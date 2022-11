Les principaux donateurs de la gouverneure de New York, Kathy Hochul, sonnent l’alarme face à la montée subite du candidat du GOP, Lee Zeldin

Suivez le blog en direct de CNBC couvrant les campagnes de lundi avant le Élections de mi-mandat du 8 novembre.

Certains des principaux donateurs du gouverneur de New York, Kathy Hochul, paniquent en privé à propos de la récente augmentation du challenger républicain Lee Zeldin dans les sondages avant Les mi-parcours de mardi, selon des personnes proches du dossier.

Le républicain, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, s’est rapproché de l’avance à deux chiffres de Hochul ces dernières semaines, incitant les entreprises qui soutiennent Hochul à la pousser à changer de tactique, selon ces personnes.

Début octobre, Hochul devançait Zeldin de 14 points en moyenne, selon les données de FiveThirtyEight, qui regroupe les données de plusieurs sondages. RealClearPolitics, qui a examiné plusieurs sondages effectués au cours de la dernière moitié d’octobre, a montré que Zeldin se rapprochait de Hochul, qui était en hausse de six points de pourcentage en moyenne. UN Quinnipiac Un sondage de la mi-octobre a montré une avance encore plus petite pour Hochul, qui devançait Zeldin de seulement quatre points à l’époque.

De nombreuses personnes qui ont discuté de ces conversations avec Hochul l’ont fait sous couvert d’anonymat afin de pouvoir parler librement des conversations privées. Un porte-parole de la campagne de Hochul n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Les chefs d’entreprise ont encouragé Hochul lors de réunions privées, dont une avec de hauts dirigeants de l’immobilier fin octobre à New York, à s’éloigner de l’impact de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade et d’autres problèmes sociaux. Au lieu de cela, ils lui ont conseillé de montrer comment elle allait lutter contre l’inflation et une récente augmentation de la criminalité dans la ville, ont expliqué les personnes familières avec les conversations.

D’autres donateurs ont tenté de la convaincre de licencier le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui est blâmé, souvent par les républicains, pour l’augmentation de la criminalité dans la ville, ont déclaré ces personnes. Hochul a laissé entendre qu’elle n’avait pas l’intention de destituer Bragg, un collègue démocrate, de ses fonctions parce qu’elle dit qu’il est un législateur dûment élu.

Alors que Zeldin a pris de l’ampleur dans les sondages, stimulée par le soutien de groupes extérieurs, Hochul elle-même a fait appel à de riches donateurs pour des contributions supplémentaires ces dernières semaines, ont déclaré certaines de ces personnes. Les données d’AdImpact montrent que la semaine dernière, Hochul et ses alliés ont dépensé un peu plus de 5,2 millions de dollars en publicités télévisées, radiophoniques et numériques, tandis que Zeldin et les groupes qui le soutiennent ont investi 8,3 millions de dollars au cours de la même période.

L’homme d’affaires new-yorkais Bernard Schwartz a donné un peu plus de 69 000 dollars l’année dernière à la campagne de Hochul pour le poste de gouverneur, selon les dossiers de financement de la campagne de l’État. Il a déclaré à CNBC qu’il était préoccupé par la popularité croissante de Zeldin, notant que d’autres ont encouragé en privé Hochul à se concentrer davantage sur l’économie. Alors qu’elle a fait ce changement, il a dit qu’il n’était pas sûr que ce soit suffisant pour solidifier sa victoire.

“Je suis inquiet”, a déclaré Schwartz, interrogé sur le retour de Zeldin dans les sondages. “Elle a changé sa stratégie, mais on l’a informée que l’électeur était plus préoccupé par l’économie et moins préoccupé par la criminalité. Je ne suis pas si sûr que ce message soit projeté par les démocrates parce que l’économie devrait être un point plus fort pour les démocrates », a-t-il déclaré.

Alors que l’inflation a augmenté de 0,4 % en septembre, la masse salariale non agricole a augmenté de 261 000 le mois dernier. Le taux de chômage a grimpé à 3,7 %.

Un conseiller démocrate, qui compte parmi ses clients de nombreux donateurs de Hochul, a déclaré qu’il souffrait de “SSPT” alors qu’il voyait Zeldin se rapprocher de Hochul dans les sondages. Il a comparé la poussée de Zeldin à la victoire de Trump sur Hillary Clinton en 2016.

Kathryn Wylde, présidente et chef de la direction du groupe de lobbying commercial new-yorkais Partnership for New York City, a déclaré que Hochul était “trop ​​​​ambivalent sur le crime, à part le contrôle des armes à feu” pour de nombreux chefs d’entreprise.

L’encouragement à se concentrer davantage sur l’économie et la criminalité alors que les sondages se resserrent semble avoir eu un impact sur le message de Hochul. Lors d’une collecte de fonds privée à Wall Street mardi dernier, Hochul a abordé ces sujets généraux devant plus de 100 personnes présentes, a déclaré un participant à CNBC. Le dîner a eu lieu au Manhatta, un restaurant au 60e étage du 28 tour Liberty St. dans le quartier financier, a déclaré cette personne. Les billets pour une table à l’événement ont atteint 50 000 $, a expliqué le participant.

Une autre suggestion des donateurs à Hochul a été de licencier Bragg afin de montrer aux électeurs qu’elle cherche à s’attaquer au crime dans l’État, ont déclaré certaines de ces personnes. La criminalité dans la Big Apple a grimpé de 5,9 % d’une année sur l’autre, selon un Rapport d’octobre par la police de New York.

Bragg a été critiqué, souvent par des responsables du GOP, pour la hausse de la criminalité à New York. Bragg, un démocrate, a été élu DA de Manhattan en 2021 pour un mandat de quatre ans. Il a mené une enquête sur la société de Trump, Trump Org., et prévoit d’avoir l’ancien directeur financier Allen Weisselberg témoigner contre son ancien employeur.

Lors d’un débat en octobre entre Hochul et Zeldin, le gouverneur a repoussé l’idée de renvoyer Bragg et a suggéré qu’il appartenait aux électeurs de décider de son sort. Zeldin a déclaré lors du débat que sa première initiative s’il devenait gouverneur était de destituer Bragg de ses fonctions.

Hochul a dit à Zeldin à l’époque “vous ne pouvez pas expulser quelqu’un qui est dûment élu”.