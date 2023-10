Les principales spécifications d’affichage de la série Samsung Galaxy S24 révélées

Un nouveau rapport provenant d’une source fiable sur les fuites liées à Samsung suggère que la société rapprochera les Galaxy S24, S24+ et 24 Ultra, en termes d’affichage. Apparemment, le géant coréen de la technologie a décidé d’incorporer ses dernières et meilleures technologies dans les trois modèles, pas seulement dans l’Ultra comme c’était la norme les années précédentes.

La publication sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) révèle que les trois modèles seront dotés d’écrans LTPO et M13 avec une luminosité maximale de 2 500 nits. Jusqu’à présent, seuls les membres Ultra disposaient de panneaux LTPO et pouvaient atteindre une luminosité plus élevée.

Pour la prochaine génération, la seule différence sera la résolution d’affichage du Galaxy S24 vanille et évidemment la taille des trois.

Cela signifie qu’un taux de rafraîchissement variable sera enfin disponible sur les modèles non Ultra, mais la luminosité maximale de 2 500 nits fait probablement référence à la capacité des panneaux à augmenter la luminosité lors de la lecture de contenu compatible HDR. Pourtant, cette valeur est assez impressionnante.

Il s’agit d’un changement de stratégie bienvenu, car les Galaxy S24 et S24+ sont toujours considérés comme des téléphones phares, offrant ainsi le meilleur de ce que Samsung a tout le sens du monde.

Source