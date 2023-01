Les principaux donateurs demandent à Rishi Sunak de réformer le système de financement politique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les principaux donateurs de tous les horizons politiques ont appelé Rishi Sunak à réformer le système après des accusations de manque de transparence concernant le flux d’argent vers Westminster.

Alexander Temerko, un homme d’affaires né en Ukraine qui a donné plus d’un million de livres sterling aux conservateurs, a déclaré que des “corrections” étaient nécessaires, tandis que d’autres ont appelé à une enquête sur les règles régissant les dons politiques.

Chris Bryant, le président du Comité des normes communes, a appelé à un système qui avait “une transparence totale, pas trouble ou trouble”.

Cela survient après que le Premier ministre a averti lundi les députés qu’ils devraient “justifier” tout l’argent qu’ils accepteraient à leurs électeurs et, comme Downing Street l’a dit, les politiciens “ne devraient pas douter que le public prêtera une attention particulière”.

Les appels à la réforme sont intervenus après qu’il est apparu que certaines entreprises avaient fait don de sommes importantes à des députés individuels malgré l’absence d’employés ou opérant à partir de bureaux apparemment vides, selon une enquête de Sky News et du site Web Tortoise.

Le gouvernement du Qatar était le quatrième donateur en importance, son ministère des Affaires étrangères accordant près de 250 000 £ d’avantages en nature, a rapporté Sky.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était juste que des “entreprises qui ne semblent pas exister” puissent faire des dons aux députés, M. Sunak a répondu : “Je pense que la transparence est vraiment importante pour le bon fonctionnement de la démocratie”.

Il a également averti qu’il était important que les députés respectent des règles strictes sur les revenus extérieurs après qu’il a été révélé que Theresa May était l’une des mieux rémunérées du Parlement, aux côtés du secrétaire aux Affaires étrangères fantôme David Lammy, malgré l’opposition du chef travailliste Sir Keir Starmer aux députés ayant un deuxième emploi. .

Interrogé sur les entreprises qui figurent sur le registre, le n ° 10 a déclaré que chaque député “ne devrait pas douter que le public y prêtera une attention particulière et qu’il devra évidemment le justifier auprès de ses électeurs”.

Les dons aux partis politiques et aux politiciens individuels étaient “un élément essentiel du processus électoral et des institutions démocratiques britanniques”, a déclaré M. Temerko. L’indépendant.

Mais il a dit que le système avait des “lacunes”. Il a proposé un «conseil de donateurs multipartite en tant que groupe d’experts permanent et rotatif qui pourrait potentiellement proposer des changements au système de dons et surveillerait également en permanence les conflits émergents et les grands problèmes publics dans des cas individuels – comme quelque chose qui est légal mais peut-être pas tout à fait éthique ».

Stephen Gosling, qui a donné 390 000 £ aux Lib Dems depuis 2019, a appelé à une enquête sur le système mais a déclaré qu’elle devrait être menée par le public, et non par les politiciens.

“S’il était dirigé par des politiciens, il dirait ‘tout le monde pourrait secrètement nous donner des millions et des millions'”, a-t-il déclaré. “Tout le monde a un intérêt direct, à part le public”.

Il a suggéré qu’une enquête pourrait prendre la forme d’une « assemblée de citoyens ». Il a également demandé qu’un organisme, tel que la Commission électorale, soit chargé de gérer une base de données consultable sur l’argent entrant à Westminster, similaire à celle créée par Sky et Tortoise.

Son appel à une enquête a été soutenu par Tom Brake de Unlock Democracy, qui a déclaré: «Certaines entreprises, faisant des dons importants à différents politiciens… ne révèlent que peu ou rien sur la provenance des dons. Cela doit changer.

L’enquête “Westminster Accounts” a révélé que le troisième donateur global aux députés individuels depuis la dernière élection était une société appelée MPM Connect Ltd qui est enregistrée dans un bureau du Hertfordshire sans site Web et, selon ses comptes, sans employés.

La société a donné un total de 345 217 £ à trois députés travaillistes de haut niveau – la secrétaire à l’intérieur de l’ombre Yvette Cooper (184 317 £), le secrétaire à la santé de l’ombre Wes Streeting (60 900 £) et l’ancien maire du South Yorkshire Dan Jarvis (100 000 £), a rapporté Sky .

Mme Cooper a précisé plus tard que l’argent provenait d’un donateur travailliste de longue date, qui avait également l’habitude de faire un don au Parti conservateur.

Son porte-parole a déclaré que MPM Connect était une société d’investissement dans le secteur de l’emploi détenue par Peter Hearn, “un homme d’affaires britannique et partisan de longue date des travaillistes”.

“Tout a été entièrement déclaré et conforme à toutes les règles.”

Ils ont ajouté que MPM Connect était enregistré auprès de leur “bureau comptable, comme cela est clairement indiqué dans son entrée Companies House”.

M. Jarvis a publié une déclaration similaire et a déclaré que l’argent avait été utilisé pour aider à gérer ses bureaux à Barnsley et Westminster et “pour fournir un meilleur service à mes électeurs”.

Le député Christian Wakeford, le député de Bury South qui a fait défection au parti travailliste au début de l’année dernière, a déclaré à Tortoise qu’il n’avait entendu parler d’IX Wireless, l’un des 15 plus grands donateurs politiques en dehors des syndicats, que des semaines après avoir reçu un don.

Il a dit qu’on lui avait demandé de préparer une proposition pour recevoir un financement par l’intermédiaire du groupe de députés conservateurs connu sous le nom de Northern Research Group.

“La première fois que j’ai entendu parler d’IX Wireless, c’est quand on m’a dit” c’est quelque chose que vous devez inscrire au registre des intérêts à des fins de conformité “- c’est tout ce que j’ai jamais entendu parler d’eux”, a déclaré Wakeford au site Web.

Tortoise a signalé que les locaux de la société à Blackburn, répertoriés comme le siège social de la société, semblaient inoccupés et que les lettres qui y étaient envoyées étaient renvoyées à l’expéditeur. La société n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Tortoise. L’indépendant a approché la société pour commentaires.

Un porte-parole du Parti conservateur : « Le Parti conservateur n’accepte que les dons provenant de sources autorisées, à savoir des personnes inscrites sur les listes électorales du Royaume-Uni ou des sociétés enregistrées au Royaume-Uni. Les dons sont déclarés de manière appropriée et transparente à la Commission électorale, publiés ouvertement par celle-ci, et sont pleinement conformes à la loi.

“La seule alternative à la collecte de fonds privée pour les partis politiques est le détournement des ressources des services publics comme les écoles et le NHS pour payer les salaires des militants politiques professionnels et des spin-doctors.”

Downing Street a refusé de commenter davantage.