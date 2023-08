Les principales routes maritimes sont aux prises avec des pénuries d’eau

Un navire navigue sur le canal de Panama dans la zone du pont des Amériques à Panama City le 12 juin 2023. Luis Acosta | AFP | Getty Images

Un nombre croissant d’événements météorologiques extrêmes liés au climat font des ravages sur les principales routes maritimes du monde – et El Niño pourrait aggraver les choses. Au Panama frappé par la sécheresse, les faibles niveaux d’eau ont incité le pays d’Amérique centrale à réduire le nombre de navires qui traversent l’important canal de Panama. Les restrictions ont créé un embouteillage de navires attendant de traverser la route, ce que de nombreuses entreprises préfèrent, car cela réduit généralement le temps de trajet entre les océans Atlantique et Pacifique. L’Autorité du canal de Panama, qui gère la voie navigable, dit plus tôt ce mois-ci que les mesures étaient nécessaires en raison de « défis sans précédent ». Il a ajouté que la gravité de la sécheresse de cette année n’avait « aucun précédent historique ». L’empilement du canal de Panama survient peu de temps après que l’agence météorologique de l’ONU a déclaré le début d’El Niño, un phénomène climatique majeur susceptible d’ouvrir la voie à une flambée des températures mondiales et à des conditions météorologiques extrêmes. Peter Sands, analyste en chef de la plate-forme d’analyse comparative des taux de fret aérien et maritime Xeneta, a déclaré que les points d’étranglement maritimes existent « partout », mais que généralement, seuls les événements calamiteux tels que l’obstruction du canal de Suez en 2021 ont tendance à exposer la fragilité du « juste-in ». modèle de livraison « à temps ». « Je pense que le transport maritime mondial est comme le plus grand secteur invisible du monde », a déclaré Sands à CNBC par vidéoconférence. « Nous comptons tous sur les services et les marchandises transportées par voie maritime, mais nous ne pensons presque jamais à la façon dont ils se retrouvent sur les étagères, à moins que quelque chose ne tourne mal. »

L’Ever Given, l’un des plus grands porte-conteneurs au monde, s’est échoué pendant près d’une semaine en mars 2021 alors qu’il affrontait des vents violents. L’obstruction a interrompu tout le trafic sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, provoquant des perturbations massives entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient. Les analystes ont depuis averti que les conditions météorologiques extrêmes provoquées par la crise climatique pourraient augmenter la fréquence d’événements de type Ever Given, avec des conséquences potentiellement considérables pour les chaînes d’approvisionnement, la sécurité alimentaire et les économies régionales. Abordant les retards inhabituellement longs au canal de Panama, Sands a déclaré que, bien que l’ACP ait précédemment imposé des restrictions sur les navires en raison des faibles niveaux d’eau, l’apparition d’El Niño pourrait aggraver le problème. « Ce que nous voyons en ce moment n’est peut-être que l’entrée du plat principal qui sera servi l’année prochaine car il pourrait être [a] une sécheresse plus sévère lorsque nous arriverons au premier semestre de 2024 », a déclaré Sands, citant l’impact d’El Niño. « Pour le moment, nous ne voyons pas ce remplissage des niveaux d’eau qu’une année normale entraînerait. Donc, c’est littéralement une catastrophe potentielle en devenir », a-t-il ajouté.

Navires attendant de traverser le canal de Panama du côté de l’océan Pacifique. Le carré rouge indique le canal de Panama ‘Planète Labs PBC’

El Niño – ou « le petit garçon » en espagnol – marque le réchauffement de la température de surface de la mer, un modèle climatique naturel qui se produit en moyenne tous les deux à sept ans. Les effets d’El Niño ont tendance à culminer en décembre, mais l’impact met généralement du temps à se propager à travers le monde. Ce décalage est la raison pour laquelle les prévisionnistes pensent que 2024 pourrait être la première année où l’humanité dépassera le seuil climatique clé de 1,5 degrés Celsius. Les températures moyennes mondiales en 2022 étaient de 1,1 degrés Celsius plus chaudes par rapport à la fin du 19e siècle.

Baisse des niveaux d’eau

Le géant danois du transport maritime Maersk a déclaré qu’il n’avait pas été « en grande partie affecté » par les retards du canal de Panama, bien qu’il ait averti que les risques climatiques sur les principales routes maritimes devenaient de plus en plus fréquents avec des impacts potentiellement graves. « Nous avons en fait dû gérer une partie de cela depuis les années 1990 », a déclaré à CNBC Lars Ostergaard Nielsen, responsable du centre d’opérations de ligne des Amériques à Maersk, par vidéoconférence. « Je pense que la différence est que cela devient peut-être plus répandu, c’est peut-être plus grave, si vous voulez, en termes d’impact aujourd’hui. »

Une grue charge un conteneur maritime de marque AP Moller-Maersk sur un navire de fret. Balint Porneczi | Bloomberg | Getty Images

Se référant aux faibles niveaux d’eau et aux restrictions en place sur le canal de Panama, Nielsen a déclaré que la sécheresse incite Maersk à charger environ 2 000 conteneurs de moins que d’habitude sur le même navire. En règle générale, Nielsen a déclaré que les porte-conteneurs pourraient devoir se conformer à une profondeur maximale de 50 pieds sur le canal de Panama. Les restrictions actuelles exigent que les navires respectent un tirant d’eau de 44 pieds, obligeant les porte-conteneurs à peser moins ou à transporter moins de marchandises. « Six pieds d’eau, cela fait une grande différence », a déclaré Nielsen. Bien que le canal de Panama soit probablement l’une des routes maritimes les plus exposées aux vulnérabilités climatiques, ce n’est pas la seule voie navigable qui lutte pour faire face aux effets des conditions météorologiques extrêmes. Les faibles niveaux d’eau sur le Rhin, une route commerciale importante qui traverse l’Allemagne via des villes européennes jusqu’au port de Rotterdam, sont également préoccupants.

Les navires traversent le Rhin à Bacharach en Rhénanie-Palatinat. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

Fin juillet, les niveaux d’eau à Kaub – une station de mesure à l’ouest de Francfort et un point d’étranglement clé pour le fret par voie d’eau – a chuté à son plus bas depuis le début de l’année. La baisse des niveaux d’eau sur la voie navigable la plus fréquentée d’Europe est devenue un phénomène régulier ces dernières années, ce qui rend plus difficile le transit des navires à pleine capacité et augmente les coûts d’expédition. « Sur le Rhin … ce sont essentiellement des décisions tactiques plus quotidiennes simplement parce que ce sont de courts trajets [and] il est relativement facile de trouver des alternatives, vous pouvez donc y faire face assez tard dans vos processus », a déclaré Nielsen. « Alors que [with the] Canal de Panama, vous devez vraiment le planifier assez tôt car au moment où vous avez traversé le Pacifique, etc., vous n’avez pas vraiment d’autres options une fois que vous arrivez », a-t-il ajouté.

Risques climatiques