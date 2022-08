Les principales spécifications du Motorola Edge 30 Neo révélées par Geekbench

La série Edge 30 de Motorola se compose d’un modèle vanille et Pro, et l’un des smartphones qu’il devrait bientôt ajouter à la gamme est le Motorola Edge 30 Neo qui est apparu sur Geekbench avec ses principales spécifications.









Motorola Edge 30 Pro

Selon la base de données de référence, le Motorola Edge 30 Neo est alimenté par un octa-processeur cadencé jusqu’à 2,2 GHz. Le smartphone dispose de 8 Go de RAM et fonctionne sous Android 12, qui sera probablement commercialisé comme une version « quasi-stock » d’Android.

Geekbench ne révèle aucune autre spécification du Motorola Edge 30 Neo, mais les rumeurs prétendent qu’il s’agira d’un Edge 30 Lite rebaptisé, qui, lui aussi, n’est pas encore officiel.

Selon les rumeurs, le Motorola Edge 30 Lite serait livré avec le SoC Snapdragon 695, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et un écran FullHD + POLED de 6,28 pouces à 120 Hz.

Le smartphone embarquera une batterie de 4 020 mAh avec une charge de 30 W et comportera trois caméras – un tireur selfie de 32 MP à l’avant et une caméra principale de 64 MP à l’arrière, rejoints par une unité ultra large de 13 MP. Une image divulguée de l’Edge 30 Lite a révélé que l’appareil photo 64MP aura OIS.







Image divulguée du Motorola Edge 30 Lite (Source : 91mobiles)

