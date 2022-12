Les principales mesures prises par les Américains en 2022 pour augmenter leur richesse personnelle

Si gagner plus d’argent figure sur votre liste de choses à faire au cours de l’année à venir, cela vaut la peine d’examiner les actions que d’autres Américains disent avoir prises pour le faire en 2022.

Lorsqu’on leur a demandé quelles mesures ils avaient prises pour construire leur patrimoine personnel en 2022, 27% des Américains ont déclaré avoir investi en bourse. Cela en fait le mouvement de création de richesse le plus populaire cette année, selon le récente enquête CNBC Make It: Your Money, menée en partenariat avec Momentive.

D’autres réponses populaires incluent l’obtention d’un deuxième emploi ou une bousculade secondaire (20 %) et la négociation d’un salaire plus élevé à leur emploi principal (15 %).