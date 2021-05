Les principaux PDG de banques témoignent devant le Congrès

[The stream is slated to start at 10 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Les directeurs généraux des plus grandes banques du pays lancent mercredi deux jours de témoignages devant le Comité sénatorial des banques.

Les législateurs entendront Jamie Dimon de JPMorgan Chase, Charles Scharf de Wells Fargo, Jane Fraser de Citi et David Solomon de Goldman Sachs, James Gorman de Morgan Stanley et Brian Moynihan de Bank of America.

Les dirigeants de la banque seront probablement confrontés à des plaintes des deux partis politiques, les démocrates espérant s’attaquer aux différences raciales dans les prêts et les républicains désireux d’empêcher les entreprises de prendre position sur des questions politiques.

Le sénateur Pat Toomey, un républicain de Pennsylvanie et membre de premier plan du comité, a déclaré à CNBC avant l’audience du Sénat qu’il espérait que les banquiers «défendraient le capitalisme» et vanteraient les avantages des rachats d’actions.

Le sénateur démocrate de l’Ohio Sherrod Brown, qui préside le comité, demandera probablement aux dirigeants de réduire les disparités raciales dans les prêts, ainsi que les efforts des banques pour soutenir les entreprises locales pendant la pandémie de Covid-19.

