Les principaux commentaires officiels de la Maison Blanche sur les pourparlers avec Moscou

Les États-Unis maintiennent des canaux de communication avec la Russie dans le but de réduire les risques nucléaires, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale.

Les responsables américains maintiennent des lignes de communication ouvertes avec leurs homologues russes de haut niveau pour éviter le risque d’un éventuel conflit nucléaire, a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt que Sullivan avait été engagé dans des contacts en coulisses avec de hauts responsables russes, cherchant à réduire le danger d’un conflit plus large sur l’Ukraine.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain non partisan, Sullivan a été invité à commenter la question. Il a déclaré que l’administration du président américain Joe Biden avait eu “l’opportunité de s’engager à des niveaux supérieurs avec les Russes pour communiquer, pour réduire les risques” et à « pour faire comprendre les conséquences d’une éventuelle utilisation d’armes nucléaires ».

Sullivan a refusé de donner plus de détails sur les voies de communication, mais a reconnu les enjeux importants auxquels sont confrontés les États-Unis, en raison du conflit en Ukraine.

“Comme l’a dit le président Biden lui-même, le risque d’utilisation d’armes nucléaires peut déclencher une réaction en chaîne que tout le monde peut utiliser son imagination pour voir où cela mène”, a-t-il souligné, ajoutant que Washington devait être “simple et direct” sur ce danger.

Le président Vladimir Poutine a récemment promis d’utiliser “tous les moyens dont nous disposons” pour défendre le peuple et le territoire de la Russie. Cependant, fin octobre, il a précisé que la Russie n’avait pas besoin de mener une frappe nucléaire, car cela n’aurait aucun sens politique ou militaire.

Selon Poutine, “le but de l’agitation actuelle autour de telles menaces et de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires” est de convaincre les amis ou les États neutres de la Russie que “ils doivent tous affronter la Russie collectivement”.

Le rapport du Wall Street Journal de dimanche a cité des responsables américains et alliés disant que Sullivan avait été en contact avec de hauts responsables russes. “pour se prémunir contre le risque d’escalade et garder les canaux de communication ouverts.” L’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré plus tard que la Russie n’avait rien à dire sur le rapport, ajoutant que “Les journaux anglo-saxons publient beaucoup d’histoires de canulars.”