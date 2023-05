Les principaux dirigeants du journal ont dissimulé un comportement illégal, selon l’avocat du prince Harry

LONDRES –

Les cadres supérieurs de Mirror Group Newspapers ont autorisé une activité illégale généralisée dans leurs tabloïds, y compris le ciblage d’un membre de la famille royale britannique, a déclaré jeudi l’avocat du prince Harry et d’autres personnes poursuivant l’éditeur.

Harry, le fils cadet du roi Charles, et plus de 100 autres personnes, dont des célébrités et des personnalités de premier plan, poursuivent l’éditeur du Daily Mirror, du Sunday Mirror et du Sunday People.

Ils allèguent que les journaux ont habituellement accédé à des informations privées par piratage téléphonique, tromperie et autres moyens illicites entre 1991 et 2011.

MGN, désormais détenue par Reach, conteste les allégations, affirmant que certaines réclamations ont été déposées trop tard et rejetant la plupart des autres. Il nie que des hauts responsables aient eu connaissance d’actes illégaux.

Au deuxième jour du procès devant la Haute Cour de Londres, David Sherborne, l’avocat représentant les demandeurs, a déclaré que la connaissance et l’implication dans des actes illégaux remontaient jusqu’au sommet de l’entreprise.

« A tous les niveaux, l’organisation de l’accusé dissimulait des activités illégales car elle était bien consciente de leurs dommages », a-t-il déclaré.

L’une des personnes illégalement ciblées était le prince Michael de Kent, le cousin de feu la reine Elizabeth, a déclaré Sherborne, affirmant que le Daily Mirror avait publié un article en janvier 1999 qui alléguait qu’il avait des difficultés financières, avec un important découvert non autorisé et une somme de 2,5 millions de livres. dette envers sa banque.

Sherborne a déclaré au tribunal que ces informations avaient été obtenues illégalement par des enquêteurs privés accédant aux détails du compte bancaire du prince, citant des appels documentés entre eux et l’un des journalistes impliqués et des factures ultérieures.

Lorsque les avocats du roi se sont plaints que l’histoire était inexacte et obtenue illégalement, le rédacteur en chef du Mirror, Piers Morgan, a répondu dans une lettre que la suggestion était une « menace médiocre et à peine déguisée que je ne dignifierai pas avec un commentaire » et que l’information provenait d’un « source impeccable. »

Sherborne a déclaré que les avocats du prince avaient de nouveau écrit, affirmant qu’avant la publication de l’article, deux appels « canulars » avaient été passés à sa banque pour demander confirmation de son numéro de compte bancaire. MGN a ensuite réglé la réclamation et a présenté des excuses.

Il était « inconcevable que le service juridique et M. Morgan n’étaient pas au courant de la source de cette histoire », a déclaré Sherborne.

Morgan, désormais une personnalité médiatique de premier plan, a toujours nié toute implication ou connaissance de piratage téléphonique ou de toute autre activité illégale.

« Il n’y a aucune preuve que je savais quoi que ce soit à ce sujet », a-t-il déclaré à la BBC dans une interview avant le procès.

Au début du procès mercredi, des documents judiciaires ont montré que MGN s’était excusé auprès du prince Harry pour avoir recherché illégalement des informations à son sujet et qu’il avait droit à une indemnisation.

Harry, qui n’est pas au tribunal, doit témoigner lui-même en personne lors du procès de sept semaines début juin, le premier royal britannique à le faire depuis le 19e siècle, selon les médias locaux.

L’affaire Mirror n’est que l’une des quatre que le prince, le duc de Sussex, poursuit actuellement contre les journaux, affirmant qu’il était de son devoir d’exposer la « criminalité » commise par les tabloïds.



Reportage de Michael Holden; Montage par Jon Boyle