labs.

La compétition pour les essais virtuels n’est cependant qu’un des nombreux fronts de bataille alimentés par l’IA pour Google, car Google en a également développé d’autres pour la génération d’images, de musique et bien plus encore.

Il convient cependant de noter que tous ses efforts ne sont pas des succès. Google Bard, sa propre version de ChatGPT, est arrivé plus tôt cette année avec de profondes failles, notamment des réponses factuellement inexactes. Pendant ce temps, Microsoft, l’un des principaux bailleurs de fonds et partenaire du développeur ChatGPT OpenAI, a publié BingChat, qui utilise la même technologie.

Google semble désormais faire le point sur ses opérations et prendre des décisions difficiles, notamment une nouvelle vague de suppressions d’emplois, cette fois au sein de son équipe Google Assistant. Il semblerait que jusqu’à 20 data scientists auraient été licenciés.

(Google n’est pas le seul : ces derniers jours, la Bay Area a vu plusieurs entreprises technologiques licencier leurs employés, notamment le marché de commerce électronique Faire, qui aurait l’intention de licencier environ 250 employés, réduisant ainsi son effectif total d’environ 20 %.)

Amazone

Sur le front du cloud, ni Microsoft ni Google n’ont rattrapé Amazon, du moins pas encore, mais Azure de Microsoft a gagné beaucoup de terrain cette année. Cela exerce une pression intense sur Amazon Web Services, c’est pourquoi les actions n’ont pas immédiatement grimpé en flèche face aux énormes chiffres du troisième trimestre provenant d’Amazon. La société a généré 143,1 milliards de dollars de revenus et 9,9 milliards de dollars de bénéfices, et sa branche publicité a généré 12,06 milliards de dollars de revenus, soit un bond de 26 % par rapport à l’année dernière. Mais Amazon Web Services n’a pas répondu aux attentes, tant en termes de revenus actuels que de projections. Depuis, le titre a grimpé, mais cela est dû à la solidité des autres activités du e-commerçant.

En fin de compte, l’IA est devenue l’indicateur le plus crucial par lequel les plates-formes technologiques sont jugées, éclipsant souvent d’autres succès – même des domaines auparavant considérés comme d’une importance cruciale. Ce qui est également devenu évident, c’est la nécessité de distinguer les types d’IA et les offres de produits. Parce qu’ils ne sont pas tous pareils.

En termes de buzz, l’IA générative est en tête du peloton, grâce à sa capacité à créer des œuvres d’art, des textes, de la musique originaux et bien plus encore. Selon Amazon, « l’équipe AWS continue d’innover et d’offrir des résultats rapides, en particulier dans le domaine de l’IA générative, où la combinaison de nos puces d’IA personnalisées, Amazon Bedrock [offer] le moyen le plus simple et le plus flexible de créer et de déployer des applications d’IA générative.

Considérez Bedrock comme un magasin à emporter pour les modèles d’IA, où les entreprises peuvent récupérer n’importe quel modèle correspondant à leurs besoins et y connecter leurs données. Dans l’ensemble, il existe une volonté concertée de faciliter le développement de l’IA générative avec des solutions sans code, permettant à pratiquement n’importe quelle start-up, marque ou plate-forme potentielle de créer ses propres solutions.

Il y a beaucoup d’opportunités potentielles dans ce scénario, ainsi qu’un certain chaos. Même le gouvernement américain, historiquement lent à s’intéresser aux nouvelles technologies, semble le reconnaître. Cette réalité émergente vient d’inciter le président Joe Biden à signer un décret qui pose quelques premiers garde-fous à l’IA, car elle alimente un changement à « vitesse de distorsion ».

Pomme

Même Apple, dont l’activité n’est pas de créer des outils d’IA pour les particuliers ou les entreprises, a été confronté à des questions sur l’IA lors de sa conférence téléphonique sur les résultats jeudi.

Bien que ses efforts ne soient pas rendus publics, le fabricant d’iPhone « investit en fait beaucoup » dans l’IA générative, selon la société, et certains médias affirment qu’Apple est en train de construire son propre concurrent ChatGPT. À tout le moins, il s’agit d’utiliser la technologie pour améliorer les produits et fonctionnalités existants. « Nous considérons l’IA et l’apprentissage automatique comme des technologies fondamentales, et elles font partie intégrante de pratiquement tous les produits que nous commercialisons », a déclaré Tim Cook, PDG.

Les cas d’utilisation pourraient se développer, alors que son casque de réalité mixte Vision Pro se prépare à être lancé au début de l’année prochaine, et de nouvelles fonctionnalités plus intelligentes pourraient aider à renforcer les ventes d’Apple Watch, qui ont apparemment marqué un chiffre dans le cadre des accessoires, des appareils portables et du groupe domestique. Cela a contribué à créer une période mitigée, au cours de laquelle le retard des ventes de Mac et d’iPad a été compensé par la croissance des revenus de l’iPhone.

Le Vision Pro, qui sera commercialisé début 2024, est présenté comme le premier ordinateur spatial d’Apple. Son introduction en juin a rehaussé le profil des expériences de réalité mixte et de réalité augmentée.

Méta

Meta n’est pas non plus dans le secteur du cloud, mais il n’en est pas moins investi dans le développement d’outils d’IA. Ce n’est cependant pas le grand point à retenir de l’appel aux résultats de Meta.

La société mère Facebook et Instagram a enregistré un chiffre d’affaires de 34,15 milliards de dollars, en hausse de 23 % par rapport à l’année dernière et a plus que doublé ses bénéfices, avec un revenu s’élevant à 11,58 milliards de dollars. Apparemment, « l’année d’efficacité » du PDG Mark Zuckerberg a fonctionné. L’activité publicitaire de Meta est revenue en force, alors que la société mère de Facebook et Instagram a dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street pour le troisième trimestre 2023. Les revenus ont grimpé de 23 pour cent à 34,15 milliards de dollars, tandis que les bénéfices ont doublé pour atteindre 11,58 milliards de dollars.

Zuckerberg a également parlé avec enthousiasme de ce que l’entreprise a fait, notamment de la nouvelle version des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta de Meta, du casque de réalité virtuelle Quest 3 et d’une gamme de logiciels et de fonctionnalités, dont Emu, un outil capable de créer de hautes performances. des images ou des autocollants de qualité et le nouvel assistant intelligent Meta AI.

Les Ray-Ban | Campagne de lunettes intelligentes Meta.

Le assortiment de techniciens se poursuit avec AI Studio, une suite…