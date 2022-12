Les principaux clercs de l’Église d’Angleterre sont silencieux sur le sermon “trans” de Jésus qui a provoqué une réaction internationale: “Aucun commentaire”

Les principaux clercs de l’Église d’Angleterre ont refusé de commenter le récent sermon du Trinity College de Cambridge, qui a provoqué une réaction internationale pour avoir parlé du “corps trans” de Jésus-Christ.

Le révérend Dr. Michael Banner, qui est doyen du Trinity College, est récemment venu à la défense de Joshua Heath, un jeune chercheur à l’Université de Cambridge qui a proclamé du haut de la chaire de la chapelle du Trinity College lors d’un service Evensong que non- les représentations érotiques du pénis de Jésus dans l’art historique «incitent à une réponse accueillante plutôt qu’hostile envers les voix élevées des personnes trans».

« Dans le corps à la fois masculin et féminin du Christ dans ces œuvres, si le corps du Christ tel que le suggèrent ces œuvres [is] le corps de tous les corps, alors son corps est aussi le corps trans”, a déclaré Heath le 20 novembre, selon le Daily Telegraph.

Ni l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, qui est le chef de cérémonie de la Communion anglicane mondiale, ni l’archevêque de York Stephen Cottrell, son clerc de deuxième rang, n’ont condamné ou autrement commenté le sermon controversé qui a également comparé la blessure du côté de Jésus à un vagin.

“J’ai bien peur que l’archevêque soit en voyage pour le moment et ne soit pas disponible pour commenter”, a déclaré un porte-parole de Welby à Fox News Digital.

Le bureau de Welby a demandé à Fox News Digital de contacter le bureau de presse de l’Église d’Angleterre, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole de Cottrell a déclaré à Fox News Digital que “l’archevêque Stephen n’a aucun commentaire à faire à ce sujet”.

Heath, dont le doctorat en théologie a été supervisé par l’ancien archevêque de Canterbury Rowan Williams, a affirmé dans son sermon que dans l’une des peintures médiévales qu’il a exposées à la congrégation, la blessure de lance au côté de Jésus “prend une apparence résolument vaginale”. Dans un autre, il a souligné comment le sang de son côté coule vers son aine.

Williams, qui a été le clerc anglican le plus haut gradé de 2002 jusqu’à ce que Welby prenne la relève en 2012, n’a pas non plus répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital. L’Université de Cambridge n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Le sermon aurait réduit les fidèles indignés aux larmes et les cris de “Hérésie!” retentit dans la chapelle alors que certains fidèles furieux partaient avec dégoût. Banner a ensuite répondu à une lettre de plainte d’un fidèle offensé en affirmant que le sermon de Heath avait soulevé des spéculations “légitimes”.

Le sermon de Heath a été condamné par des personnalités telles que Gavin Ashenden, qui a été aumônier de la reine Elizabeth II de 2008 jusqu’à sa démission en 2017.

“Ce que le christianisme nous enseigne, c’est que Jésus arrive à nous faire ressembler davantage à lui, c’est le problème”, a déclaré Ashenden, qui a quitté l’Église d’Angleterre pour rejoindre l’Église catholique romaine. “Et chaque fois que vous trouvez quelqu’un qui rend Jésus plus semblable à lui, ce n’est pas le problème.”

“Donc, ce qui s’est passé à Cambridge était un processus inverse et un processus pervers, et nous ne devrions pas être surpris, car l’académie est parfois comme ça”, a poursuivi Ashenden. “Ils ne savent pas quand s’arrêter.”

L’évangéliste Franklin Graham a également critiqué le Trinity College pour avoir accueilli le sermon, qu’il a qualifié de “répugnant et honteux”.

Les taux de christianisme en Angleterre et au Pays de Galles ont diminué au cours de la dernière décennie pour atteindre le chiffre le plus bas jamais enregistré, selon les statistiques gouvernementales publiées mardi dernier.