Les principaux donateurs républicains émettent un indice sur la course présidentielle de 2024 – mémo – News 24

Le réseau financier de Charles Koch est impatient de trouver un candidat du GOP capable de “tourner la page du passé”

Americans for Prosperity (AFP), le prodigieux réseau de collecte de fonds républicain construit par les milliardaires Charles et David Koch, a laissé entendre qu’il ne soutiendrait pas l’ancien président américain Donald Trump lors de la primaire du parti en 2024 dans une note envoyée dimanche au personnel et aux associés.

« Pour écrire un nouveau chapitre pour notre pays, nous devons tourner la page du passé », La PDG Emily Seidel a écrit dans le message, condamnant Washington “politique brisée” pour “Produire une situation toxique” qui l’a fait “impossible de voir le genre de progrès en matière de politique publique… dont les Américains ont besoin.”

“La meilleure chose pour le pays serait d’avoir un président en 2025 qui représente un nouveau chapitre”, la note continue, plaidant en faveur de l’implication “plus tôt et dans plus de primaires” afin de garantir “meilleurs candidats” sont en train de courir. Seidel a souligné l’importance de donner le ton de la course avec un candidat à la présidentielle “qui peut faire avancer notre pays et qui peut gagner.”

Le peuple américain a montré qu’il était prêt à passer à autre chose, alors l’AFP va l’y aider.















Alors que Charles et son défunt frère David Koch ont longtemps été considérés comme des faiseurs de roi conservateurs, leur friction avec Trump n’est pas un développement récent. Ils se sont abstenus de l’élection présidentielle de 2016 plutôt que de soutenir le candidat non conventionnel, se contentant de simplement emballer son cabinet avec leur peuple après sa victoire surprise.

Le réseau a dépensé près de 80 millions de dollars pour les élections de mi-mandat de 2022, selon le groupe de transparence électorale OpenSecrets, versant des fonds dans 22 primaires fédérales et près de 200 primaires d’État. La note de service n’a pas révélé combien ils envisageaient de dépenser en 2024.

Alors que Trump est le seul républicain à s’affronter officiellement contre le démocrate sortant Joe Biden en 2024, plusieurs anciens membres de son administration, dont l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, lié à Koch, ont lancé des palpeurs présidentiels à travers superPAC et apparitions dans les médias.

L’ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU, Nikki Haley, devrait annoncer sa candidature plus tard ce mois-ci, tandis que le groupe adjacent à Koch, Club for Growth, semble se rassembler derrière le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, que certains sondages ont déjà placé devant Trump dans un hypothétique 2024. match principal.