Les principaux candidats polonais débattront à la télévision d’État six jours avant les élections nationales

VARSOVIE, Pologne (AP) — Les principaux candidats polonais se préparent lundi pour un débat où ils espèrent influencer les électeurs indécis six jours avant une élection nationale que de nombreux Polonais considèrent comme la plus importante depuis la chute du communisme.

Les débats dans l’ère démocratique polonaise d’après 1989 ont dans certains cas scellé le destin des candidats, créant un sentiment d’anticipation autour du débat.

Le parti conservateur Droit et Justice au pouvoir est en tête des sondages avec environ 35 % de soutien, mais il risque de perdre sa majorité au Parlement. Son rival le plus proche, la Coalition civique dirigée par Donald Tusk, n’est qu’à quelques points derrière mais a pris de l’ampleur ces derniers temps. La Coalition civique et deux autres groupes d’opposition bénéficient ensemble d’un plus grand soutien que le parti au pouvoir, mais ils sont affaiblis par le fait qu’ils ne se présentent pas ensemble. De petites variations dans la performance des petits partis pourraient modifier le résultat final.

Le débat sera retransmis à partir de 18h30 (16h30 GMT) par la chaîne publique TVP, qui est tenue par la loi de mener de tels débats.

Depuis que le parti Droit et Justice a accédé au pouvoir en 2015, il a utilisé TVP comme porte-parole pour vanter sa propre politique et son propre peuple, et vilipender l’opposition, notamment Tusk.

Le débat donne à Tusk une rare occasion de s’adresser aux électeurs indécis et aux partisans du droit et de la justice sur les ondes des médias d’État.

Le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, leader de facto du pays, est particulièrement absent du débat. Il a laissé le Premier ministre Mateusz Morawiecki représenter son parti.

Tusk et ses alliés accusent Kaczynski d’éroder les fondements démocratiques du pays en prenant le contrôle du pouvoir judiciaire et des médias publics et en mettant le pays sur une voie qui pourrait conduire à une sortie de l’Union européenne. Droit et Justice insiste sur le fait qu’il n’a pas l’intention de quitter l’UE. Il s’appuie sur ses promesses de garantir la sécurité du pays après avoir construit un grand mur à la frontière avec la Biélorussie pour empêcher l’entrée des migrants.

Les commentateurs politiques affirment que Tusk a tout à gagner simplement en se présentant sur un forum qui lui est hostile et favorable à Kaczynski. Tusk a saisi l’occasion pour accuser Kaczynski de lâcheté pour ne pas avoir débattu de lui.

« J’ai envie de crier : Jarek, où es-tu, où te caches-tu ? Tusk a déclaré d’un ton moqueur lors d’une réunion avec les électeurs dimanche.

Un débat Tusk-Kaczynski en 2007 a eu un impact considérable sur la course parlementaire de cette année-là. Kaczynski, le président sortant à l’époque, et son parti ont perdu après que Tusk soit apparu comme plus au courant des problèmes des gens ordinaires, connaissant les prix des produits de base alors que Kaczynski ne le savait pas. Tusk est également apparu plus terre-à-terre, invitant Kaczynski à « m’appeler Donek », le diminutif de Donald. Son parti Plateforme civique a remporté ces élections et a gouverné la Pologne pendant les huit années suivantes.

Parmi les autres participants figurent Szymon Holownia, le chef d’une coalition centriste-agraire ; Joanna Scheuring-Wielgus, députée de gauche représentant son parti de gauche, et Krzysztof Bosak, co-leader du parti d’extrême droite Confédération.

TVP impose les conditions du débat d’une manière qui aiderait le Droit et la Justice.

Il était initialement prévu à 21 heures aux heures de grande écoute, mais a été déplacé à 18h30 lorsqu’il est devenu clair que Tusk participerait, et pas Kaczynski. Elle se déroule dans un studio loué à l’extrémité de Varsovie plutôt que dans le studio de TVP plus proche du centre, où les partisans de Tusk devaient se rassembler pour le saluer.

Elle ne durera qu’une heure, sans audience, et sera suivie du journal télévisé du soir de TVP, laissant le dernier mot au porte-parole du parti au pouvoir.

The Associated Press