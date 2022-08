Les principaux employeurs de l’Indiana critiquent la nouvelle loi sur l’avortement de l’État

Dans sa déclaration, Eli Lilly a décrit la loi de l’Indiana comme “l’une des lois anti-avortement les plus restrictives des États-Unis”. Il poursuit : « En tant qu’entreprise mondiale dont le siège est à Indianapolis depuis plus de 145 ans, nous travaillons dur pour retenir et attirer des milliers de personnes qui sont d’importants moteurs de l’économie de notre État. Compte tenu de cette nouvelle loi, nous serons obligés de planifier une plus grande croissance de l’emploi en dehors de notre pays d’origine.