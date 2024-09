LES NATIONS UNIES — Jeudi, trois dirigeants des négociations internationales sur le climat ont exhorté leurs collègues à intensifier leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique, mais des groupes extérieurs et des nations en voie de disparition ont demandé à ces dirigeants de se regarder dans le miroir, de suivre leurs propres conseils et d’arrêter de pomper des combustibles fossiles.

Aux Nations Unies, la troïka composée du président actuel et des deux prochains présidents des conférences sur le climat de l’ONU a demandé aux autres dirigeants de rendre leurs objectifs de lutte contre le climat – attendus en février prochain – beaucoup plus ambitieux. Les nouveaux plans nationaux devraient être alignés sur les Accord de Paris de 2015 objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle, couvrent l’ensemble de leurs économies et incluent tous les gaz piégeurs de chaleur, a exhorté le trio de dirigeants des Émirats arabes unis, de l’Azerbaïdjan et du Brésil.

« Le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris », a déclaré Mukhtar Babayev, qui prendra la tête des négociations internationales en novembre lorsque l’Azerbaïdjan accueillera la conférence des Nations Unies sur le climat. « Nous sommes confrontés à un besoin urgent de parvenir à une réduction profonde, rapide et durable des émissions, notamment en abandonnant les combustibles fossiles. »

Au cours d’une séance de deux heures, Babayev et ses homologues des Émirats arabes unis et du Brésil ont poussé leur « Feuille de route vers la mission 1.5. « Les nations du monde ont un délai de cinq mois pour créer de nouveaux objectifs nationaux de réduction de la pollution par le carbone. Les objectifs mondiaux actuels pointent vers un réchauffement de 2,7 degrés Celsius (4,9 degrés Fahrenheit) depuis le milieu des années 1800, mais les trois pays souhaitent que de nouveaux plans nationaux soient davantage alignés sur 1,5 degré Celsius.

Représentant les petits États insulaires, la Première ministre des Samoa, Fiamē Naomi Mata’afa, a déclaré qu’elle appréciait cette initiative et a souligné que des pays comme le sien n’étaient pas à l’origine du problème climatique, mais qu’ils réduisaient pourtant leurs émissions de gaz piégeant la chaleur. Puis, au cours de la séance, elle a peaufiné les pays les plus riches.

« Malheureusement, nous ne constatons pas le même niveau d’ambition de la part des pays qui portent la plus grande responsabilité dans la crise actuelle », a-t-elle déclaré. Son organisation, qui regroupe 44 petites nations insulaires, a déclaré qu’elle n’était « pas trop optimiste quant au fait que cela puisse faire avancer de manière significative la donne ».

Alden Meyer, analyste de longue date du groupe de réflexion E3G, et Bill Hare, PDG de Climate Analytics, qui suit les engagements en matière d’émissions, ont déclaré que les chefs des négociations des Émirats arabes unis, de l’Azerbaïdjan et du Brésil étaient très attachés à une rhétorique fulgurante, mais que les actions de leurs propres pays étaient loin d’être les mêmes. court.

Les responsables des Émirats arabes unis, de l’Azerbaïdjan et du Brésil n’ont pas détaillé comment leurs pays s’éloigneraient des combustibles fossiles, a déclaré Meyer, « au lieu de cela, tous les trois poursuivent de nouveaux investissements massifs dans la production de pétrole et de gaz, en s’efforçant de maintenir 1,5 C’est encore plus difficile de vivre. Ce n’est pas à cela que ressemble un véritable leadership.

Dans sa dernière mise à jour, l’Azerbaïdjan a « en fait affaibli » sa cible, a affirmé Hare.

« Les trois pays, tous classés parmi les plus grands pays producteurs de pétrole et de gaz au monde, sont également sur la bonne voie pour augmenter collectivement leur production de pétrole et de gaz d’un tiers d’ici 2035 », a déclaré Romain Ioualalen, responsable de la politique internationale de changement d’huile.

Les dirigeants nationaux du climat ont répondu aux appels du trio en affirmant qu’ils devaient limiter le réchauffement à seulement quelques dixièmes de degré supplémentaires et qu’il s’agissait d’un problème urgent, mais ont donné jeudi peu de détails sur la manière dont ils y parviendraient.

Le secrétaire des Nations Unies au climat, Simon Stiell, a déclaré : « Nous devrons passer d’un monde qui sait que l’objectif 1,5 doit être atteint à un monde qui sait comment atteindre l’objectif 1,5. »

