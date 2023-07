Les principales raisons pour lesquelles des emplois pourraient disparaître – l’IA n’en fait pas partie

Les craintes concernant les technologies et les outils basés sur l’intelligence artificielle qui prennent en charge le travail actuellement effectué par les humains se sont intensifiées depuis que ChatGPT est devenu viral à la fin de l’année dernière.

Au fur et à mesure qu’elle gagnait en popularité, les capacités et le potentiel de l’IA sont devenus de plus en plus clairs et mieux connus du public. Parallèlement à cela, un débat a éclaté sur la façon dont la technologie pourrait avoir un impact sur la carrière des gens.

Et tandis que les experts disent que l’IA aura sans aucun doute un impact sur les emplois et les automatisera au moins partiellement, ils soulignent également que les progrès technologiques créent souvent de nouveaux rôles.

La mesure dans laquelle les travailleurs devraient vraiment être concernés n’est donc pas encore claire. Et les développements technologiques comme la croissance de l’IA pourraient même ne pas être le principal facteur de disparition d’emplois à l’avenir, selon un nouveau rapport HSBC.

En utilisant les données du « Rapport sur l’emploi 2023 » du Forum économique mondial, HSBC note que seules quatre tendances macroéconomiques devraient entraîner le déplacement d’emplois.

Le ralentissement de la croissance économique est le facteur le plus courant que les entreprises s’attendent à voir entraîner la perte d’emplois.

En effet, pas plus tard que le mois dernier, la Banque mondiale a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’économie mondiale croît à un rythme beaucoup plus lent que l’année dernière, avec 2,1 % attendus pour 2023, contre 3,1 % l’année dernière.

« Les défis sont clairs – une croissance économique plus faible et des pénuries générales d’offre ou de demande signifient que de nombreuses entreprises s’attendent à fonctionner avec moins de travailleurs », ont déclaré les analystes de HSBC dans le rapport.

« Mais il est important de se rappeler que tous les changements dans l’économie ne devraient pas signifier moins de travailleurs », a-t-il ajouté. Les entreprises s’attendent par exemple à ce que la transition verte et l’utilisation des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) débouchent sur plus d’emplois.