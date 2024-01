Les principaux donateurs suivent les États-Unis en suspendant le financement de l’UNRWA suite aux allégations du personnel

Mises à jour en direct : suivez les dernières nouvelles sur Israël-Gaza

L’agence des Nations Unies d’aide aux réfugiés palestiniens est sur le point de perdre des centaines de millions de dollars en financement vital après que d’autres pays occidentaux ont rejoint les États-Unis samedi en annonçant qu’ils geleraient leur financement de l’organisation.

Les États-Unis, le plus grand donateur de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, ont annoncé qu’ils suspendaient tout financement supplémentaire après que l’UNRWA a déclaré vendredi que plusieurs de ses employés avaient été accusés d’avoir participé aux attaques meurtrières contre Israël qui ont déclenché la guerre à Gaza. et faisaient l’objet d’une enquête.

Le Canada, le Royaume-Uni, l’Italie, la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Australie ont depuis annoncé qu’ils suspendraient leur financement à l’UNRWA, dont les installations à Gaza hébergent des dizaines de milliers de personnes déplacées par le conflit.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a appelé à ce que l’agence soit « remplacée par des agences dédiées à une paix et un développement authentiques ».

L’agence a généré depuis 2021 un montant total promis d’environ 1,2 milliard de dollars par an, selon son site Internet.

Le chef de l’UNRWA a exhorté les pays qui ont suspendu leur financement à reconsidérer leur décision.

“Il est choquant de voir une suspension des fonds accordés à l’agence en réaction à des allégations contre un petit groupe d’employés, d’autant plus que l’UNRWA a pris des mesures immédiates en mettant fin à leurs contrats et en demandant une enquête indépendante et transparente”, a déclaré le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini. tard samedi.

« L’UNRWA est la principale agence humanitaire à Gaza, avec plus de deux millions de personnes qui en dépendent pour leur simple survie. Beaucoup ont faim alors que le temps presse vers une famine imminente. »

Les employés accusés ont été licenciés et l’agence enquêtait sur les allégations. Les États-Unis ont été les premiers à annoncer qu’ils suspendraient le financement de l’agence pendant que les allégations faisaient l’objet d’une enquête.

Des Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays passent devant les chars israéliens à Gaza. EPA

“Le Département d’État a temporairement suspendu le financement supplémentaire de l’UNRWA pendant que nous examinons ces allégations et les mesures prises par les Nations Unies pour y répondre”, a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller.

La suspension du financement menace ses opérations en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie et en Jordanie – où l’agence fournit à des centaines de milliers de réfugiés palestiniens une éducation, des soins de santé, des services sociaux, une aide financière, des projets d’infrastructure et une réponse d’urgence.

Les critiques ont déclaré que les coupes budgétaires équivalaient à une punition collective des réfugiés palestiniens, dont beaucoup dépendent de l’aide et des services de l’UNRWA pour survivre.

Plus de 100 employés de l’UNRWA ont été tués depuis le début de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza, ce qui en fait le conflit le plus meurtrier jamais connu par l’ONU en si peu de temps.

Les États-Unis sont le plus grand donateur de l’UNRWA, avec une contribution de 369 millions de dollars à l’agence rien qu’en 2023. L’année dernière, le Canada a promis 100 millions de dollars sur quatre ans. Le Royaume-Uni avait engagé 109 millions de dollars pour 2023-2024. L’Italie et l’Australie ont promis un total de 31 millions de dollars.

MIDEAT ISRAÉL PALESTINIENS CONFLIT DE GAZA Le Palestinien Muhammad Al Durra avec ses enfants dans les ruines d’une maison à Rafah où ils se sont réfugiés le 11 janvier 2024. EPA

Cette querelle de financement survient dans un contexte de désespoir croissant au sein de la population civile de Gaza après plus de trois mois de bombardements israéliens et de combats terrestres dans la petite enclave côtière.

L’armée israélienne a intensifié ses opérations dans le sud, où la majeure partie de la population a été contrainte de fuir alors que sa campagne initiale se concentrait sur le nord de Gaza. Israël affirme chercher à éradiquer le Hamas, le groupe qui dirige Gaza et a mené les attaques du 7 octobre qui ont tué environ 1 200 personnes dans le sud d’Israël.

Les troupes israéliennes veulent également secourir le reste des quelque 240 personnes prises en otage par le Hamas lors de l’attaque.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi qu’environ 174 personnes avaient été tuées et 310 blessées par les attaques israéliennes au cours des 24 heures précédentes, portant le bilan palestinien à au moins 26 257 morts et 64 797 blessés depuis qu’Israël a lancé son offensive militaire.

Au moins trois personnes ont été tuées dans une frappe aérienne contre une maison à Rafah samedi matin alors que les forces israéliennes poursuivaient leur offensive qui a laissé les hôpitaux du sud incapables de fonctionner et contraint les Palestiniens à se réfugier dans des zones de sécurité désignées de plus en plus réduites.

Deux femmes figuraient parmi les personnes tuées lors de l’attaque contre une maison appartenant à la famille Al Siksik dans le quartier de Jneina de la ville, qui a également fait de nombreux blessés, ont indiqué des sources médicales. Le National.

Des témoins ont signalé des bombardements d’artillerie lourde dans les zones occidentales de Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza, et à proximité du complexe médical Nasser, le plus grand établissement médical en activité dans le sud, aux premières heures.

Une Palestinienne porte un enfant alors qu’elle se dirige vers le sud. EPA

De violents affrontements ont eu lieu entre les troupes israéliennes et les combattants palestiniens dans plusieurs zones de Khan Younis, ont-ils indiqué.

Les hôpitaux du sud ont reçu depuis vendredi les corps d’au moins 70 personnes tuées dans les attaques israéliennes à Khan Younis et Rafah, ont indiqué des sources médicales.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les frappes israéliennes ont également touché les environs de l’hôpital Al Amal géré par la Société palestinienne du Croissant-Rouge.

Le PRCS a déclaré samedi que l’hôpital et le siège de la société à Khan Younis étaient assiégés par Israël pour la sixième journée consécutive, empêchant ses équipes d’ambulances de récupérer les personnes ayant besoin de soins. L’hôpital accueille environ 7 000 personnes qui ont cherché refuge contre les bombardements israéliens.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al Qudra, a déclaré que les bombardements israéliens compromettaient les soins de santé et mettaient en danger la vie des médecins, des patients et des personnes déplacées hébergées dans les hôpitaux.

Environ 150 membres du personnel, 350 patients et des centaines de familles déplacées du complexe médical Nasser étaient confrontés à des « conditions catastrophiques », a indiqué le ministère.

La guerre a déjà détruit la plupart des centres de santé de Gaza et créé de graves pénuries de nourriture, de fournitures médicales et d’autres produits essentiels en raison des contrôles israéliens stricts sur l’aide autorisée sur le territoire.

Le Dr Al Qudra a déclaré qu’environ 600 000 personnes dans le nord de Gaza risquaient de mourir de faim, de propagation de maladies et de frappes aériennes israéliennes.

Le Croissant-Rouge palestinien a accusé l’armée israélienne d’empêcher l’acheminement de nourriture et de secours dans la partie nord de la bande de Gaza.

Mise à jour : 27 janvier 2024, 22h30