Les principaux partis politiques irlandais ont fait l’objet d’une enquête par un organisme de surveillance de la vie privée après avoir admis avoir utilisé de faux sondeurs lors des élections

Le commissaire irlandais à la protection des données (DPC) mène une enquête sur la manière dont le Fianna Fáil, le Fine Gael et le Parti vert, ainsi que le parti d’opposition Sinn Féin, ont traité les données privées collectées auprès des membres votants du public.

Dans un communiqué, la DPC a déclaré que « tous les partis politiques ont été invités à rendre compte de la source de chaque champ de données personnelles qu’ils traitent concernant les électeurs/votants.

Plus tôt cette semaine, on a appris que des membres du parti Sinn Féin portaient de faux badges d’identification et se faisaient passer pour des sondeurs pour sonder les ménages sans méfiance avant et pendant les élections.

Citant un document interne du parti divulgué en 2015, le journal Irish Independent a rapporté que les membres du parti avaient reçu des instructions sur la façon de se faire passer pour des employés d’une fausse société de sondage appelée « Irish Market Research Agency » afin de déterminer les intentions de vote avant les élections générales de 2016 dans le pays.

Les représentants du parti ont défendu cette pratique, notant qu’il était « entièrement anonyme » avec « aucune information ou donnée privée identifiable… utilisée, collectée ou stockée. »

Le porte-parole Eoin Ó Broin a suggéré que de telles activités étaient « pratique courante » au moment des élections. Il a prétendu que c’était un « moyen clé pour uniformiser les règles du jeu » compte tenu des dépenses occasionnées par le scrutin.

« La précision de ces sondages était tout aussi bonne que celle des sondages pour lesquels vous paieriez des milliers d’euros et nous nous en tenons à cela. Les sondages ont été effectués correctement et de manière éthique à mon avis », Ó Broin a déclaré à la radio Newstalk.

Il s’est avéré que la pratique était en effet courante parmi les partis, le vice-Premier ministre Leo Varadkar étant contraint d’admettre peu de temps après que son parti, le Fine Gael, avait fait « quelque chose de similaire » à l’approche des élections de 2011, en utilisant des bénévoles et des étudiants universitaires des ailes jeunesse du parti pour agir en tant que chercheurs indépendants.

Les faux sondeurs ont reçu des cartes de visite portant le nom d’une entreprise fictive, « Political Research Association of Ireland », avec laquelle s’identifier, selon une source anonyme qui a également déclaré au journal que les faux sondeurs s’étaient vu promettre 50 € pour leurs efforts. En fin de compte, ils n’ont apparemment pas été payés.

Notant que tous les sondages effectués par le parti après 2016 avaient été effectués par le biais de sociétés d’études de marché et d’entrepreneurs privés, un porte-parole de Varadkar a déclaré au journal que la pratique consistant à utiliser des étudiants rémunérés et des bénévoles avait été « interrompue car elle n’était plus considérée comme appropriée ».

«Les personnes invitées à participer à l’enquête ont été informées que le but était un sondage d’opinion politique et le consentement a été demandé pour y participer. Les sondages ou échantillons de bulletins de vote ont été anonymisés. Aucun nom ou donnée personnelle n’a été enregistré ou conservé », a déclaré le porte-parole.

À la suite de l’admission de Varadkar, les partenaires de la coalition de son parti, le Fianna Fáil et le Parti vert, ont dû faire marche arrière par rapport aux commentaires antérieurs selon lesquels ils ignoraient que des membres du parti se faisaient passer pour des sondeurs privés.

Un porte-parole du Fianna Fáil a admis qu’avant 2007, le parti l’avait fait « à l’occasion » à « des prestataires privés supplémentaires ont également été utilisés ».

















Par la suite, un porte-parole du Parti vert a déclaré « il y a peut-être eu des incidents isolés » de sondages secrets sous de faux prétextes « dans certaines circonscriptions il y a plus d’une décennie. »

« Pour être clair, ce n’est pas quelque chose que le parti actuel approuve ou dans lequel il s’engagerait un jour », a ajouté le porte-parole.

Selon les médias, la police irlandaise attend que le DPC termine ses audits et soumette ses conclusions dans une plainte avant de décider de mener sa propre enquête.

