Les principaux donateurs du GOP considèrent Nikki Haley et Ron DeSantis comme les meilleures alternatives à Trump

Pendant des mois, Nikki Haley a fait campagne dans une relative obscurité.

Mais après deux débats au cours desquels l’ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies a martelé ses principaux rivaux tout en restant elle-même pratiquement indemne, et un été au cours duquel ses sondages nationaux et nationaux se sont améliorés alors que ses opposants ont stagné, un nombre croissant de Républicains la voient. participer à un concours à deux avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis pour la deuxième place, chacun cherchant à être la principale alternative à l’ancien président Donald Trump qui se rendra dans les premiers États cet hiver.

Avant même le prochain débat de novembre, les campagnes devraient s’affronter : un collectif de grands donateurs républicains, connu sous le nom d’American Opportunity Alliance, convoque des représentants des campagnes DeSantis et Haley à Dallas le 13 octobre. pour faire des présentations sur les raisons pour lesquelles le groupe de donateurs aux poches profondes devrait les soutenir en tant que principale alternative à Trump dans la course au GOP.

Les candidats eux-mêmes ne seront pas présents à la réunion, coordonnée par les mégadonateurs Ken Griffin, Harlan Crow et Paul Singer, selon cinq sources proches du dossier, dont certaines sont directement impliquées dans la planification.

Il n’est pas prévu que les donateurs soient invités à consolider formellement leur soutien à un seul candidat au cours de la réunion. Mais le rassemblement propose aux camps de Haley et de DeSantis d’essayer de convaincre le groupe que leur candidat est l’alternative la plus viable à Trump, qui mène de larges marges dans les sondages primaires du GOP.

Les grands donateurs anti-Trump ont tenté une stratégie similaire pour ralentir Trump en 2016, un plan qui a finalement échoué. Mais une fois de plus, les républicains désireux de faire passer leur parti devant Trump reconnaissent qu’ils doivent consolider le champ primaire s’ils ont le moindre espoir de dépasser Trump en tant que favori du parti.

« Je pense que cela dépend sans aucun doute de Haley et DeSantis », a déclaré un agent républicain de longue date, l’un des six initiés du GOP qui ont pesé sur la confrontation brassicole. «Bien sûr, c’est entre eux deux en ce moment pour le vote non-Trump. Ce serait formidable de voir une phase de débat limitée les mettant en vedette tous les deux.

Will Rogers, ancien président du GOP du comté de Polk à Des Moines, Iowa, a déclaré qu’il estime qu’un tel combat est destiné en partie parce que la performance du gouverneur de Floride n’a pas réussi à enfermer certains des électeurs qui le percevaient autrefois comme la plus grande menace pour Atout.

« Ils ne voient tout simplement pas DeSantis aller quelque part », a-t-il déclaré. « Et donc ils se disent en quelque sorte : ils ont presque décidé eux-mêmes qu’il ne battrait pas Donald Trump et ils se demandent ‘qui est le prochain que je peux vraiment soutenir’. »

Un ancien responsable du Comité national républicain, qui n’est aligné sur aucun candidat, a déclaré que Haley « se place clairement dans une « alternative viable à la place de Trump » », ajoutant qu’elle « est la seule à faire cela ».

Un autre consultant républicain chevronné a déclaré que même si le deuxième débat de Haley n’était pas aussi fort que le premier, « elle ressemblait à la seule présidente sur scène ».

« Elle tue Biden dans les sondages, elle constate une dynamique dans les premiers États », a poursuivi cette personne. « Elle n’est pas la seule alternative à ce stade, mais elle évolue dans cette direction et je pense qu’elle continuera à voir de grandes foules, des succès dans la collecte de fonds et des donateurs faisant pression sur d’autres candidats pour qu’ils commencent à abandonner. Moi non plus, je n’ai pas encore pris ma décision, mais j’en suis bien plus proche.

Mercredi, Haley s’en est agressivement attaquée à plusieurs de ses rivaux, dont DeSantis, le sénateur Tim Scott, RS.C., et l’homme d’affaires de 38 ans Vivek Ramaswamy, considérés comme les trois meilleurs candidats sur scène en l’absence de Trump. Son attaque la plus cinglante visait Ramaswamy, lui disant qu’elle se sentait « plus stupide » à chaque fois qu’il parlait – une prolongation de leurs échanges houleux sur la politique étrangère depuis le premier débat à Milwaukee, mais cette fois, dans une discussion sur TikTok. , Ramaswamy a choisi de ne pas riposter.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud a accusé Scott – qu’elle a nommé au Sénat en 2012 – de ne pas en avoir accompli suffisamment à Washington, et elle a critiqué DeSantis pour sa politique d’État en matière de fracturation hydraulique en Floride.

Haley était déjà en hausse depuis le concours d’août, ce qui s’est traduit par des sondages. Elle est à la deuxième place dans les deux New Hampshire et son état d’origine alors qu’elle occupe la troisième place Iowa et nationalement, selon la moyenne des sondages RealClearPolitics. Pendant ce temps, le nombre d’électeurs républicains prêts à considère-la comme une option est en hausse, et les sondages en face-à-face montrez-lui qu’elle se porte bien contre le président Joe Biden.

Les alliés de Haley ont décrit la primaire républicaine comme une évolution vers un face-à-face entre elle et Trump après le débat de mercredi, même si Haley est toujours regroupée dans les sondages avec plusieurs rivaux pour le moment.

Mark Harris, le stratège principal du super PAC pro-Haley Stand for America, a publié une note après le débat vantant la position de la femme seule dans la primaire « après deux débats animés ». Un appel de fonds de Haley jeudi a déclaré à ses partisans qu’elle avait été « INONDÉE par une AUGMENTATION DE SOUTIEN incessante », à la suite du débat.

« C’est maintenant entre Nikki, DeSantis et Trump, pour tout le monde », a déclaré un conseiller de campagne de Haley. « Je pense que DeSantis et son équipe en sont également conscients, pour être honnête. »

Le conseiller a souligné l’importance du prochain arrêt de campagne de Haley dans l’Iowa – son premier après le débat, prévu samedi alors qu’elle cherche à réduire l’emprise de DeSantis sur la deuxième place.

Les alliés de DeSantis ne sont pas si inquiets. Bien que le gouverneur de Floride ait glissé vers d’autres rivaux pour 2024 dans les sondages depuis le printemps et l’été, plusieurs alliés et donateurs se sont dits satisfaits de sa dernière performance dans le débat.

Pete Snyder, un donateur de DeSantis, a répondu « absolument pas » lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la course pour affronter Trump se résumait à une confrontation Haley contre DeSantis.

« Je trouve tout cela plutôt risible », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il n’existe aucune donnée suggérant que ce sera autre chose qu’une décision binaire sur le sujet. [whether] ce sera Donald Trump ou pas. Et le « ou pas », c’est Ron DeSantis.

La campagne de DeSantis a également rejeté l’idée qu’il soit dans une bataille avec Haley, citant des éclats de soutien pour elle, Scott et Ramaswamy qui n’ont pas encore fait sortir DeSantis de la deuxième place au niveau national.

« Cela reste une course à deux », a déclaré le porte-parole de la campagne de DeSantis, Andrew Romeo.

« Ron DeSantis est le seul candidat qui peut arrêter Donald Trump dans l’Iowa et au-delà », a ajouté Romeo, soulignant que la campagne Trump a récemment injecté plus d’argent dans l’État pour participer aux caucus. « Mais ne nous croyez pas sur parole. Les actions continues de la campagne Trump confirment qu’ils savent ce que nous savons : c’est Ron DeSantis ou Donald Trump pour l’investiture de notre parti.»

Et pourtant, avant même la fin du débat de mercredi, la campagne de Trump a publié un communiqué de presse critiquant « la vraie Nikki Haley » sur l’Ukraine, l’immigration et les droits sociaux.

La campagne Haley a considéré comme un développement positif le fait que le favori, qu’elle suit de loin, la cible désormais. La campagne Trump ne s’est pas attaquée aux autres candidats mercredi soir, a noté le conseiller de campagne de Haley, ajoutant : « il a tendance à toujours s’en prendre au numéro 2 ».

La campagne Trump a reconnu que Haley est en hausse, mais n’a exprimé aucune inquiétude, compte tenu de son large avance.

« Nikki Haley a évidemment devancé Rob DeSantis », a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de la campagne Trump, se moquant du nom de DeSantis de la même manière que celui de Trump, « et cela en dit plus sur lui que sur nous ».

Tous ne sont pas d’accord. UN FiveThirtyEight/Washington Post/Ipsos Un sondage publié jeudi a révélé que davantage de républicains ayant regardé le débat pensaient que DeSantis avait obtenu les meilleurs résultats. Et d’autres républicains ont déclaré qu’il était trop tôt pour savoir si Haley avait du pouvoir ou si elle était simplement la dernière candidate de cette primaire à générer un buzz qui ne mène nulle part.

Elijah Haahr, animateur de radio conservateur et ancien président de la Chambre des représentants du Missouri, a prédit que Haley ne sortirait pas du combat comme le principal challenger de Trump.

« Il y a deux manières de battre Trump : être une meilleure version de Trump ou être quelque chose de totalement différent », a déclaré Haahr. « DeSantis essaie le premier. Tim Scott essaie la seconde. Je ne pense pas que Nikki Haley ait décidé et je n’accorde donc aucune importance à son avenir. Si jamais elle atteint son plafond – qui n’est pas beaucoup plus haut – les deux côtés se retourneront contre elle comme étant inauthentique pour leur voie.

La performance de Haley sur scène mercredi était également sujette à débat.

« En fait, je pensais que c’était assez inégal et pas aussi bon que les idées reçues », a déclaré un collaborateur de la campagne Trump de 2020. « Mais tout cela est académique, à moins que quelqu’un ne bouge dans l’Iowa et ne se rapproche de DJT, c’est fini. Je soupçonne que l’audience va continuer à diminuer parce que cela n’a pas d’importance. Le candidat du GOP en 2024 n’était pas sur scène hier soir.

Seulement 9,3 millions de personnes ont regardé le débat de mercredi, selon le service de notation Nielsen, une forte baisse par rapport aux 12,8 millions qui ont suivi le débat à Milwaukee le mois dernier – et le nombre le plus bas de tous les débats républicains depuis que Trump a déclaré sa candidature en 2015.

« Je ne pense pas que le débat d’hier soir ait aidé qui que ce soit », a déclaré un républicain non affilié à une quelconque campagne présidentielle. « Les gens disaient qu’elle avait gagné, mais je ne pense pas que ce soit une bonne soirée pour elle. Elle s’attendait clairement à être au centre de toutes les attaques de la nuit dernière et avait certainement pratiqué de nombreuses contre-attaques en boîte. Mais ensuite, elle n’a pas reçu les attaques auxquelles elle s’attendait, donc elle a utilisé toutes les attaques de toute façon.

Il y a également eu un nouvel examen minutieux, au-delà du communiqué de presse de la campagne Trump, qui a attiré toute l’attention. Le Carlos Lozada du New York Times l’a remarqué pour la première fois qu’avant qu’Haley ne lance des faneuses à Ramaswamy sur scène, elle avait donné un texte de présentation pour son dernier livre, « Capitalist Punishment », sorti en avril.

« Il nous exhorte à relever tous les Américains, plutôt que de nous opposer les uns aux autres », a écrit Haley. « Sa combinaison d’honnêteté, d’intelligence et de clairvoyance est exactement ce dont nous avons besoin pour surmonter nos défis dans les années à venir. »

Le conseiller de campagne de Haley a déclaré que les échanges houleux avec Ramaswamy n’étaient pas motivés par une animosité personnelle mais par des désaccords politiques sincères, en particulier sur les affaires étrangères.

« Ce n’est pas Vivek lui-même », a déclaré cette personne. « C’est ce que dit Vivek. »

Mais même si Ramaswamy conserve une position décente dans les sondages, un certain nombre de républicains pressentent une confrontation Haley-DeSantis – pour la deuxième place.

« J’entends constamment Nikki Haley », a déclaré Rogers, l’ancien président du GOP du comté de Polk, Iowa. « Mais elle est peut-être aussi la saveur du mois. Je ne sais tout simplement pas.