Les principaux acteurs de la rébellion armée du week-end dernier en Russie

Les principaux acteurs de la rébellion armée du week-end dernier par le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin :

Evgueni Prigojine

Prigozhin, 62 ans, doit sa position et sa fortune à des liens avec le président Vladimir Poutine. L’ancien forçat devenu restaurateur de Saint-Pétersbourg a été surnommé « le chef de Poutine » pour les lucratifs contrats de restauration du Kremlin. Il s’est étendu à d’autres domaines et a fondé le groupe Wagner – un entrepreneur militaire privé actif en Syrie et dans plusieurs pays africains.

Le Kremlin s’est appuyé sur Wagner pour l’aider à renforcer ses forces en Ukraine après que l’armée régulière y ait subi des revers humiliants. Wagner a mené des attaques contre la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, et l’a capturée après une longue et sanglante bataille, au cours de laquelle Prigozhin s’est plaint du manque de soutien du ministère de la Défense.

Prigozhin a lancé sa rébellion après que le ministère de la Défense a exigé que tous les entrepreneurs privés relèvent de son autorité d’ici le 1er juillet, une décision qui lui ferait perdre le contrôle de Wagner. Il a déclaré une « marche de la justice » pour évincer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov.

SERGEI CHOIGU

Le ministre de la Défense, âgé de 68 ans, est le membre le plus ancien du cabinet de Poutine. Il a commencé sa carrière gouvernementale sous le premier président russe, Boris Eltsine, en tant que ministre des situations d’urgence depuis 1994.

Après être devenu ministre de la Défense en 2012, Shoigu a présidé au renforcement des arsenaux militaires et à l’augmentation du nombre de soldats contractuels volontaires. Il a aidé à organiser l’intervention militaire de la Russie en Syrie qui a renforcé le régime du président Bashar Assad et l’annexion illégale de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, Choïgou a été critiqué pour ses revers militaires, notamment une tentative ratée de capturer Kiev dès le début et une retraite chaotique de vastes zones à l’est et au sud au milieu d’une contre-offensive ukrainienne. Certains commentateurs lui ont également reproché de ne pas avoir réussi à contenir suffisamment tôt la rébellion armée le week-end dernier.

VALERI GERASIMOV

Militaire de carrière, Gerasimov, 67 ans, est devenu chef d’état-major russe en 2012. Il a commencé son service militaire en tant que commandant de peloton de chars en 1977, gravissant régulièrement les échelons soviétiques puis russes.

Il a été félicité pour avoir renforcé les capacités des forces armées et supervisé le déploiement de forces plus mobiles et prêtes au combat. Certains blogueurs militaires russes ont tenu Gerasimov pour responsable des bévues en Ukraine, mais Poutine en janvier l’a mis directement en charge de toutes les forces là-bas.

Depuis la rébellion du week-end dernier, Gerasimov n’a pas été vu en public.

SERGEI SUROVIKINE

Surovikin, 56 ans, qui entretient des liens de longue date avec Prigojine, a été surnommé « Général Armageddon » par les médias occidentaux pour ses tactiques brutales à la tête des forces russes en Syrie.

En Ukraine, on lui attribue le renforcement des défenses russes après le retrait de vastes zones l’automne dernier au milieu d’une contre-offensive rapide de Kiev. Alors que Prigozhin a attaqué les principaux chefs militaires, il a fait l’éloge à plusieurs reprises de Surovikin et a suggéré de le nommer pour remplacer Gerasimov.

Surovikin n’a pas été revu depuis le début de la rébellion lorsqu’il a publié une vidéo appelant à y mettre fin, et on pense qu’il est détenu.

The Associated Press