Les principales méthodes pour gagner à la roulette

Il existe plusieurs stratégies que vous pouvez essayer d'améliorer vos chances de gagner à la roulette. Ces méthodes incluent les systèmes Martingale, Inverse Martingale et Dalembert. Ces stratégies de roulette sont conçues pour augmenter vos bénéfices progressivement chaque fois que vous placez un pari réussi. Vous constaterez qu'ils sont tous très efficaces. Mais lequel devriez-vous essayer? Lisez la suite pour en savoir plus.

Stratégie de martingale

Lors de l’utilisation de la stratégie de Martingale pour la roulette, le joueur doit garder à l’esprit qu’il perdra beaucoup d’argent s’ils continuent de jouer après une séquence de défaites. Bien qu’une séquence de défaites de trois ou quatre ne soit pas un problème, une qui passe de quatre à cinq peut être catastrophique. Un bankroll plus élevé permettra au joueur de doubler ses paris après une séquence de défaites. De plus, la stratégie de Martingale pour la roulette est la plus efficace lorsque les séquences perdantes sont gérables.

Système Dalembert

Le système Dalembert pour la roulette est une stratégie de paris qui utilise même des paris monétaires. Pour utiliser le système, les joueurs placent un pari initial d’une unité et l’augmentent d’une unité chaque fois qu’ils gagnent ou perdent. Cette stratégie peut conduire à gagner deux unités, et le pari maximum est de cent dollars. Le système Dalembert est souvent utilisé dans les casinos européens. Voici comment cela fonctionne:

Martingale inverse

La méthode inverse de Martingale est souvent utilisée en roulette car elle produit des victoires plus petites, et est un bon moyen d’augmenter les bénéfices lorsque vous gagnez des séquences. Cela fonctionne mieux avec des paris uniformes sur le rouge et le noir. La meilleure façon de mettre en œuvre cette méthode est d’être patient et d’arrêter de jouer lorsque vous êtes à l’avance. Si vous ne le faites pas, vous serez bientôt à court.

Système Labouchere

Une stratégie qui peut vous aider à augmenter vos gains en roulette est le système Labouchère. Également connu sous le nom de Split Martingale ou Annulation System, il s’agit d’écrire une liste de nombres que vous espérez gagner avant de commencer à jouer. Ensuite, chaque fois que vous voyez un nombre que vous aimez, notez-le et continuez à jouer jusqu’à ce que vous gagniez le montant souhaité. Finalement, vous gagnerez suffisamment d’argent pour jouer au jeu pour vous amuser ou gagner de l’argent réel.

Paris d’angle

Si vous êtes déjà allé dans un casino, vous avez probablement entendu parler de paris d’angle sur la roulette. Ces paris sont essentiellement quatre nombres que vous placez sur la roulette en même temps. Vous ne pariez que sur ces nombres s’ils forment un carré – pas des nombres aléatoires. Si vous êtes en mesure de frapper les quatre numéros dans le coin, votre paiement est de huit à un. Ce type de pari de roulette est populaire auprès des parieurs occasionnels et est disponible en ligne.