Les principales spécifications du Samsung Galaxy F42 5G révélées par Geekbench

Le Samsung Galaxy F42 5G qui a obtenu la certification Wi-Fi en mai et la certification Bluetooth en sac le mois dernier est maintenant passé par Geekbench, révélant les spécifications clés du processus.

Le Galaxy F42 5G, portant le code de modèle SM-E426B, est alimenté par le SoC Dimensity 700. Il fonctionne sous Android 11 et dispose de 6 Go de RAM à bord, mais il pourrait y avoir plus d’options de RAM parmi lesquelles choisir.

Geekbench ne divulgue aucune autre spécification du F42 5G, mais sa certification Bluetooth a révélé que le smartphone est un Galaxy A22 5G renommé. Cela signifie que vous devez vous attendre à un écran FullHD + 90 Hz de 6,6 pouces, une triple caméra de 48 MP, une caméra selfie de 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W. Vous obtiendrez également un scanner d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique.





Samsung Galaxy A22 5G

