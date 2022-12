Les principaux changements fiscaux à connaître avant de produire votre déclaration de 2022

L’une des raisons possibles d’un remboursement d’impôt moindre est la Le crédit d’impôt pour enfants et le crédit d’impôt pour enfants et personnes à charge ont été réduits pour 2022, a expliqué le planificateur financier agréé Cecil Staton, président et conseiller en patrimoine chez Arch Financial Planning à Athènes, en Géorgie.

Alors que les deux crédits d’impôt ont reçu un coup de pouce temporaire grâce au plan de sauvetage américain de 2021, les allégements fiscaux améliorés n’ont pas été prolongés jusqu’en 2022. “La situation dans son ensemble est que beaucoup de gens vont voir moins d’argent dans leurs poches”, a déclaré Staton.

En 2021, le crédit d’impôt pour enfants offrait jusqu’à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 3 000 $ par enfant de 6 à 17 ans, la moitié étant disponible via des paiements initiaux. Mais pour 2022, l’allégement fiscal revient au montant précédent – jusqu’à 2 000 $ par enfant de moins de 17 ans.