Les principaux glaciers du Yosemite et du Kilimandjaro disparaîtront d’ici 2050, selon l’ONU

Les principaux glaciers du monde, y compris ceux des Dolomites en Italie, du mont Kilimandjaro en Tanzanie et des parcs de Yosemite et de Yellowstone aux États-Unis, auront disparu d’ici 2050 même si les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont réduites, a déclaré l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. dans un reportage jeudi.

Même si l’augmentation de la température mondiale est limitée à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit), un scénario de plus en plus improbable, au moins un tiers des quelque 18 000 glaciers répartis sur les 50 sites du patrimoine mondial disparaîtront d’ici le milieu du siècle.

“Ce rapport est un appel à l’action. Seule une réduction rapide de nos émissions de CO2 peut sauver les glaciers et l’exceptionnelle biodiversité qui en dépend”, a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay. dit dans un communiqué.

Les autres glaciers ne peuvent être sauvés que si les émissions sont considérablement réduites et que les températures mondiales ne dépassent pas 1,5 degrés Celsius de réchauffement, a averti l’UNESCO dans son rapport. Selon le rapport, la moitié de l’humanité dépend directement ou indirectement des glaciers comme source d’eau à usage domestique, agricole et énergétique.