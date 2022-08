Les principaux démocrates accusent le chien de garde de la sécurité intérieure d’avoir bloqué les témoignages lors de l’enquête du 6 janvier

WASHINGTON – Le chien de garde interne du Département de la sécurité intérieure, qui est critiqué pour sa gestion d’une enquête sur les SMS manquants des services secrets au moment de l’attaque du Capitole, refuse de coopérer avec les demandes du Congrès, empêchant même ses employés de témoigner devant le Congrès , ont déclaré mardi deux hauts démocrates.

Les représentants Carolyn B. Maloney, démocrate de New York et présidente du comité de surveillance, et Bennie Thompson, démocrate du Mississippi et président du comité de la sécurité intérieure, ont envoyé une lettre à Joseph V. Cuffari, l’inspecteur général de la sécurité intérieure, exigeant que son bureau se conforme à leurs demandes de documents et d’entretiens transcrits.

“Vous avez refusé de produire des documents réactifs et empêché les employés de votre bureau de se présenter pour des entretiens transcrits”, indique la lettre. “Votre obstruction aux enquêtes des comités est inacceptable, et vos justifications pour cette non-conformité semblent refléter une incompréhension fondamentale de l’autorité du Congrès et de vos devoirs en tant qu’inspecteur général.”