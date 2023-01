Les principaux démocrates du Sénat poussent le PDG du sud-ouest à obtenir des réponses sur l’effondrement des vacances

Le vice-président exécutif de Southwest Airlines, Bob Jordan, s’exprime alors qu’il est interviewé par CNBC devant la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 9 décembre 2021.

Quinze sénateurs, dont Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Cory Booker, envoyé une lettre pour Compagnies aériennes du sud-ouest Le PDG Bob Jordan a demandé vendredi des réponses sur la gestion par la compagnie aérienne des perturbations des voyages de vacances en 2022, qui ont laissé des milliers de passagers bloqués dans les aéroports.

Les questions poussent à obtenir des détails sur les causes de l’effondrement, y compris le logiciel de planification d’équipage surchargé de Southwest qui s’est déformé à cause de tous les changements de vol. Les annulations massives se sont accompagnées de conditions hivernales rigoureuses aux États-Unis et d’une augmentation de la demande de voyages de vacances, ce qui a forcé les compagnies aériennes américaines à annuler des milliers de vols.

Lorsque d’autres compagnies aériennes se sont remises de la tempête, les problèmes de Southwest ont empiré. Il a annulé une grande partie de son horaire pour tenter de réinitialiser son fonctionnement, gâchant les projets de voyage de centaines de milliers de clients.

“Bien que la tempête hivernale Elliott ait perturbé les vols à travers le pays, toutes les autres compagnies aériennes opérant aux États-Unis ont réussi à revenir à un horaire de vol régulier peu de temps après – sauf Southwest”, indique la lettre.

La compagnie aérienne a annulé près de 17 000 vols entre la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An. La société a prévu que l’effondrement lui coûterait entre 725 et 825 millions de dollars au quatrième trimestre.

Les sénateurs ont également demandé à la compagnie aérienne des détails sur l’indemnisation des passagers concernés via le remboursement des billets, le retour des bagages perdus et les remboursements pour les autres arrangements de voyage effectués à la suite des annulations du sud-ouest.

Southwest est toujours en train d’examiner les demandes de remboursement et les remboursements des clients concernés.

La lettre des sénateurs met également en évidence l’utilisation des fonds par Southwest, affirmant qu’elle a négligé de mettre à jour les systèmes à l’échelle de l’entreprise qui sont depuis longtemps obsolètes.

“Southwest sait depuis longtemps que son logiciel est obsolète, et la Southwest Airlines Pilots Association avait averti qu’une telle débâcle était inévitable à moins que Southwest n’investisse dans de nouveaux systèmes de planification”, indique la lettre. “Au lieu de faire ces investissements, Southwest a distribué plus de 1,8 milliard de dollars de dividendes à ses actionnaires et a racheté plus de 11 milliards de dollars de ses actions entre 2011 et 2020.”

Le sénateur Sanders a précédemment dénoncé Southwest sur Twitter pour sa “cupidité des entreprises”, notant que la compagnie aérienne a utilisé 5,6 milliards de dollars de ses 7 milliards de dollars d’allégement Covid pour des rachats d’actions pour les actionnaires plutôt que d’investir dans son infrastructure interne.

Les sénateurs donnent à Jordan jusqu’au 2 février pour répondre à leurs questions.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., Présidente de la commission sénatoriale du commerce a déjà annoncé son intention de tenir une audience sur l’effondrement de Southwest.

—Leslie Josephs de CNBC a contribué à ce rapport.