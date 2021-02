Les principaux changements de Ferguson sur Man Utd, notamment "éradiquer la culture de la boisson"

L’ancien joueur de Manchester United, Clayton Blackmore, a passé 12 ans au club, les aidant à remporter un titre de Premier League, une FA Cup, une Super Coupe d’Europe et une Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe.

Lors d’une apparition sur le podcast officiel de United, Blackmore a parlé de son passage à Old Trafford et de ce que c’était lorsque Sir Alex Ferguson a remplacé Ron Atkinson en tant que manager en 1986.

« Tout de suite, il a essayé d’éradiquer la culture de la boisson », a déclaré Blackmore. « Le manager était bien en avance sur lui-même. Il a commencé à nous faire venir un dimanche pour se débarrasser de l’acide lactique, ce qui n’était jamais fait auparavant. »

Blackmore a également révélé que Ferguson avait même donné des massages à certains joueurs, ajoutant: «Avec la quantité de personnel que nous avions, il massait nos jambes, le gaffer l’était.

« Le gaffer, [assistant coach] Archie [Knox] et Jim McGregor. Je veux dire, il m’a lavé les jambes une fois auparavant. Dès qu’il les a touchés, c’était dans les journaux le lendemain. Nous n’avions pas de personnel, n’est-ce pas?

« Nous n’avions que Jim McGregor, le physio, puis nous avions Sir Alex et Archie. Un jour normal, s’il ne le faisait pas, le kitman le ferait. Normalement, il avait beaucoup trop de choses à faire. »

Blackmore a également parlé de sa propre relation avec Ferguson et a admis que le directeur « ne lui avait pas parlé pendant un mois » après son voyage de noces.

« C’était délicat parce que je venais de me marier et que je m’étais organisé pour partir », a-t-il ajouté. «Il nous a ramenés une semaine plus tôt que ce que Ron avait l’habitude de faire, alors j’ai dit au gaffer et il a dit que tout allait bien.