Trois fabricants de vaccins chinois ont demandé à rejoindre une initiative de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour assurer une distribution «équitable» des vaccins Covid-19 dans le monde.

Les sociétés pharmaceutiques Sinovac, Sinopharm et CanSinoBIO, dont chacune a développé son propre vaccin, ont déposé des demandes pour rejoindre l’initiative COVAX de l’OMS, a annoncé la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

«Nous avons toujours soutenu que les virus ne connaissent pas de frontières et que l’humanité partage un destin commun», Dit Hua. «La solidarité et la coopération sont les armes les plus puissantes contre la pandémie.»

Le plan COVAX vise à garantir à tous les pays, y compris les pays les plus pauvres, un accès «juste et équitable» au vaccin.

«Répondre aux besoins en vaccins des pays, en particulier des pays en développement, requiert les efforts conjoints de la communauté internationale», Dit Hua, exhortant chaque dirigeant à « Promouvoir une distribution équitable des vaccins dans le monde. »

S’adressant aux journalistes lors d’un point de presse quotidien, Hua a noté que les vaccins fabriqués en Chine avaient été approuvés pour une utilisation dans des pays tels que le Brésil, la Turquie, l’Indonésie, la Jordanie, l’Égypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président indonésien Joko Widodo ont reçu des injections du vaccin CoronaVac de Sinovac au début du mois.

