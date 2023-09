Les principaux analystes de Wall Street sont optimistes quant aux actions à dividendes

Michael Wirth, PDG de Chevron. Adam Jeffery | CNBC

Les actions versant des dividendes peuvent contribuer à améliorer les rendements du portefeuille, mais les investisseurs devront faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’ils passeront au crible les noms. Les investisseurs doivent évaluer attentivement ces sociétés en prêtant attention à divers facteurs, notamment le taux de croissance des dividendes et la capacité à générer systématiquement des flux de trésorerie suffisants pour soutenir les paiements. En gardant cela à l’esprit, voici cinq actions à dividendesselon les meilleurs experts de Wall Street sur TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Groupe d’entreprises de service public

Le premier sur la liste des dividendes de cette semaine est Groupe d’entreprises de service public (CHEVILLE), l’une des principales sociétés d’électricité et de gaz aux États-Unis. Le mois dernier, PEG a réaffirmé ses prévisions de résultats pour l’ensemble de l’annéecar la société s’attend à une croissance des opérations réglementées, à la réalisation de prix moyens couverts plus élevés et à ses efforts de contrôle des coûts pour compenser l’impact de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse des revenus de retraite. Plus tôt cette année, PEG a augmenté son dividende trimestriel de 5,6 % à 57 cents par action (dividende annualisé de 2,28 $), marquant le 19e augmentation annuelle pour la compagnie. Le rendement du dividende du PEG est de 3,8 %. Analyste RBC Capital Shelby Tucker a souligné que la filiale de PEG, Public Service Electric and Gas (PSE&G), qui est un service public franchisé du New Jersey, bénéficie de solides flux de trésorerie provenant des actifs nucléaires de son activité de production d’électricité. Alors que la société est confrontée à des difficultés en matière de coûts et de dépenses de retraite cette année, l’analyste s’attend à un taux de croissance annuel composé du BPA de 6 % jusqu’en 2027 et à une croissance annuelle des dividendes de 5,5 %. « Nous pensons que le principal attrait du PEG réside dans un solide pipeline d’investissements électriques et gaziers dans le New Jersey avec un faible risque de dilution des actions », a déclaré Tucker. Tucker a réitéré une note d’achat sur PEG tout en abaissant légèrement l’objectif de prix de 70 $ à 69 $. Il se classe au 305e rang parmi plus de 8 500 analystes suivis par TipRanks. Les notations de Tucker ont été rentables 63 % du temps, chaque notation générant un rendement de 9 % en moyenne. (Voir Activité de délit d’initié de PEG sur TipRanks)

Compagnie du Sud

Tucker est également optimiste quant à Compagnie du Sud (DONC), un géant du gaz et de l’électricité. Plus tôt ce mois-ci, l’analyste a qualifié SO de « service public de qualité opérant dans des environnements réglementaires constructifs ». Il a réitéré une note d’achat sur le titre et a augmenté l’objectif de cours de 78 $ à 80 $. Alors que la date d’exploitation commerciale du projet nucléaire de Vogtle, très retardée, se profile à l’horizon, l’analyste pense que les investisseurs espèrent enfin des temps meilleurs à venir. L’entreprise s’attend à ce que son Unité Vogtle 4 qui sera mis en service à la fin du quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024. L’analyste voit la possibilité que SO obtienne une prime par rapport à ses pairs à mesure que l’année avance et se dirige vers 2024. Après Vogtle, Tucker s’attend à ce que la société accélère la croissance de son BPA et utilise les flux de trésorerie plus élevés pour augmenter les dividendes. A noter qu’en avril, Southern a annoncé une hausse de 2,9% de son dividende trimestriel à 0,70 $. C’est la 22ème année consécutive au cours de laquelle SO augmente son dividende. SO offre un rendement en dividende de 4%. « Nous notons que les services publics de SO opèrent principalement dans des environnements économiques solides, ce qui devrait soutenir les opportunités d’investissement tout au long de la décennie », a déclaré Tucker. (Voir Graphique boursier de la société du Sud sur TipRanks)

Chevron

La prochaine étape est l’aristocrate des dividendes Chevron (CVX). En janvier, le géant pétrolier et gazier a augmenté son dividende trimestriel d’environ 6 %, à 1,51 $ par action, faisant de 2023 la 36e année consécutive avec un versement de dividende plus élevé. Le rendement du dividende de CVX s’élève à 3,6 %. Le 13 septembre, Goldman Sachs a organisé une table ronde avec la haute direction de Chevron. Analyste Neil Mehta a déclaré que la société reste optimiste sur CVX en raison de son profil de rendement du capital de premier ordre, influant sur les opérations en amont attendues en 2025, soutenues par des volumes Tengiz/Permien plus élevés et une valorisation relative. L’analyste affirme que les pressions à court terme, telles que les risques liés au projet Tengiz, se reflètent largement dans la valorisation de CVX. Il a souligné le point de vue constructif de la direction sur les activités en amont, réaffirmant les prévisions de production d’un TCAC de près de 3 % au cours des cinq prochaines années. « La société a réitéré son engagement en faveur de rendements compétitifs pour les actionnaires, qui, selon nous, constitue un facteur de différenciation essentiel pour CVX au cours des prochaines années », a ajouté Mehta, classé 181e parmi plus de 8 500 analystes sur TipRanks. L’analyste s’attend actuellement à un rendement du capital d’environ 9 % en 2024/2025, supérieur à la moyenne des grandes sociétés énergétiques américaines d’environ 7 %. Dans l’ensemble, Mehta a réitéré une note d’achat sur Chevron avec un objectif de prix de 187 $. Les notations de Mehta ont été couronnées de succès dans 67 % des cas, chaque notation offrant un rendement moyen de 13 %. (Voir Activité de négociation des fonds spéculatifs Chevron sur TipRanks)

Broadcom

Entreprise de semi-conducteurs Broadcom (AVGO) a réussi à dépasser les estimations fiscales de Street pour le troisième trimestre. Cependant, les investisseurs ne semblaient pas satisfaits car les perspectives trimestrielles étaient conformes aux attentes des analystes, contrairement à celles du géant des puces. Nvidia (NVDA), qui a écrasé les estimations sur les vents favorables de l’intelligence artificielle. Broadcom a généré 4,6 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours du troisième trimestre fiscal 2023. Elle a versé un dividende en espèces d’une valeur de 1,9 milliard de dollars au cours du trimestre et a racheté 2,4 millions d’actions. Auparavant, AVGO avait augmenté son dividende trimestriel pour l’exercice 2023 de 12 % à 4,60 $ par action (18,40 $ annualisé). Cette hausse reflète la douzième augmentation consécutive des dividendes annuels de la société depuis qu’elle a lancé les dividendes au cours de l’exercice 2011. Elle offre un rendement en dividendes de 2,2 %. Analyste Baird Tristan Gerra a récemment réitéré une note d’achat sur l’action AVGO tout en augmentant l’objectif de cours de 900 $ à 1 000 $ pour refléter de solides opportunités de croissance, principalement dans l’activité de circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC) personnalisés de la société pour les applications d’IA. Gerra a également noté que le flux de trésorerie disponible de la société reste solide. L’analyste a déclaré que de récentes vérifications des canaux ont révélé une augmentation de l’activité ASIC personnalisée de Broadcom à plus de 2 millions d’unités pour l’année prochaine, soit plus de 2,5 fois ses attentes en matière de base d’unités pour 2023. Il a ajouté que les investissements dans l’IA générative représentent la quasi-totalité de la croissance. dans l’activité semi-conducteurs de Broadcom, avec des revenus liés à l’IA dépassant désormais le milliard de dollars. Gerra occupe la 514e position parmi plus de 8 500 analystes suivis sur TipRanks. Par ailleurs, 54 % de ses notations ont été rentables, chacune générant un rendement moyen de 8,7 %. (Voir États financiers de Broadcom sur TipRanks)

Bristol Myers Squibb