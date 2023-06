Les principales spécifications, la conception et la date de lancement du Samsung Galaxy M34 5G révélées

Le Samsung Galaxy M34 5G taquiné en Inde la semaine dernière a maintenant une date de lancement – le 7 juillet. Cette annonce provient de la branche indienne de Samsung, qui a également révélé les principales spécifications, la conception et les options de couleur du smartphone.

Le Samsung Galaxy M34 5G est construit autour d’un écran Super AMOLED 120 Hz mesurant 6,46″ en diagonale. Il prend en charge la technologie Vision Booster et possède une encoche en forme de U datée pour la caméra selfie.

À l’arrière, il dispose d’une configuration à trois caméras, titrée par une caméra 50MP avec OIS. Le Galaxy M34 5G sera disponible en trois couleurs et embarquera une batterie de 6 000 mAh. Il sera alimenté via un port USB-C flanqué d’une prise casque 3,5 mm, d’un microphone et d’une grille de haut-parleur.

En haut se trouve un autre microphone, et sur le cadre droit se trouvent la bascule du volume et un bouton d’alimentation, qui serviront probablement de scanner d’empreintes digitales.

Le Samsung Galaxy M34 5G sera vendu via Amazon.in, et nous en saurons plus sur son prix, ses spécifications et sa disponibilité vendredi prochain.