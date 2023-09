Les principaux organisateurs du « Convoi de la liberté » d’Ottawa seront jugés à partir de mardi

Alors que Tamara Lich était éloignée de ses partisans menottés dans les rues enneigées d’Ottawa en 2022, elle a lancé une seule phrase par-dessus son épaule.

« Tenez la ligne », a déclaré la figure de proue du mouvement « Convoi de la Liberté » tandis que les officiers à chacun de ses coudes la conduisaient jusqu’au véhicule de patrouille qui l’attendait.

Elle faisait écho aux propos criés par l’un de ses partisans dans une scène filmée et diffusée en ligne la veille de l’arrivée de centaines de policiers.

Les agents ont passé les deux jours suivants à déloger les manifestants des rues autour de la Colline du Parlement. Mais cette phrase d’adieu, qui deviendra le titre du livre récemment publié de Lich, figurera probablement au cœur de son procès pénal.

Lich et son collègue organisateur du convoi, Chris Barber, doivent être jugés à Ottawa à partir de mardi pour leur rôle dans la manifestation de trois semaines qui a envahi les rues du centre-ville et déclenché une déclaration d’urgence nationale. Ils sont co-accusés de méfaits, d’entrave à la police, de conseil à d’autres de commettre des méfaits et d’intimidation.

La manifestation à Ottawa a attiré l’attention internationale lorsque les manifestants sont arrivés par milliers et ont refusé de partir. Les manifestations dérivées ont également bloqué plusieurs postes frontaliers internationaux entre le Canada et les États-Unis.

La police intervient pour débarrasser le centre-ville d’Ottawa, près de la Colline du Parlement, des manifestants après des semaines de manifestations, le 19 février 2022. (Cole Burston/La Presse Canadienne)

De gros camions garés dans les rues du centre-ville et les rues résidentielles, bloquant la circulation et faisant retentir des klaxons à toute heure dans ce qui est devenu une fête de quartier hivernale d’une semaine – avec des feux d’artifice, une scène, des châteaux gonflables et, bien connu, un bain à remous extérieur.

Certains résidents locaux et hommes politiques ont quant à eux décrit la manifestation comme une « occupation » qui a laissé leur communauté dans un état d’anarchie. Ils vivaient avec un chœur constant de klaxons et certains disaient qu’ils avaient peur ou étaient incapables de quitter leur domicile.

Le procès devrait durer au moins 16 jours

Plusieurs des accusations portées contre Lich et Barber dépendent de la question de savoir s’ils ont encouragé les manifestants à défier les ordres de la police en restant à Ottawa après que les autorités ont ordonné à tout le monde de dégager les rues et, s’ils l’ont fait, s’il s’agissait d’un acte criminel.

« Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le procès du ‘Convoi de la Liberté », ont déclaré les avocats de Lich et Barber dans un communiqué commun.

vendredi. « La question centrale sera de savoir si les actions de deux des organisateurs d’une manifestation pacifique justifient des sanctions pénales. »

Lich a déclaré devant une enquête fédérale l’année dernière que lorsqu’elle disait à ses partisans de « tenir le cap », elle ne les encourageait pas à rester dans la capitale, mais plutôt à « rester fidèles à leurs valeurs face à l’adversité ».

Le procès devrait durer au moins 16 jours et les preuves incluront probablement des centaines de publications sur les réseaux sociaux de Lich, Barber et d’autres, y compris des vidéos diffusées en direct tout au long de la manifestation.

Les organisateurs ont utilisé les vidéos en direct pour documenter leur expérience et partager leurs réflexions et mises à jour avec leurs supporters.

Le tribunal examinera probablement également les messages texte privés de Barber avec Lich, qui ont été obtenus par la police d’Ottawa et déposés comme preuve par la Couronne lors de l’une des enquêtes sur la libération sous caution de Lich l’année dernière. Il existe une interdiction de publication sur tout message concernant toute personne autre que Lich et Barber.

REGARDER | Tamara Lich témoigne devant l’enquête sur la loi sur les urgences : La porte-parole de la manifestation du convoi, Tamara Lich, interrogée lors de l’enquête sur la loi sur les urgences La porte-parole de la manifestation du convoi, Tamara Lich, a témoigné lors de l’enquête sur la loi sur les urgences, minimisant son implication en tant que l’une des principales voix de la protestation.

Naissance du mouvement « Freedom Convoi »

Le « Freedom Convoy » est né d’une conversation entre Barber, propriétaire d’une entreprise de camionnage en Saskatchewan, et sa collègue camionneuse Bridgette Belton sur la plateforme de médias sociaux TikTok. Tous deux s’étaient exprimés en ligne sur les mesures de santé publique liées au COVID-19 au début de 2022.

Ils voulaient spécifiquement trouver un moyen de protester contre les obligations de vaccination qui entraient en vigueur pour les camionneurs qui traversaient la frontière américaine et seraient contraints de se mettre en quarantaine pendant 14 jours s’ils n’étaient pas vaccinés.

L’idée a rapidement gagné du terrain et a attiré le soutien de Lich, qui vit en Alberta et a été membre fondateur du conseil d’administration du tout nouveau Maverick Party. Elle était également une ancienne partisane du mouvement des « gilets jaunes » qui protestait contre la politique fédérale en matière pétrolière et gazière, mais qui, selon le Réseau canadien anti-haine, avait été coopté par des groupes d’extrême droite et anti-musulmans.

À mesure que le nombre d’organisateurs et de sympathisants augmentait, les objectifs de la manifestation augmentaient également. À leur arrivée à Ottawa, leurs objectifs déclarés comprenaient l’opposition à toutes les ordonnances de santé publique liées à la pandémie et, pour certains, le renversement du gouvernement élu.

Lich et Barber sont montés dans le même camion pour se rendre à Ottawa.

Depuis leur arrestation, ils n’ont pas été autorisés à se parler sans la présence d’un avocat. Leurs communications ont été facilitées par Keith Wilson, qui a servi de conseiller juridique aux organisateurs pendant la manifestation.

« Chris et moi avons en quelque sorte commencé ensemble en équipe et nous pensons que nous devons le terminer en équipe », a déclaré Lich à une foule plus tôt ce mois-ci lors d’un événement à Vernon, en Colombie-Britannique, pour promouvoir son livre.

La Couronne espère établir que Barber et Lich ont travaillé ensemble, de sorte que les preuves contre l’un d’eux s’appliqueront aux deux.