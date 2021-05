Les principales revendications de Dominic Cummings, du plan d’injection de Covid à Boris Johnson à la raison pour laquelle le verrouillage a été retardé

Voici les affirmations les plus dramatiques faites par l’ancien conseiller en chef évincé du n ° 10, lors de sa séance de témoignages marathon devant les députés.

* Le gouvernement a « laissé tomber » le public – conduisant à des « dizaines de milliers » de morts inutiles

Dominic Cummings a ouvert en disant que Whitehall «était tombé désastreusement en deçà des normes auxquelles le public était en droit de s’attendre», admettant sa propre culpabilité pour certaines des erreurs commises.

Dans peut-être la citation meurtrière du jour, il a ensuite déclaré: «Des dizaines de milliers de personnes sont mortes sans avoir besoin de mourir.

* Il a été suggéré à M. Johnson de recevoir une injection de coronavirus «en direct à la télévision» – pour illustrer qu’il était inoffensif

conseillé Dominic Cummings défend un voyage test oculaire à Barnard Castle: « J’aurais inventé une meilleure histoire » Dominic Cummings dit qu’il a entendu Boris Johnson faire une remarque « laissez les corps empiler » contre le verrouillage Piers Morgan s’excuse de ne pas aller « beaucoup plus dur » avec le gouvernement sur la réponse aux coronavirus

En février, alors que la pandémie se profilait, Boris Johnson «considérait cela comme une histoire effrayante, il la décrivait comme la nouvelle grippe porcine», a déclaré M. Cummings.

Les fonctionnaires voulaient qu’il «dise simplement à tout le monde ‘c’est la grippe porcine, ne vous inquiétez pas, je vais demander à Chris Whitty de m’injecter en direct à la télévision le coronavirus pour que tout le monde se rende compte qu’il n’y a pas de quoi avoir peur’.»

* M. Cummings a exhorté le Premier ministre à ordonner un verrouillage le 12 mars – 11 jours avant qu’il ne soit finalement imposé – mettant en garde contre 100 000 à 500 000 morts

Cependant, il n’y avait «aucun plan» pour le faire et les conseillers scientifiques ne voulaient pas «appuyer sur le bouton de panique» car ils poursuivaient plutôt la politique de «l’immunité collective».

Un jour plus tard, il a affirmé que la secrétaire adjointe du cabinet Helen MacNamara lui avait dit: «Je pense que nous sommes absolument f *****, je pense que ce pays se dirige vers le désastre, je pense que nous allons tuer des milliers de personnes.»

Le professeur Neil Ferguson a estimé plus tard qu’un délai d’une semaine dans l’émission d’une ordonnance de «séjour à la maison» coûtait jusqu’à 25 000 vies.

* M. Johnson a été distrait par Donald Trump et une dispute sur son chien

Décrivant le 12 mars comme «une journée surréaliste», M. Cummings a déclaré que le président américain voulait que le Royaume-Uni «se joigne à une campagne de bombardement au Moyen-Orient ce soir», tandis que Carrie Symonds, sa fiancée, était bouleversée par une histoire médiatique sur son chien Dilyn.

«Une partie du bâtiment se disputait pour savoir s’il fallait bombarder l’Irak, une autre pour savoir s’il fallait ou non verrouiller et la petite amie du Premier ministre faisait des craquelins à propos de quelque chose de complètement insignifiant», a-t-il déclaré.

* Le Covid réponse a été fatalement minée par la volte-face de M. Johnson

Les échecs étaient inévitables lorsque «le Premier ministre change d’avis 10 fois par jour, puis appelle les médias et contredit sa propre politique, jour après jour après jour», a-t-il déclaré.

Plus tard, il a décrit M. Johnson comme étant « comme un caddie – se brisant d’un côté de l’allée à l’autre ».

* M. Johnson voulait être «le maire de Jaws», expliquant le défaut d’imposer des restrictions aux frontières

Dans le livre et le film, le maire d’Amity n’a pas voulu fermer les plages car cela ruinerait l’industrie touristique – malgré la présence d’un requin mangeur d’hommes.

M. Johnson a regretté le premier verrouillage et était déterminé à donner la priorité à l’économie l’automne dernier, affirmant – à plusieurs reprises – qu’il «aurait dû être le maire de Jaws».

« Fondamentalement, il n’y avait pas de politique frontalière appropriée parce que le Premier ministre n’a jamais voulu une politique frontalière appropriée », a déclaré M. Cummings.

* Le secrétaire du cabinet a conclu que M. Hancock «mentait» sur les pénuries d’EPI – et voulait qu’il soit renvoyé

Le secrétaire à la santé a blâmé Simon Stevens, le directeur général du NHS, et le chancelier Rishi Sunak pour le manque d’équipement, mais Mark Sedwill a enquêté et a trouvé que cette affirmation était «complètement fausse».

«J’ai perdu confiance en l’honnêteté du secrétaire d’État lors de ces réunions», aurait déclaré le secrétaire du Cabinet. M. Cummings a déclaré qu’il avait gardé une note.

* Matt Hancock a dit à tort que les patients renvoyés les foyers de soins serait testé pour Covid – en colère M. Johnson

«Hancock nous a dit dans la salle du Cabinet que les gens allaient être testés avant de retourner dans des maisons de retraite, que diable s’est-il passé?» on dit qu’il a crié, quand la vérité est sortie.

M. Cummings a ajouté: «Toute la rhétorique du gouvernement selon laquelle« nous mettons un bouclier autour des maisons de retraite »et bla bla, était complètement absurde.»

* Un système de test et trace a été retardé – en raison de l’objectif «stupide» de M. Hancock de réaliser 100 000 tests par jour

M. Cummings a allégué que la stratégie avait été déformée par le souhait captivant du secrétaire à la Santé, en avril de l’année dernière, d’aller à la télévision et de dire « regardez-moi avec mon objectif de 100 000 ».

«C’est un comportement criminel honteux qui a causé un préjudice grave», a-t-il déclaré.

* M. Johnson a embrassé le «chaos» de la pandémie – pensant apparemment que cela le rendait plus populaire

M. Cummings prévoyait de démissionner l’année dernière, mais a suggéré au Premier ministre qu’il avait plus peur de lui que de la crise de Covid.

«Le chaos n’est pas si grave, cela signifie que les gens doivent se tourner vers moi pour voir qui est en charge», aurait répondu le Premier ministre.

* Il a condamné la suspension par M. Johnson de l’enquête publique promise depuis longtemps jusqu’à l’année dernière – des documents d’avertissement disparaîtront

«Il n’y a absolument aucune excuse pour le retarder. Plus il est retardé, plus les gens réécriront leurs souvenirs longtemps, plus les documents longs s’égareront, plus le tout deviendra cancéreux », a déclaré M. Cummings.