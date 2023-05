Les principaux constructeurs automobiles à l’origine d’émissions massives de carbone, selon Greenpeace

Les principaux constructeurs automobiles du monde génèrent environ 74 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

Cela est largement lié à l’incapacité de l’industrie à décarboniser la chaîne d’approvisionnement de l’acier.

La fabrication d’acier a produit 573 millions de tonnes de CO2 l’année dernière, soit à peu près la même production annuelle que l’Australie.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Selon un nouveau rapport de Greenpeace, les principaux constructeurs automobiles du monde génèrent environ 74 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année en raison de l’incapacité de l’industrie à décarboniser sa chaîne d’approvisionnement en acier.

L’industrie automobile dépend fortement de l’acier en tant que matériau de fabrication clé et les 16 principaux constructeurs automobiles ont utilisé environ 39 à 65 millions de tonnes d’acier en 2022, a déclaré le groupe de défense de l’environnement dans le rapport.

Toyota, le premier constructeur automobile mondial, a utilisé 6,3 millions de tonnes d’acier rien qu’en 2022, suivi de Volkswagen avec 5,2 millions de tonnes et de Hyundai-Kia avec 5,2 millions de tonnes, selon le rapport publié jeudi.

Cette dépendance a un prix pour la planète, selon Greenpeace, en raison de la grande quantité d’émissions de carbone dans le processus, poussant les températures mondiales toujours plus près du seuil de 1,5 degrés Celsius qui, selon les climatologues, entraînera un désastre.

« Les constructeurs automobiles nous dirigent vers une catastrophe climatique en ne décarbonant pas leurs chaînes d’approvisionnement en acier », a déclaré Wenjie Liu, analyste principal de Greenpeace pour l’Asie de l’Est.

« L’acier automobile a une empreinte carbone énorme, mais les grands constructeurs automobiles comme Hyundai, Volkswagen et Toyota n’ont pas divulgué leurs émissions d’acier. Nous avons besoin que les constructeurs automobiles consomment moins d’acier et conduisent la transition vers la fabrication d’acier sans carbone. »

LIRE | « Utilisez votre voix » et 3 autres choses que vous pouvez faire face à la crise climatique

La fabrication d’acier a produit 573 millions de tonnes de CO2 l’année dernière, soit à peu près la même production annuelle que l’Australie, et sa lourde empreinte carbone ne changera pas sans une plus grande implication de l’industrie automobile, qui a consommé 16% de l’acier mondial l’année dernière, a déclaré Liu.

Outre Toyota, Volkswagen et Hyundai-Kia, la liste des entreprises évaluées par Greenpeace comprend General Motors, Stellantis, Ford, Honda, Nissan, Suzuki, Geely, BMW, Renault, Mercedes-Benz, SAIC Motor, Great Wall Motor, et Mazda.

Aucune des entreprises ne divulgue les émissions de carbone liées à son utilisation d’acier et seules quelques-unes divulguent leur consommation annuelle d’acier, ce qui signifie que les chiffres des émissions sont des estimations approximatives.

L’organisme de surveillance de l’environnement a reconnu que certaines entreprises, en particulier les constructeurs automobiles européens, avaient fait des efforts pour décarboner leurs chaînes d’approvisionnement en acier, mais a déclaré que leurs objectifs restaient modestes.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Des efforts supplémentaires sont également nécessaires en Asie de l’Est, qui abrite 60% de la production mondiale d’acier et peu d’initiatives dirigées par les constructeurs automobiles, a déclaré Greenpeace.

« S’ils sont sérieux au sujet de la décarbonisation, d’ici 2030, les constructeurs automobiles doivent réduire de moitié leurs émissions provenant de l’acier. La première étape est la divulgation des émissions liées à l’acier, mais nous n’avons malheureusement pas encore vu cela se produire », a déclaré Liu.

« Les constructeurs automobiles devraient également émettre des engagements d’approvisionnement en acier vert, ce qui indiquerait aux sidérurgistes d’investir dans de nouvelles technologies. À plus long terme, les constructeurs automobiles doivent atteindre des émissions nettes nulles dans leurs chaînes d’approvisionnement, à la fois via une utilisation réduite de l’acier et une transition complète vers le zéro carbone. acier. »

Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia et les autres constructeurs automobiles cités dans le rapport n’ont pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera.

Vous voulez discuter de sujets brûlants avec quelqu’un du monde entier ? Inscrivez-vous à notre programme de dialogue mondial

et être jumelé pour une conversation.