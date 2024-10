Les principales questions de l’USWNT avant la Coupe du monde féminine 2027

L’ère Emma Hayes de l’équipe nationale féminine des États-Unis a démarré de manière féerique cet été, lorsque les Américaines sont revenues sur la plus haute marche du podium à Paris pour remporter la cinquième médaille d’or olympique du programme. Vient maintenant la mission principale de Hayes.

Elle a été embauchée comme entraîneur-chef pour remporter la Coupe du monde 2027. C’est pourquoi US Soccer a accepté de la laisser terminer la saison européenne avec Chelsea avant de rejoindre l’USWNT moins de deux mois avant les Jeux olympiques.

Avec une médaille d’or olympique en main, Hayes est désormais habilitée à apporter des changements drastiques comme elle l’entend pour l’avenir du programme. Bien que remporter l’or suggère que l’USWNT est dans une bonne position, trois ans, c’est beaucoup de temps, et Hayes ne peut pas se reposer sur ses lauriers – chaque décision qu’elle prendra concernera la Coupe du monde 2027.

Alors que l’USWNT entame ses premiers matchs depuis les Jeux olympiques, dont un match amical contre l’Islande jeudi, c’est la première chance pour Hayes de trouver des réponses aux questions qui tourmentent l’équipe avant la Coupe du monde dans trois ans. Alors, quelles sont ces questions ? Nous nous penchons sur les plus importants alors que l’USWNT passe de la célébration de sa médaille d’or à une reconstruction à long terme.

Un équilibre frappant entre les jeunes et les vétérans

Il existe un noyau clair de joueuses qui composeront l’équipe de la Coupe du monde 2027, y compris les trois dynamiques de Trinity Rodman, Sophia Smith et Mallory Swanson, qui auront respectivement 25, 26 et 29 ans au début de ce tournoi. La défenseure Naomi Girma aura 27 ans. Hayes a déjà qualifié Girma de « meilleur défenseur que j’ai jamais vu » et a nommé le défenseur central capitaine à différents moments des matches.

Ces joueurs étaient déjà les pierres angulaires de la course à la médaille d’or olympique de l’USWNT – mais qu’en est-il des dizaines de jeunes joueurs inexpérimentés qui pourraient être des contributeurs majeurs en 2027 ?

Il s’agit d’une question macro qui guidera chaque petite décision prise par Hayes. Hayes a déjà montré à quel point elle envisage d’être libérale en testant de nouveaux joueurs dans l’environnement de l’USWNT. Elle a demandé d’élargir la liste d’entraînement actuelle de l’équipe de trois, pour la porter à 26 joueurs, et a utilisé les créneaux supplémentaires pour nommer trois convocations pour la première fois – dont deux étaient objectivement hors du radar de l’équipe nationale pour la plupart du public, car elles ne se sont pas encore pleinement implantés dans la NWSL.

Hayes a fortement suggéré qu’elle aurait appelé encore plus de nouveaux joueurs si elle n’était pas liée par les restrictions de la convention collective de l’USWNT, qui définit cette fenêtre comme une tournée de victoire et exige que tous les joueurs disponibles de la liste olympique soient rappelés.

« Je le dis plus en privé qu’en public : les États-Unis pourraient très facilement éliminer deux équipes », a déclaré Hayes. « Il y aura toujours, toujours des joueurs qui manqueront à l’appel. Et il y a des joueurs qui ne font pas partie de cette liste et qui méritent également d’en faire partie. »

Un camp des futurs en janvier permettra à quelques douzaines de joueurs supplémentaires de se comparer aux joueurs seniors de l’équipe et d’impressionner Hayes. Ce camp sera un mélange de joueurs pour la plupart âgés de 23 ans et moins, éventuellement avec un joueur plus âgé dont la forme NWSL mérite une évaluation.

L’USWNT U20 qui vient de terminer troisième à la Coupe du monde comprenait huit joueurs de la NWSL, dont la milieu de terrain du Kansas City Current Claire Hutton et l’attaquant des Utah Royals Ally Sentnor, sans doute le plus prêt pour l’équipe senior en ce moment. Les joueurs U20 ont été exclus de ce camp de l’équipe senior pour leur permettre de se reposer.

Le problème lorsqu’il s’agit de donner plus de look aux jeunes joueurs est que les joueurs sortants seront évincés. Hayes est depuis longtemps un entraîneur imperturbable devant les décisions audacieuses ou controversées concernant son effectif. Elle a exclu l’attaquant Alex Morgan de la liste olympique en juin après avoir entraîné seulement deux matchs de l’USWNT. (Depuis lors, Morgan a pris sa retraite et a annoncé le mois dernier qu’elle était enceinte.)

Hayes a déclaré à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière que son plan deviendra plus clair en janvier, lorsqu’elle présentera sa feuille de route 2027-2028 à l’ensemble du personnel. Ce document inclura les styles de jeu et l’idéologie qui, selon elle, se répercuteront également sur les équipes nationales de jeunes.

Élaborer le plan de succession des gardiens de l’USWNT

Ce qui se passe dans le but servira de microcosme à la mission de Hayes à travers le programme.

Alyssa Naeher a prouvé une fois de plus aux Jeux olympiques pourquoi elle est la gardienne n°1 de l’USWNT. Naeher a réalisé plusieurs arrêts sensationnels, depuis l’arrêt du pied en étoile à bout portant pour empêcher l’Allemagne d’égaliser à la 119e minute en demi-finale, jusqu’aux arrêts sensationnels dans les arrêts de jeu de chaque mi-temps de la médaille d’or contre le Brésil. Elle n’a concédé que deux buts en six matchs aux Jeux olympiques.

Naeher aura cependant 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde. Même en mettant de côté l’âge, qui compte sans doute moins pour les gardiens que pour les joueurs de champ, se pose la question de l’expérience pour tout changement potentiel dans le filet. L’USWNT a également fait ses preuves dans la production de gardiens de but sensationnels et dans la difficulté à passer au suivant.

Trinity Rodman, à gauche, et Emily Fox semblent être deux joueuses qui joueront encore un rôle important pour l’USWNT lors de la Coupe du monde 2027. Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images pour l’USSF

Naeher était de l’autre côté de cette équation lorsqu’elle a repris le poste de titulaire après les Jeux olympiques de 2016 et la suspension de Hope Solo.

Solo a été le gardien titulaire de l’USWNT pendant la majeure partie de la décennie, remportant deux médailles d’or olympiques et brillant à la Coupe du monde 2015. Elle était la meilleure gardienne du monde. Mais cela est devenu un problème car très peu d’autres gardiens ont vu le terrain pendant le mandat de Solo – même lors de matchs amicaux à faibles enjeux – ce qui a laissé à la prochaine génération une expérience de jeu limitée au niveau international.

Naeher a obtenu sa première sélection le 18 décembre 2014. Son seul début en 2015 a eu lieu presque exactement un an plus tard, puis elle a commencé deux autres matchs avant les Jeux olympiques de 2016. À la fin de l’année, elle a été soudainement propulsée dans une compétition pour la place de titulaire avec Ashlyn Harris après que Solo ait été brusquement suspendu et effectivement expulsé définitivement de l’équipe.

Naeher a eu trois ans pour se préparer à la Coupe du monde 2019. Elle était constamment confrontée à des questions sur son état de préparation – en partie parce que son attitude réservée était à l’opposé de l’assurance de Solo, mais aussi parce qu’elle n’avait pas joué sous les projecteurs d’un grand tournoi. Les États-Unis ont rapidement remporté la Coupe du monde 2019 – avec Naeher dans le but à chaque minute.

Un dilemme similaire se présente maintenant, mais avec Naeher comme titulaire et une poignée de gardiens de but, dirigés par Casey Murphy, comme apprentis. Naeher est plus âgé que Solo au moment du retrait de Solo (ce qui n’a rien à voir avec la performance de Solo, pour être honnête).

Murphy n’a que 28 ans et s’est montré prometteur depuis des années dans la NWSL. Elle compte déjà 19 sélections, soit plus que Naeher lorsqu’elle assumait le rôle de n°1. Murphy semblait pouvoir occuper le poste de n°1 en 2022 lorsqu’elle a débuté les quarts de finale de qualification pour la Coupe du monde, mais Naeher a conservé ce rôle et n’a pas regardé en arrière. Naeher est également une race rare de gardien de but qui enterre également les penaltys avec confiance.

Rien de tout cela ne veut dire que Naeher devrait être démis de ses fonctions de gardien de but titulaire. Ses exploits olympiques remontent à moins de trois mois et sa forme n’a pas baissé. Ce que Hayes doit comprendre, c’est comment préparer plusieurs gardiens de but pour 2027 tout en identifiant éventuellement le titulaire.

Murphy a les bases pour défier Naeher pour la place. Jane Campbell, qui a un an de plus, mène de loin la NWSL en termes d’arrêts (pour une équipe Houston Dash à la dernière place) et était la gardienne suppléante aux Jeux olympiques.

Il y aura beaucoup de concurrence au poste de gardien de but. Hayes essaiera-t-elle d’identifier qui, selon elle, est le titulaire de 2027, à partir de maintenant, et donnera-t-elle à ce gardien de but le regard le plus long possible ? Ou l’USWNT est-il prévu pour une compétition d’un an sur le net ?

Trouver la combinaison de milieu de terrain gagnante de la Coupe du monde

La combinaison « Triple Espresso » de la ligne avant composée de Rodman, Smith et Swanson a fourni les buts, et Girma a aidé à ancrer une solide unité défensive devant Naeher aux Jeux olympiques. Les performances du milieu de terrain aux Jeux olympiques ont cependant été aléatoires.

Cette unité était largement ancrée par Sam Coffey en tant que milieu de terrain défensif, avec Lindsey Horan et Rose Lavelle devant elle. Une suspension de Coffey a forcé Korbin Albert à jouer ce rôle en quart de finale, mais c’est lors du match pour la médaille d’or que Hayes a fait l’appel audacieux de déployer Albert aux côtés de Coffey, avec Horan dans un rôle plus avancé – laissant Lavelle sur le banc. Le plan a fonctionné.

Albert avait marqué un but gagnant sensationnel sur le banc contre l’Australie en match de groupe, puis avait remplacé Horan au début de la prolongation contre l’Allemagne en quart de finale. Horan a eu du mal pendant certaines parties de ce match avec des passes errantes, et la disposition plus agressive de l’Allemagne la semaine précédente lors de la phase de groupes des équipes a étiré le milieu de terrain américain. Ce n’était pas la première fois dans ce tournoi que le milieu de terrain était mis à rude épreuve défensivement ou contourné en possession.

Étant donné que les difficultés au milieu de terrain ont été un facteur clé dans les nombreux problèmes de l’USWNT lors de la Coupe du monde 2023 sous la direction de l’entraîneur de l’époque, Vlatko Andonovski, Hayes doit trouver la meilleure voie à suivre. Elle a beaucoup de choix, ce qui rend ses décisions d’autant plus difficiles – il y a beaucoup de compétences parmi les joueurs en place et beaucoup de talents émergents qui attendent dans les coulisses.

Croix Bethune, qui faisait partie de l’équipe médaillée d’or, pourrait être une réponse au rôle de n°10 une fois de retour de blessure. Bethune a égalé un record de la NWSL pour les passes décisives en une saison (10) en tant que recrue cette année, malgré son absence des deux derniers mois de la saison.

Ashley Sanchez pourrait aussi être la réponse. Elle est de retour au camp pour la première fois depuis près d’un an grâce à son jeu superlatif avec le North Carolina Courage cette saison.

Albert et Hal Hershfelt sont clairement très appréciés par Hayes, Olivia Moultrie est de retour dans le camp, et cela ne veut même pas dire si Hayes considérera Jaedyn Shaw (répertoriée comme attaquant) comme n°10, ce qui est son meilleur rôle. Ajoutez ensuite Catarina Macario (pas au camp) au mélange si elle peut retrouver la santé, et elle pourrait jouer comme deuxième attaquante derrière l’un des Triple Espresso.

Ce groupe entier est âgé de 25 ans ou moins, et il y a une génération montante qui arrive derrière lui, avec Hutton et Riley Jackson du North Carolina Courage parmi les milieux de terrain en tête.

Cependant, le calcul de Hayes ne portera pas uniquement sur l’âge. Il ne s’agit pas non plus uniquement d’une question de talent individuel. Quel sera le milieu de terrain idéal unité? C’est l’élément qui compte et qui solidifiera la colonne vertébrale de l’USWNT.

Coffey en tant que milieu de terrain solitaire pourrait éventuellement fonctionner, et peut-être que ce sera le cas si Hayes veut obtenir son surplus de milieux de terrain offensifs sur le terrain. Mais un double pivot a bien fonctionné pour l’USWNT lorsqu’il l’a mis en œuvre ces dernières années, et il existe des moyens de contourner cela en étant trop défensif, comme avoir plutôt un profil n°8 (pensez : Sam Mewis) qui descend légèrement plus profondément pour fournir couverture.

Hayes et l’ancien entraîneur par intérim Twila Kilgore ont déjà expérimenté un trio à trois au cours de la dernière année, ce qui pourrait convenir à l’USWNT en ayant des milieux de terrain plus naturels sur le terrain. La façon dont cette unité de milieu de terrain s’articule pourrait être décisive pour un triomphe en Coupe du monde 2027.