Les principaux enjeux de l’élection présidentielle au Libéria | Actualités électorales

Monrovia, Libéria – Les Libériens se rendront aux urnes mardi lors d’un scrutin alors que l’actuel président George Weah brigue un second mandat de six ans.

Le 10 octobre, les Libériens voteront aux élections présidentielle et parlementaires.

Il y a 15 sièges au Sénat et 73 sièges à la Chambre des représentants qui sont à gagner mardi, mais l’attention est principalement concentrée sur le scrutin présidentiel.

L’actuel président George Weah de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), élu en 2017, est en lice contre 19 autres candidats, dont l’ancien vice-président Joseph Boakai du Parti de l’unité (UP) et l’homme d’affaires Alexander Cummings du Parti politique collaborateur (CPP).

Il s’agira de la quatrième élection présidentielle d’après-guerre dans le pays, mais la première sans la présence de la mission des Nations Unies qui a apporté son soutien à la commission électorale du pays.

Les analystes estiment que ces élections constituent un référendum sur le maintien au pouvoir du parti au pouvoir jusqu’à présent.

« Dans cette élection, la plupart des gens voteront principalement pour ou contre le parti au pouvoir et ses politiques plutôt que de voter en fonction de la force ou de la qualité de l’opposition », a déclaré Joshua Kulah, professeur de sciences politiques à l’Université du Libéria. .

L’usage de drogues

Alors que les Libériens se rendent aux urnes, le pays est aux prises avec une consommation accrue de drogues.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, en 2022, deux jeunes sur dix au Libéria consomment des substances stupéfiantes. Le Libéria a également connu de multiples saisies de drogues illégales ces derniers temps. En octobre 2022, les forces de sécurité ont saisi 520 kg de cocaïne – d’une valeur estimée à environ 100 millions de dollars – importés dans le pays. Quatre hommes ont été arrêtés et jugés en lien avec la saisie de drogue, pour trafic et association de malfaiteurs. Cependant, les tribunaux ont jugé que les hommes n’étaient pas coupables.

Le gouvernement a également admis avoir perdu la trace des suspects après leur acquittement alors que le jugement était en cours de révision par la Cour suprême, déclenchant un débat sur la manière dont l’État avait traité cette question.

Tous les candidats ont reconnu l’essor du trafic de drogue et en ont parlé pendant la campagne électorale.

S’exprimant lors d’une apparition à la radio en juin 2023, Boakai a déclaré que le pays « gagnait rapidement en notoriété en tant que pays de transbordement de stupéfiants illicites ». Il a ajouté que la gestion du scandale de la drogue a montré « l’échec des dirigeants nationaux, un système de justice faible et pénal, et a éveillé des soupçons sur la complicité probable de certains hauts responsables dans l’affaire de la drogue ».

Le président Weah a également reconnu la situation, déclarant dans son manifeste que le gouvernement « traitera la toxicomanie comme une urgence sanitaire nationale au même titre que le COVID-19 et la maladie à virus Ebola (MVE) » et promettant de renforcer le secteur de la sécurité « pour intervenir vigoureusement dans répression des drogues ».

Guerre civile

Ce mois d’août marquait le 20e anniversaire de la fin de la deuxième guerre civile au cours de laquelle la moitié du pays a été déplacée et jusqu’à un quart de million de personnes seraient mortes.

Dans son rapport final de 2009, la Commission Vérité et Réconciliation du Libéria a recommandé que plusieurs personnes – dont la présidente de l’époque, Ellen Johnson-Sirleaf – soient interdites d’exercer des fonctions publiques et qu’un tribunal pour crimes de guerre soit créé, mais ces recommandations n’ont jamais été mises en œuvre.

Cummings, du RPC, s’est engagé à en établir un. Weah, dont la colistière est l’ex-épouse de l’ancien président Charles Taylor, a également promis de soutenir la création d’un tribunal pour les crimes de guerre et économiques.

Dans son manifeste, Boakai, qui fait désormais alliance avec Prince Johnson, un chef de guerre devenu sénateur, a promis d’organiser une conférence nationale sur la paix et la réconciliation pour « poursuivre une véritable voie de réconciliation totale et de rétablissement pour les victimes, les survivants, les familles, les communautés, groupes ethniques et citoyens ».

Mais Johnson a condamné la création du tribunal et a promis de ne pas faire campagne à plusieurs reprises pour quiconque soutient un tribunal pour crimes de guerre.

la corruption

La corruption généralisée est depuis longtemps un problème au Libéria, réduisant constamment la confiance dans le gouvernement. De plus, le premier mandat de Weah a été semé de multiples scandales de corruption.

En 2018, des informations faisant état de la disparition d’un conteneur de 100 millions de dollars (18 milliards de dollars libériens) et de la mauvaise gestion présumée d’un programme d’injection de liquidités de 25 millions de dollars visant à éponger les excédents de dollars libériens sur le marché ont déclenché des protestations.

Johnson a également été sanctionné par les États-Unis pour avoir « participé à des financements payants auprès de ministères et d’organisations gouvernementales à des fins d’enrichissement personnel » et pour avoir proposé « la vente de votes lors de plusieurs élections libériennes en échange d’argent ». Il est candidat à sa réélection mardi.

En 2022, les États-Unis ont également sanctionné le chef de cabinet de Weah, le solliciteur général et le chef de l’autorité portuaire du pays. Les fonctionnaires ont été initialement suspendus puis ont démissionné.

Weah et ses partisans affirment qu’une nouvelle loi adoptée en juillet 2022 accordant à la commission anticorruption le pouvoir de poursuivre est une preuve de la lutte de son administration contre la corruption. Cependant, les opposants soulignent que deux des responsables sanctionnés par les États-Unis en 2022 se présentent aux sièges parlementaires sur le programme du parti au pouvoir.

Problèmes économique

L’économie reste la question principale pour de nombreux électeurs. Les chiffres de la Banque centrale du Libéria montrent que l’inflation s’élevait à 12,36 % en juin 2023, et bien qu’il n’existe pas de données fiables sur le travail, on estime que quatre travailleurs libériens sur cinq sont employés de manière informelle, selon les déclarations américaines sur le climat d’investissement de 2022.

« La corruption est une histoire sans fin et influencera les votes, mais le facteur décisif sera les problèmes économiques qui affectent directement les Libériens », a déclaré Kulah.

La suppression des subventions sur le riz, un aliment de base majeur dans le pays, a entraîné une augmentation de son prix et des manifestations menées par l’opposition en décembre 2022. Mais même avant cela, un exercice d’harmonisation des salaires en 2019 a réduit les salaires des employés du gouvernement.

Tout cela a entraîné une augmentation du coût de la vie, alors que les répercussions des événements mondiaux continuent d’avoir un impact sur le pays.

« L’économie du Libéria n’a pas eu les meilleures perspectives ces dernières années en raison de facteurs externes et internes, notamment la pandémie de COVID-19, le conflit russo-ukrainien et les politiques intérieures », a déclaré Ibrahim al-Bakri Nyei, chercheur et directeur de Institut Ducor pour la recherche sociale et économique, basé à Monrovia. « La sécurité et la corruption ont également affecté la capacité du gouvernement à attirer des investissements directs étrangers adéquats, ce qui a affecté sa capacité à créer des emplois. Par conséquent, cela aura des implications lors des élections », a-t-il ajouté.